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測字：愛情、事業轉旺？測下半年你有什麼樣的新機運

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測字：下半年你有什麼樣的新機運？(圖片來源：Shutterstock)
測字：下半年你有什麼樣的新機運？(圖片來源：Shutterstock)

時光匆匆，2022虎年轉眼已過完一半了。進入下半年後，是否會有新機運出現？上半年未能實現的願望，下半年有機會實現嗎？愛情、事業能不能轉旺，能不能有財源滾滾的契機？科技紫微網現在就透過古老的東方占卜──測字，來為你預測下半年的命運契機。

測字選項：

圖片來源：科技紫微網

結果分析

一、選擇「時」字

舞台出現，適時表現

時，時間、時機也。一個「時」字，說明下半年事業上易迎來新的機遇，有機會在更大的舞台發光發熱。這正是你表現的好時機，即使尚無把握，還是要大膽秀出自我，主動承接難題重任，結果多半會比預期的更好。若猶豫不決，躊躇不前，極有可能被他人捷足先登，錯失了難得的良機。

二、選擇「來」字

運將至，失而復得

來，與「去」、「往」相對，有發生、到來、未來之意。你選擇了「來」字，透露出下半年你將有失而復得之好運，也易獲「失之東隅，收之桑榆」的安慰。特別是在愛情運方面，有機會再續前緣，感情甜蜜。事業方面，雖有可能面臨諸多困難，但易得貴人相助。

三、選擇「運」字

財神眷顧，獲利豐厚

運，意為運行、運轉，引申為命運、運氣。一個「運」字是在告訴你，下半年易有好運降臨，特別是在錢財方面易出現起漲契機。有利積極求財、理財，易發現更多發財門路。不過取財有道，莫玩金錢遊戲，宜投資穩定型標的，分散投資，方易獲利。

四、選擇「轉」字

改變方向，彎道超車

你選擇的是「轉」字，有轉變、轉換、轉彎之意。這說明下半年的希望就在轉角處，遇到阻礙，可換個思路與方向，易峰迴路轉、看到轉機。提防思維僵化，更不要沉浸在過往的悲苦中，放下執念，重新出發。你會發現朋友多了，桃花開了，工作也順了，身心更康健了……一切都在慢慢變好。

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