良緣在身邊！下半年哪些命格能把握幸福？

在一整年之中，流年運勢常會有突破性的轉變。以感情運來說，即使上半年寂寞虛度，卻也不能排除下半年有翻身的可能。在這個不平靜的虎年，許多人真的很需要感情的好運來滋潤安慰一下那顆長期隔離、冷冷清清的心靈。科技紫微網今天就教你從流年夫妻宮來看看，真愛是否就在你身邊！

注意：本文參考2022流年命盤的夫妻宮主星，也就是本命命盤的「子」宮主星。請到科技紫微網輸入生辰免費查詢你的完整命盤。

流年夫妻宮貪狼+火星

天雷地火，直球對決

命理中大名鼎鼎的「火貪格」，可不是只發揮在財運爆發這一個方向；當它出現在感情宮位，也意味著當事人敢於拋開顧忌，孤注一擲。所謂「狹路相逢勇者勝」，當你採取直截了當的方式，雖然成敗一翻兩瞪眼，卻不會留下終身遺憾。反正只要臉皮厚一些就過去了，有什麼好擔心的？

即使表錯情會錯意，也不是沒有出路。只要重新選擇目標，再次展開攻勢，總會有機會遇到自制力不強、或是不善於拒絕的對象。碰上一次賓果，前面付出的學費就都值得了。需要注意的是，火貪比較容易淡化對方感受，縱使求愛能力強，但雙方合適與否才是長久幸福的關鍵。

流年夫妻宮天同太陰

欲擒故縱，製造曖昧

兩顆合作型主星當道，看似爭取愛情的能量偏弱，但實際上卻能向外展現出「悶騷」的姿態，很懂得釋放訊息，催化曖昧。誰說愛情一定要搶破頭才有贏面？只要本身條件不弱，似有若無的眼神和言語，反而能展現欲擒故縱的魅力。

雖然這種引人上門的路數能在前半段奏效，但是一旦形勢轉變成對自己有利時，則要稍微調整策略，不能一直使用被動戰術。否則遇上膽子不夠大的優質對象時，搞不好會在中場被人橫刀奪愛。你想想，你有勝算卻不出手，愛神只好把給你的箭拔起來，用在別人身上了。

流年夫妻宮破軍+化祿

敞開心胸，運用優勢

破軍最強大的能量就是敢運用創新思維，結合說到做到的魄力，挑戰看似不可能的現實障礙。雖然驚險，但那種勢在必得的態度卻很容易打動人心。若加上化祿星相助，就更容易顯現浪漫特質，那種為了愛能夠放棄全世界的姿態，不脫單簡直沒天理！

這個組合還有一個奧妙之處，就是當事人很願意跟意中人分享高品質生活，花錢不手軟。付錢時即使心中滴血，臉上還是只看到微笑與淡定。先不論價值觀的好壞，大方的人本來就較受歡迎，只要財力能負荷，運用或塑造自身優勢，也是合理的生存法則。

流年夫妻宮廉貞天相

自導自演，誘人耳目

有廉貞的桃花與公關能量加持，再加上天相的周全細膩手段，當事人遇上心動對象時會相當懂得包裝自己。有了好的外表，本質的優勢將更有機會凸顯。對於一些講究愛情CP值的異性對象來說，這麼多的附加價值，絕對能讓他內心的那把秤一路小鹿亂撞撞出新高度。

廉貞星與天相星在愛情上的助力雖然是無庸置疑，不過相愛容易相處難，就怕你有能力簽到大訂單，卻未必能持續穩定出貨。提醒這種流年命格的人，在談感情時千萬不要誇下海口，否則一旦承諾跳票，兩人的關係將會來得快去得更快，有如春夢了無痕。

【延伸閱讀】

【人氣新品】看出你的桃花姻緣

靈力鑑識！他的姻緣簿上有你？

【科技紫微網 】