超完整！剖析12生肖象徵的吉祥寓意 鼠繁盛不衰、蛇癡情重義

十二生肖的文化，是結合傳統宗教哲學和術數文化，運用對動物性情的聯想，而形成的信仰體系。這個體系的來源出處雖然眾說紛紜，但經過了長時間的累積，它已經自成一派，能利用生肖來分析個性或運勢。想知道你的生肖含有哪些吉祥寓意嗎？就跟著科技紫微網一起來看看吧。

生肖鼠

由於老鼠會偷吃糧食，證明「倉鼠有餘糧」，也就代表此戶人家富足。家中鼠多，象徵富裕。神話故事裡也有「鼠咬天開」的故事，說的是在天地之初，混沌未開時，老鼠將天地咬破，使氣體流動，產生陰陽。老鼠因此成為開天闢地、生育萬物的子神。

藏傳佛教中，黃財神、財寶天王、毗沙門天王等財神的誓言物都是鼠的形象，名為吐寶鼠。傳說天、人、龍三界所有摩尼寶全部是吐寶鼠吐出來的。鼠的繁殖能力強，因此在民間也成為生殖崇拜的象徵，吉祥圖案就常有老鼠與葫蘆、葡萄、石榴等多籽植物的組合，用以寄託想要多子多孫的寓意。

綜合以上各種由來，生肖鼠被視為機警應變、善處逆境、子孫繁衍、家業興旺的象徵，帶有生生不息，繁盛不衰之吉祥寓意。

生肖牛

牛是耕地的好幫手，古代人以農為生，對牛的感情自然深厚，因此在牛身上賦予了諸如敦厚勤勞、不求回報等優秀品質。在一些游獵文化中，則會強調牛的力氣大，難以征服，捕獵高手多將牛角作為飾品掛於門上或裝飾衣物，來體現獵人的強壯、勇敢特質。

《大戴禮記‧曾子天圓》：「諸侯之祭，牛，曰太牢。」在古代祭祀中，牛是最尊貴的祭祀品，是做為天子祭祀社稷和天地之用。另外，春秋戰國的諸侯會盟中，國君執牛耳割血，塗在嘴裡，可見牛具有重要的象徵意義。

生肖牛被視為勤奮樸實、誠摯忠厚、忍辱負重、勇武倔強的象徵。並有勤勞致富，風調雨順之吉祥寓意。

生肖虎

虎在民間傳說中有舉足輕重的地位，其中最出名的是白虎神和西王母。二十八星宿中有「東青龍，西白虎，南朱雀，北玄武」的說法，道教將這四象納為守護神，白虎也就成為「白虎神」。

西王母出自《山海經》，書中描述西王母為「人面虎身……豹尾虎齒而善嘯，篷發戴勝」，職務是刑神，掌管疾病和生死。神話中的虎神還包括水神天吳、刑神蓐收，另外財神趙公明的坐騎也是黑虎。虎的形象展現的是陽剛與征服的意象。

生肖虎被視為威武勇猛，豪爽正義，文彩華美，氣宇軒昂的象徵。有辟邪除魅，四方安康之吉祥寓意。

生肖兔

嫦娥奔月傳說源於漢朝《淮南子‧覽冥訓》，該故事歷經演變後，後期的嫦娥在月宮中有玉兔相伴，而兔也就轉化為月的象徵，有團圓之意。

另外在婚配習俗中還有「蛇盤兔，必定富」的說法，以蛇首兔頭相對，蛇軀環繞兔身的圖像為吉祥之意。「蛇盤兔」有時也應用於喪俗，明代葉盛《水東日記》記載，當時在居庸關以北，人們都爭搶蛇盤兔的墓地。

生肖兔被視為溫柔文靜，純潔高雅，機智靈敏，忠厚善良的象徵。有自然超脫，長生不老之吉祥寓意。

生肖龍

龍象徵出人頭地，不同凡響。周朝時，孔子曾稱讚老子「龍乘風雲而上九天也」；漢朝時，諸葛亮被稱為「臥龍先生」。漢朝以後，龍成為了皇權象徵，唐朝之後更開始流傳「龍鳳呈祥」的說法，此一詞不只象徵帝后權力，也象徵夫妻的美滿結合，又可象徵精神與物質的陰陽兩極調和。

傳說中的龍是行雲布雨之神。西漢《淮南子‧說林訓》稱「旱則修土龍」，意即以龍來召喚雨水。宋代以後，幾乎每個村莊都有龍王廟，每逢水旱災害，人們都要向龍王獻牲，希望龍王能控制雨水，讓大地風調雨順。

生肖龍被視為尊貴神聖，志趣高遠，能屈能伸，通達曠放的象徵。有懲邪鎮惡，國泰民安之吉祥寓意。

生肖蛇

蛇在各種古籍中多呈現巫術鬼怪的形象，比如《山海經》 的「巴蛇」被描述為「食象，三歲而出骨」；《續博物志》的「鉤蛇」則具有「中木則折，中人則害」的能力；《格致鏡原》中的「人蛇」形象為「人立而行，遇人輒嘻笑，笑已即轉噬」，顯示蛇給人的印象不是狡猾，就是狠毒。

