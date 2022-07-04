陽氣最旺的日子！今為天貺節「中午必做1動作」：轉運效果好

天貺(因同況)節，為農曆六月六日(國曆7月4日)，也就是今天，為華人傳統文化節日之一。主要民俗有祭神、曬書、曬衣服、女兒回娘家等，民諺有：「六月六，請姑姑。」，曬書、曬衣服被褥、洗寵物、驅蟲等，和夏季酷熱有關；因此同一天又有洗節、曬書節、蟲王節、回娘家節、姑姑節之稱。

傳統上認為此日為天降福予人的日子，應祭神求福，且陽氣極盛，可曝曬書籍、衣服、被褥等，可保長久不發黴。也可以洗浴犬馬，避免其得到皮膚病。

根據命理專家指出，今天中午11:00 ~ 13:00，一定要出外曬個太陽15分鐘，即使陰天、下雨，太陽仍有露臉，陽氣仍屬最旺，所以還是要出外，或在室內陽台感受陽光。

尤其是家中有長期慢性病的家人、老人、常生病的人，一定要在午時，曬個15分鐘的太陽，許多疾病吃藥難好，常來自體內風邪、風濕、不夠樂觀、聚陰等，造成身體各種疼痛與疾病，多起因自體內陽氣不足，簡單的曬太陽小動作，看似麻煩，卻能增加免疫力，排除邪氣和濕氣。

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