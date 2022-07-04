7月星座塔羅運勢：獅子荷包滿滿 射手注意負面情緒

結束了六月連綿的雨季，我們即將進入七月酷暑，各位做好準備迎接似火的驕陽了嗎？一起來看一下，塔羅給你給送來了什麼指示？

白羊座

塔羅牌：正義逆位

7月塔羅給你們的啟示是「客觀看世界」。

抽到這張牌，說明你在本月會有心理不平衡的狀況發生。你會對周圍的一些聲音和價值觀感到反感，並用行動來表示抗拒。但你已經是成年人了，不管你喜不喜歡，你都需要做出選擇，甚至妥協。正義逆位提醒你的是，不要過於主觀地對特定的人、觀點、事件做出評價。保持客觀的視角，會讓你更加豁達，看到更大的世界。



7月會發生的事情：

1、單身者面對喜歡的異性，開始打退堂鼓

2、被家人安排相親，但內心十分反感

3、同事以加班的方式表示忠誠、搶功勞，讓你感到不滿

4、更有勇氣為自己爭取某種權利

5、簽署一份合約



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

金牛座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：錢幣七

7月塔羅給你們的啟示是「延遲滿足」。

錢幣七是一張充滿了豐收意味的牌，只不過這種豐收並不是當下的，而是基於對未來的規劃並付諸行動後的成果。這個7月，是你揮灑汗水的好時候，因為你將擁有足夠的勇氣和興致去完成自己規劃中的事。偷懶是人的天性，但本月如果你能更專注的耕耘，你會在不久後收穫超出你預期的回報。



7月會發生的事情：

1、單身者主動示好會收到正面回應

2、考試結束、準備換工作、開啟副業

3、工作或感情陷入了瓶頸

4、身體容易上火、發炎或中暑

5、有新的資金使用計畫，有一項大支出



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

雙子座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：權杖騎士

7月塔羅給你們的啟示是「沉穩」。

權杖騎士是一張火元素很濃烈的牌，雖然很有衝勁，但卻難以掌握好力度，變成衝動行事的莽撞派。本月你的自我意識會比較強，容易忽略周圍人的感受。如果你覺得處處碰壁，或許可以試著反思一下，自己是否無意間給他人一種傲慢無禮、馬虎魯莽的感覺？因此你這個月的課題，是學習更穩一點，更溫和一點。



7月會發生的事情：

1、單身者迅速墜入愛河

2、換了一份新工作

3、被派遣到外地出差或開啟一段短途旅行

4、本月得到之前投資的收益

5、搬家，入住新居



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

巨蟹座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：隱士

7月塔羅給你們的啟示是「自我提升」。

抽到這張牌的小夥伴，你們本月的心情或許會變得比較低落，但也不見得是壞事。抽到隱士這張牌，說明你們這個月的直覺會很強，思維也很清晰。7月你們的重點就是好好學習，天天向上，那些不必要的社交會干擾你執行計畫，能不去的就不去了吧。本月把重點放在自我提升上，會有事半功倍的效果，快快把行程安排起來～



7月會發生的事情：

1、面對追求者的態度變得冷淡

2、感情生活穩定但也缺少激情

3、工作效率高，能超額完成任務

4、學習力很強，能夠迅速掌握一門新知識

5、收入平平，消費欲望也不強烈



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

獅子座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：錢幣侍者

7月塔羅給你們的啟示是「嘗試」。

獅子座本月狀態還不錯，認認真真的扮演各種稱職的角色。在公司，你是踏實上進的員工，在家裡，你是穩重靠譜的戀人。如果是自己創業的小夥伴，也是個認真上進的小老闆。你目前雖然收益不明顯，但絕對是朝著更好的方向在發展。在一切都比較順遂的7月，你們需要注意的，就是為人處世上要再圓滑一點，能用巧勁就不要用蠻力，會輕鬆很多。



7月會發生的事情：

1、單身者能透過相親認識不錯的異性

2、戀愛中的人一起商量結婚或買房事宜

3、求職者入找到一份令你滿意的工作

4、一個新項目剛剛起步

5、參加培訓班學習技能



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★★

處女座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：寶劍十逆位

7月塔羅給你們的啟示是「自信」。

老實說，抽到這張牌的小夥伴們，你們本月會感受到不小的壓力。這股壓力是外界給你的，可能是父母的施壓，或者是工作中難以勝任的專案。這些都有可能會讓你垂頭喪氣，雖然很想改變點什麼，但卻更想躺平。寶劍十逆位的出現，是在提醒你無論何時，都不要喪失掉自信心，站起來又是一條好漢。人生有上坡就有下坡，而每一件好事和壞事的出現，都有它的意義。