不過，蛇其實是華夏民族最早的圖騰。傳說中的創世神「伏羲」與「女媧」均為人首蛇身，為福佑社稷之正神。尤其女媧以泥土造人，延續生命，又以石補天，救天下蒼生免受災難，有著非常溫柔慈悲的特質。

生肖蛇被視為美麗多姿，癡情重義，豁達大度，靈活應變的象徵。有著以柔克剛，百折不撓之吉祥寓意。

生肖馬

馬在古代不僅是交通運輸的好幫手，也是強大的軍事裝備。戰國時代曾以「萬乘之國」、「千乘之國」等詞語，也就是馬拉戰車的數量，來形容國力強弱。

歷代君王將帥均以擁有駿馬為榮。漢武帝為取得大宛汗血寶馬，兩次遠征大宛；唐太宗鍾愛「六駿」，刻在昭陵以表彰戰功。另外，名馬「追風」、「白兔」、「烏騅馬」、「的盧」、「赤兔」也都是歷史上我們耳熟能詳的戰馬。

因此，生肖馬被視為矯健雄偉，忠實誠信，傲岸不羈，勇敢堅定的象徵。有勇往直前，生命不息之吉祥寓意。

生肖羊

古人視羊為「德畜」，因為牠們善群、好仁、死義、知禮。善群，羊喜歡聚群；好仁，指羊善良，有角但不好鬥；死義，指羊被宰殺時安靜，視死如歸，故有宣王「以羊易牛」的故事；知禮，指羊知恩，因羊羔跪著吸乳，被視為孝道。

三羊開泰的成語，典出《周易▪泰卦》。由於稱正月為泰卦，三陽生於下，冬盡春來，陰消陽長，故在歲首用「三陽開泰」寓示吉祥平安。民間將「陽」改作「羊」，用年畫與剪紙等描繪三隻大羊，祈佑國泰民安。

因此，生肖羊被視為溫文善良，仁慈和睦，順天隨人，純潔高尚的象徵。有豐年富庶，和氣生財之吉祥寓意。

生肖猴

猴與「侯」同音，古代人們便以猴形寄託對官位的嚮往。猴子騎馬，寓意馬上封侯；猴向楓樹上掛印，寓意封侯掛印；一隻猴子騎在另一隻猴子背上，寓意輩輩封侯。

猴愛吃桃，桃子象徵長壽，因此民間剪紙也常見「猴桃瑞壽」圖案，取其長壽之意。《山海經》裡有夸父，其形象與猴王十分神似，傳說夸父威猛好勝，有追日的雄心壯志，這些優點因此也被賦予在猴子的身上。

生肖猴被視為自由敏捷，聰明靈巧，智勇雙全，重情好義的象徵。有驅魔降妖，長壽健康之吉祥寓意。

生肖雞

漢朝書籍《韓詩外傳》曾論述雞有「五德」，「頭戴冠，文也；足搏距，武也；見敵敢幹，勇也；見食相呼，義也；守夜不失時，信也。」故雞有德禽的雅號。

古代計時方式不如現代便利，因此常以日出的雞鳴當作早晨的報時，是生活的規範，也好似一種號令。引申之後，雞便代表了警醒、督促之意。

因此，生肖雞被視為勇武好鬥，銳意進取，有德守信，平安祥瑞的象徵。有家園安定，夫婦和諧之吉祥寓意。

生肖狗

狗在民間傳說中，是司風之神。甲骨文記載有「于帝史風二犬」；《山海經》則有黑白犬祭祀風神。古人認為狗能止風，又能揚風。

關於狗的忠誠，古代文獻與傳說亦有記載。根據《述異記》載，魏晉陸機的狗「黃耳」，為主人送信，勞累而亡。《搜神記》中的黑龍犬，在火中用水沾濕醉酒的主人，使其倖存。

因此生肖狗被視為機智聰慧，赤誠勇敢，盡職守信，捨身重義的象徵。有四季康泰，和平安寧之吉祥寓意。

生肖豬

豬的外型肥頭大耳，象徵財富、福氣。關於耳大為福，古籍多有記載，如樂府《長歌》：「仙人騎白鹿，髮短耳何長。」《三國演義》中劉備的形象則被描繪為「兩耳垂肩，雙手過膝」。可知自古以來，耳大均被視作福氣之相。

又，民俗信仰豬能預兆雨水。《投荒雜錄》中說掌雨的雷公「豕首鱗身」，豕即豬；《西遊記》裡的豬八戒，原官位是「天蓬元帥」，職掌的是天河與水軍，也就是一種水神。另外，豬也是古代家戶的重要祭品，甲骨文有記載「陳豕於室，闔家而祀」，在室內安放一隻豬，進行祭拜，屋頂下有豕，即成為「家」字。

因此，生肖豬被視為豪放謙和，樸拙憨厚，隨遇而安，與世無爭的象徵。有安居樂業，豐衣足食之吉祥寓意。

從小到大，你想過自己所屬的生肖有這些含意嗎？所以，別小看自己的生肖，從古至今有許多的神話或傳說來象徵各生肖的吉祥寓意，希望也能帶給你相應的福氣！

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