小孟塔羅：準備談戀愛！測近一年可以結束母胎單身嗎？

母胎單身，其含義是指形容從出生開始一直保持單身，沒談過戀愛的人。該詞最早是由「母胎solo」一詞衍生而來，而「母胎solo」一詞則源自於韓國，在韓國把年齡就等於單身時間，稱之為母胎solo，最早在韓國的娛樂圈中使用，後通過網際網路傳播開來。現在，憑你的直覺選一張牌，讓塔羅牌告訴你，近一年可以結束母胎單身嗎？

請憑直覺選擇一張牌。

塔羅牌圖作者：ShuffleTarot(Kittycorn Tarot)

A：網路交流、有頭無尾。(權杖三正位)

牌面的獨角貓手持木棍，望著遠方航行的船隻。

A：網路交流、有頭無尾。(權杖三正位)

這張牌表示當你透過網路與人交流，無論是已經認識的人，還是正在認識的新朋友。與對方互動的過程中，你會有一種少了什麼的感覺。或許是你感覺到對方沒有那麼在意你，也可能是你對對方的感覺不夠強烈，這些都可能導致愛情缺乏火花。小孟老師在此提醒你，儘管昨日你的心已經死了，也要期待明天會有新的可能。

B：曖昧不明、虛情假意。(寶劍七正位)

牌面的獨角貓面露奸笑，手上拿著偷來的寶劍。

B：曖昧不明、虛情假意。(寶劍七正位)

這張牌表示你要小心愛情的騙子，有些人與你有曖昧的互動，並不代表他就是真心的，很多時候是對你有所企圖。例如：對方並不是單身的狀態，卻還是對你獻殷勤示好，但始終沒解決他自己的問題。或者對方願意接受你的付出，其實只是把你當成工具人而已。小孟老師在此提醒你，真相會隨著時間看得越來越清楚。

C：單方付出、過份執著。(聖杯七正位)

牌面天空浮現七個杯子，獨角貓不知如何選擇。

C：單方付出、過份執著。(聖杯七正位)

這張牌表示當你喜歡一個人的時候，儘管困難重重你還是想要努力。也許對方在你心裡是那麼獨一無二、不可取代，因此只要付出最終會有回報，不論過程多麼艱辛都是值得的，只可惜這是你的一廂情願。小孟老師在此提醒你，人往往當局者迷旁觀者清，當你願意認清事實真相後，才不會一直陷入編織的美夢。

D：有所期待、止於友情。(聖杯二正位)

牌面的公貓與母貓相望，獨角貓變成飛天權杖。在對未來感到不確定，從而使你對你的處境感到厭倦的狀態，發生有侷限的好發展。

D：有所期待、止於友情。(聖杯二正位)

這張牌表示你與不確定未來是否有好發展的人，能相處得很愉快。你之所以會感到不確定，其實是對方跟你的互動不錯，因而讓你對這關係有所期待。但其實對方只是覺得跟你聊得來，把你當成一個不錯的朋友而已，而你也會隨著時間感到疲倦。小孟老師在此提醒你，與其脆弱的接受，不如勇敢的放手，別讓自己愛的痛苦。

E：愛神降臨、賜好姻緣。(權杖二正位)

牌面的獨角貓左手持木棍，右手握地球看著天空。

E：愛神降臨、賜好姻緣。(權杖二正位)

這張牌表示你會遇到互相喜歡的對象。對方可能是你一見傾心的人，也就是說外貌或氣質是你的菜。也可能是需要一段時間的相處，你才會慢慢被對方所吸引的人。所以不要用一開始的感覺判斷，而是要給彼此更多認識的時間，才不會不小心錯過好的姻緣。小孟老師在此提醒你，談感情需要天助自助，記得要主動拓展人際關係。