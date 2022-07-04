唐綺陽星座運勢週報：金牛職場遇勁敵 天秤陷入情感混亂

母胎單身，其含義是指形容從出生開始一直保持單身，沒談過戀愛的人。該詞最早是由「母胎solo」一詞衍生而來，而「母胎solo」一詞則源自於韓國，在韓國把年齡就等於單身時間，稱之為母胎solo，最早在韓國的娛樂圈中使用，後通過網際網路傳播開來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，近一年可以結束母胎單身嗎？

2022-07-01 14:24