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千萬要小心！泰國四面佛示警 下半年台灣會出「三件大事」

聯合新聞網／ 文／小孟
在World Center百貨轉角的四面佛，入夜後依舊香火鼎盛，前來膜拜的信眾絡繹不絕。 聯合報系資料照／記者王光慈攝影
在World Center百貨轉角的四面佛，入夜後依舊香火鼎盛，前來膜拜的信眾絡繹不絕。 聯合報系資料照／記者王光慈攝影

7月1日位於板橋福運泰佛堂的四面佛，廟方透過泰國皇家塔羅牌感應四面佛，於7月1日中午12:00抽出三張牌，也是泰國四面佛想告訴台灣下半年要注意什麼事件，廟方抽出三張泰國塔羅，交由塔羅牌專家小孟老師來解讀，此三張牌也代表台灣下半年國運。

抽到第一張牌為魔術師牌象神牌

魔術師牌象神牌。
魔術師牌象神牌。

小孟老師解釋此牌魔術師，泰國稱祂為象神，象神在泰國裡也代表健康，這也顯示疫情看似好轉大家掉以輕心，秋冬會再有一波新的感染病毒，因此大家務必要隨時保持謹慎多洗手，減少出入危險的公共場所。四面佛也指出2023年夏天整體疫情就能逐漸獲得控制，新的疫苗現出，2023年夏天能提供阻斷傳染根源的疫苗，屆時世界終將鬆一口氣。

接著廟方又抽出第二張牌為星星牌

星星牌。
星星牌。

小孟老師解釋此牌中為泰國女神，滿天的星斗代表世界性的金錢與經濟，下半年世界各地的經濟充滿挑戰，台灣也很難獨善其身，因此7月開始投資人在投資方面一定要格外小心謹慎，希望逢低買進的朋友建議採用定期定額不宜躁進。小孟老師也解釋下半年經濟動能不足，股匯市震盪非常大，台灣的經濟會下修但不會太難看，想投資的朋友暫時先觀望等待9月再慢慢佈局。

最後廟方抽到第三張牌為審判牌

審判牌。
審判牌。

廟方抽出第三張牌為審判牌，小孟老師解釋此牌中有火劫，代表民眾務必要注意用火，有火災或者較大地震發生，特別留意舊大樓或者餐廳，會有火燒與爆炸的事件發生，此牌泰國女神揮舞雙手有抵擋災厄發生的手勢，顯示神明會抵擋災厄讓事件能得到化解或減輕。

泰國 四面佛 塔羅牌 疫情

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