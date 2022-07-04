唐綺陽星座運勢週報：金牛職場遇勁敵 天秤陷入情感混亂
【唐綺陽星座運勢週報7/4-7/10】
重要星象：火星進金牛、水星進巨蟹
火星進金牛，火能量高漲，避免衝動和挑釁行為，小心急躁帶來的身體問題，花錢慾望增加，關心理財重要性，金牛座有爆紅機會。水星進巨蟹，關注心理學及人性黑暗面，對情緒敏感及黑暗面感到興趣，檢視檯面下的問題。
工作注意：金牛、雙子、獅子、雙魚
金牛：職場遇勁敵，奮起迎戰
雙子：事務繁忙易加班，注意睡眠品質
獅子：招募到好員工，細心調整工作細節
雙魚：埋首於自身事務，多關照周遭需求
桃花注意：牡羊、巨蟹、天秤、射手
牡羊：用智慧面對輕浮的對象
巨蟹：認真工作模樣散發魅力
天秤：陷入情感混亂，找人聊聊沉澱心情
射手：對感情狀態不滿，先釐清自我想法
財運注意：魔羯、水瓶
魔羯：遇理財問題可請教年輕貴人
水瓶：支出增多，開始接觸銀行相關事務
健康注意：處女、天蠍
處女：好壞取決於調理身體的積極度
天蠍：胡思亂想導致睡眠問題
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