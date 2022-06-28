今天「正四廢」是大凶之日？農民曆：只有這四件事能做

農民曆在現代社會，仍是許多人選日子時會用到的工具，而今天(6/28)在農民曆上正好是所謂的「正四廢」，號稱是除了「四件事能做」以外，其他諸事不宜的極兇之日。也因此有網友疑惑，當天到底什麼能做什麼不能做，引起眾人討論。

根據「科技紫微網」解釋，所謂的「正四廢」，指的是除了祭祀、拆遷房屋、解除災厄、清掃宅舍外，其他事情都不適合。正四廢來自季節交替之時，「日柱干支」與「季節月令」兩者的五行屬性有所衝突所導致，也因此在這天做任何事情都要格外小心。

而「四廢」也是八字中的一個神煞，被認為是「四時衰退」，五行能量最弱的時間，也因此有人說四廢日出生可能容易遭受挫折；相對也有「四相」，被認為是四季產生的氣的日子，該時段則宜栽種、遷徙、遠行、養育、營造等。