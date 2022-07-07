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一瞬間想婚了！讓12星座願意「定下來」的原因曝光

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一瞬間想婚了！讓12星座願意「定下來」的原因曝光(圖片來源：Shutterstock)
一瞬間想婚了！讓12星座願意「定下來」的原因曝光(圖片來源：Shutterstock)

婚姻是人生大事，它意味著步入全新的人生階段，面對充滿未知的新生活。踏入婚姻，真的需要莫大的勇氣。當你決定和某個人定下來的那一刻，究竟是受到什麼原因推動呢？科技紫微網今天要從星座的角度來分析，12星座想結婚的原因各自是什麼？

風象星座：雙子座、天秤座、水瓶座

觀念一致，相聊甚歡

思維活躍、愛說愛笑的風象星座，容易被美的人、事、物吸引。他們一開始交往時多看顏值，但進入談婚論嫁階段時會更注重品質。若相處一段時間後，發現雙方三觀一致，又聊得來，在一起感覺輕鬆愉快不尷尬，就會產生結婚的念頭，想要與這個人定下來。

火象星座：牡羊座、獅子座、射手座

對的時間，遇到真愛

這類人個性乾脆俐落、說一不二，愛上一個人就在一瞬間，想要結婚定下來也往往是轉念而生的事。他們原本嚮往自由自在，不喜歡受到束縛，而婚姻就是最大的束縛。因此他們結婚多半是衝動式的，若是在對的時間遇到剛好相愛的人，感覺對了，就可能閃電式步入禮堂。

水象星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

日久生情，可望成家

水象星座的人對於愛情十分小心翼翼。他們相信「路遙知馬力，日久見人心」，愛上一個人不易，但愛上了就希望能愛一輩子。他們會慢慢投入感情，隨著相處的深入，情感的累積，開始逐漸期盼未來。若能一直久處不厭，他們才會想要結婚成家。

土象星座：金牛座、處女座、摩羯座

門當戶對，實力相當

理性務實、重視生活品質的土象星座，大多不會因一時頭腦發熱而步入婚姻。生活總要吃飯，貧賤夫妻百事哀。若無經濟基礎，光有愛情是不足以支撐起婚姻生活的。因此，在土象星座的想法中，結婚就是要門當戶對，實力相當，如此方可望婚姻長久幸福。

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星座 婚姻 結婚

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