7月會發生的事情：

1、單身者迫於父母的壓力，對婚戀感到焦慮

2、戀愛中的人有被現實因素干擾的可能

3、結束了一份讓你感到疲憊的工作

4、加班嚴重，睡眠受到影響

5、投資上因為太過貪心而失手



幸運眷顧指數：★★☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天秤座

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塔羅牌：高塔

7月塔羅給你們的啟示是「降低心理預期」。

「塔」這張牌通常都伴隨著超出預期的意外，所以本月天秤座的小夥伴需要提前做好心理準備，最好凡事都有一個預備方案。一些突發事件會打破你平靜的生活，部分小夥伴的感受或許會更為強烈，比如臨時被通知更改時間的約會，或突然誤點的交通工具等等，都有可能會影響到你本月的心情。尤其是感情上需要多加注意，處理矛盾時更有耐心一點，否則有可能會跟戀人鬧翻。



7月會發生的事情：

1、與異性約會被放鴿子

2、前任突然聯繫你

3、上班遲到或被通知臨時加班

4、財務資金進出頻繁

5、健康狀況出了一點問題



幸運眷顧指數：★☆☆☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

天蠍座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：世界

7月塔羅給你們的啟示是「行動」。

本月運勢穩中偏好，充滿一派輕鬆愜意的氛圍，也是個適合交友、戀愛、旅遊的好月份。人際關係圓融，適宜化解誤會或再續前緣。更加開放的胸襟會讓你的個人魅力得到凸顯，本月與禮貌有氣質的異性特別有緣。值得提醒的是，因為交際應酬，也會在吃喝玩樂上花費不少錢財，想要月底有所結餘必須控制開支，合理規劃。



7月會發生的事情：

1、有朋友熱心為你介紹對象

2、在言語上得罪另一半

3、職場魅力突顯，能力被肯定

4、能得到朋友或同事的雪中送炭

5、能夠憑藉直覺獲得一筆不小的收入



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

射手座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：月亮

7月塔羅給你們的啟示是「初心」。

本月容易受負面情緒干擾而放縱自己的言行，雖然所謀之事、所求之物可能會遇到阻礙，但往往能在其他方面遇到意外之喜。有時候做事目的性不要太強，降低得失心對你多有助益。月亮這張牌的出現，是在提醒著你結束過去、保持均衡，迷惑的時候記得跟著自己的心走就對了。



7月會發生的事情：

1、在娛樂休閒中嘗到曖昧的甜蜜

2、與另一半聚少離多，思念情緒高漲

3、因情緒波動大而鑽牛角尖

4、月底獲得漲薪的好消息

5、著急趕暑假作業，學習效率不高



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★☆☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★★☆☆

摩羯座

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塔羅牌：審判

7月塔羅給你們的啟示是「合作」。

本月整體運勢都很不錯哦，只要過去付出了努力，就能看到回報。人際關係會成為你的秘密武器，所以不建議單打獨鬥，借助外力自有貴人相助，能事半功倍。本月也適合談判或簽合約，成功機率很大。感情方面，異地戀有望修成正果。若想探索新領域，不要錯過這個好時機哦。



7月會發生的事情：

1、在新開的商場買到合適的物品

2、另一半主動為你分擔生活上的憂愁

3、不僅能出色完成工作，還能與同事建立友誼

4、寫作業的時候精力不夠集中

5、吃喝玩樂花費多，要合理規劃



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★☆☆

錢包飽滿指數：★★☆☆☆

水瓶座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：聖杯ACE

7月塔羅給你們的啟示是「溝通」。

這是一張充滿魔力的牌，暗示著你將度過一個很精彩的月份，你在此月將展現出滿滿的創造力和非凡的洞察力。新穎的思路和創造性的激情，會讓你在工作、學習、感情中都體會到不少美妙時刻。聖杯這張牌也在告訴你，想要運勢錦上添花，還需掌握溝通的藝術。



7月會發生的事情：

1、與新認識的不錯異性相互來電

2、收到戀人為你準備的禮物或驚喜

3、參與到心儀的工作專案中

4、短線投資在本月獲得收益

5、在學習中找到想像不到的快樂



幸運眷顧指數：★★★★☆

戀愛甜蜜指數：★★★★☆

生活快樂指數：★★★★☆

錢包飽滿指數：★★★★☆

雙魚座

圖片來源：科技紫微網

塔羅牌：權杖九

7月塔羅給你們的啟示是「放鬆」。

本月機會比較多，但生活的緊繃感，會讓你表現有些敏感，不太知道如何放鬆，對外界有種莫名的防備感。單身者會懷疑接近你的異性目的不單純，戀愛中的人則會質疑另一半的真心。工作場合，無論自己準備的有多充分，都害怕出現萬一。雖然謹慎總沒錯，但不要被過往經驗和失誤所困，放鬆下來，大膽一點向前走吧。



7月會發生的事情：

1、單身者對追求自己的異性有些挑剔

2、戀愛中的人被求婚，但有點猶豫

3、在會議討論中發表了不一樣的看法

4、追劇讓學習上有懶散的傾向

5、有投資的衝動但最後選擇觀望



幸運眷顧指數：★★★☆☆

戀愛甜蜜指數：★★☆☆☆

生活快樂指數：★★☆☆☆錢包飽滿指數：★★★☆☆

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