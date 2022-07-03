殺破狼周運勢／雙魚面試不順利 2星座桃花旺盛「每天很愉快」

殺破狼2022年7月4日～7月10日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

感情運方面，在精神宮位的海王星脫離不良相位的影響，與暗戀的對象關係恢復往昔，雖然有些感受無法表達，但只要他能在身邊就好。陷入秘密戀情的白羊座，會希望找個適當的時間公開情感關係。

旅遊運方面，在旅遊宮位的金星脫離不良相位的影響，會參與某些夏日限定的活動，尋求高級的食宿，好好放鬆一下。某些白羊座會揪親朋好友組團出國旅遊，行程會比較自由一些。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的冥王星受到進入金錢宮位的火星影響，業務上會需要先墊出一筆款項出去，但手上現金已經捉襟見肘，會嚴重擠壓到自己生活的費用。某些白羊座則是因為工作上有疏失，被老闆扣薪水，覺得很不合理。

家宅運方面，水星與太陽齊聚家宅宮位，水星持續受到木星影響，家人因為某些共同的事務，各持己見，或是因為要求過份，感覺很煩躁。某些白羊座與鄰居溝通不良，引發嚴重的糾紛。

金牛座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在金錢宮位行進，會有許多臨時性的外快收益進帳，比較捨得到高級餐廳品嚐昂貴的美食，或是從事奢侈的消費，物質享受方面的花費較多。

人際關係方面，在人際關係宮位的海王星與天王星有良好的連結，會因為某些機緣，結識到思想較為前衛的人士，相處起來反而很舒適。不妨走出舒適圈，看看人生是否還有別的可能性。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入命宮，同時土星持續影響著志業宮位，會有許多額外的工作或雜務需要忙碌，每天都需要加班工作，對這樣的生活感到厭倦，開始想找新的出路，轉換到較為輕鬆的職業。

感情運方面，在心靈宮位的木星持續受到傳播宮位的水星影響，以為在交友軟體或是網路找到談得來的對象，約出來見面之後卻遭到封鎖，不知自己到底哪邊條件不佳，感到沮喪。

雙子座：

整體運勢

感情運方面，金星在命宮行進，會是桃花盛開旺盛的時期，許多人會對你表示好感，此時也會特別想談戀愛。感情穩定的雙子座，最近被另一半寵溺，感覺自己是個幸福的人。

工作運方面，在志業宮位的海王星相位良好，在不問收穫的情況下表現專業能力，增加職場上的特殊經驗，將成為你工作技能上的勳章。可獲得比金錢更有價值的禮物，

本週須注意的部分

金錢運方面，在財務宮位的冥王星受到進入秘密宮位的火星影響，信用卡容易被人盜刷，或是被發卡銀行偷偷收了不明的帳款。有投資習慣的雙子座，切勿投資不合法的項目，以免吃悶虧，求償無門。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星持續受到水星影響，許多人接近你，動機都不是太單純，會希望你投資或買保險，或參加某些宗教活動，索取不樂之捐，會因為金錢而看透人性，感到失望。

巨蟹座：

整體運勢

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星與海外宮位的海王星有良好連結，多接觸一些來自海外的人士，才會發現世界跟你的認知有很大差距。某些巨蟹座會回到校園進修，認識有權威的海外學者，學習到最先進的知識。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星相位良好，已經找到了理想的旅遊團，準備出遠門體會異國風情，舒緩身心靈的疲憊。某些巨蟹座則是需要參與學術性的座談活動，會與許多外國人接觸與交流。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的冥王星受到在志業宮位的火星影響，與情感對象合作一件重要的工作，兩方對各自的立場或執行內容有一定的堅持，而產生爭執，影響情感關係。

