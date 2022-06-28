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心理測驗／哪隻青蛙看起來最能跳？ 瞭解這個夏天你要跨過的高牆

聯合新聞網／ 綜合報導
透過心理測驗，瞭解自己夏天必須跨過的障礙。圖片來源／ingimage
透過心理測驗，瞭解自己夏天必須跨過的障礙。圖片來源／ingimage

每個人都有需要突破的瓶頸，而在這個炎炎夏日，或許就是越過障礙的好機會。日本網站「ananweb」最近就分享一則心理測驗，可以看出在這個夏天，自己必須跨過的高牆是什麼。

請問：下圖四隻青蛙，你認為哪一隻會跳得最高？

圖中的四隻青蛙，你認為哪隻最會跳？圖擷取自ananweb
圖中的四隻青蛙，你認為哪隻最會跳？圖擷取自ananweb

A 左上的青蛙

B 有花的青蛙

C 有鬍子的青蛙

D 有王冠的青蛙

選擇A左上的青蛙的你，需要跨過的高牆是「再次挑戰曾經放棄的事」。好比說工作上曾經被否決的提案，又或者戀愛上被甩掉的對象等等，此時重新找回永不放棄的精神，運氣也會站在你這邊。

選擇B有花的青蛙的你，需要跨過的高牆是「人際關係的問題」。面對到困擾的人際問題時，你必須做出衡量取捨，有時得展現出直球應對的態度，有時則要避免正面衝突。在一次次動腦解決問題之下，你必然也會得到成長，為自己的事業加分。

選擇C有鬍子的青蛙的你，需要跨過的是「偏激的思考」。你在夏天很可能會冒出一些點子，但在將想法付諸實行時，最好也多聽聽別人的意見，取得團體間的平衡。比起急著下決定，暫時「保留」也是一種策略。特別是感情方面上更急不得，需要靠一點一滴累積才行。

選擇D有王冠的青蛙的你，需要跨過的是「無謂的尊嚴」。這個夏天你會遇上許多不同的人，儘管不一定是好是壞，但確實是讓你打磨個性的好時機。趁著這個機會，不妨就把無謂的尊嚴放在一旁，對他人擺出低姿態，例如主動道歉或做出求助等等，反而會吸引到欣賞你這份個性的幫手出現。

心理測驗

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