工作運方面，在志業宮位的木星相位不良，坐在看似光鮮亮麗的位置上，內部人事卻暗潮洶湧，許多工作不敢交付給不信任的人執行，只好自己承擔，因而嚴重過勞。

獅子座：

整體運勢

人際關係運勢佳，金星持續在人際宮位行進，才藝表現受到許多人的肯定與激賞，心中感到飄飄然。某些獅子座遇到任何困難，會遇到貴人幫忙，問題順利獲得解決。

金錢運方面，在財務宮位的海王星相位良好，囤積了一些很久沒用的東西，現在居然發現奇貨可居，拍賣掉會賺到不少零用錢。有投資習慣的獅子座，在大環境不佳的情況下，不要急著出脫，投入的資金會慢慢賺回來。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到進入志業宮位的火星影響，工作項目繁雜，每天都加班到深夜，嚴重過勞。有些事務必須下放給底下的人執行，才不會累死自己。

感情運方面，土星持續在感情宮位行進，意外吸引到有共同話題的對象。不過此刻你仍在受傷階段，很難展開新戀情。某些獅子座放下身段，與喜歡的人的關係略有改善，但對方對你還是有戒心。

處女座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在志業宮位行進，儘管現在的職務吃力不討好，但暫時有一段可以喘息的時間，可放幾天假稍微休息一陣子。某些處女座則是承接別人夢寐以求的案件，可以見到許多名人。

金錢運方面，木星持續在金錢宮位行進，手上的資產價值上揚，感覺似乎變得比較有錢了，但木星受到水星影響，財富雖然看得到卻暫時無法動用。有投資習慣的處女座，以逆勢操盤的方式賺到不少錢，但不要貪心，見好就收。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的冥王星受到進入遠行宮位的火星影響，與喜歡的對象得暫時遠距一陣子，會很不放心對方在外的行蹤，經常需要與對方視訊或通話，太過緊迫盯人，容易適得其反，引發雙方的不愉快。

人際關係方面，在人際關係宮位的水星受到木星影響，有些訊息不要隨人以訛傳訛，到處宣傳。最後的真相可能與你的認知有很大的誤差，在傳播的時候，甚至會不小心涉入官非之中。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，太陽與水星齊聚在志業宮位，執行的某個案件在工作領域受到重視，目前正是職場上備受矚目的人物，然而水星受到夥伴宮位的木星影響，許多人都想沾你的光，分一杯羹。

遠行運方面，金星持續在遠行宮位行進，正在尋求適合的旅行團到海外旅遊，資金很多，會十分重視食宿的等級。某些天秤座會被外派到異地出差，差旅待遇優渥，還有很多時間可以在當地逛逛。

本週須注意的部分

金錢運方面，進入財務宮位的火星受到家宅宮位的冥王星影響，家人欠了一筆債務，受到牽連與拖累，需要尋求律法程序，釐清自己的責任。某些天秤座則是負債扛下家庭生計，很怕無家可歸。

感情運方面，土星持續在子女宮位行進，同時木星在婚姻宮位行進，容易奉子成婚，然而你與對方都還沒有心理準備迎接新生命的到來。某些天秤座目前正在準備婚事，卻發現對方不喜歡自己養的寵物，兩邊都無法放棄。

天蠍座：

整體運勢

金錢運方面，金星持續在財務宮位行進，走在路上都會撿到紙鈔，面額還不小。在外購物也會因為信用卡點數獲得很划算的折扣。有投資習慣的天蠍座，逢低買進，在波動中可獲取不少利潤，短線可期。

感情運方面，在感情宮位的天王星與在戀愛宮位的海王星脫離不良相位的影響，對於戀愛對象不再侷限條件，反而比較容易邂逅與自己個性相合的人士。關係穩定的天蠍座，會離家與喜歡的人同居，一起生活規劃未來，感覺甜蜜。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的木星受到遠行宮位的水星影響，需要承接一個在海外的職務，長期外派，然而遠行的區域比較偏僻，生活機能不方便，讓你陷入沈思。

交通運方面，在交通宮位的冥王星受到火星影響，駕駛車輛時請注意突發狀況，容易與人發生行車糾紛，甚至需要尋求律法程序釐清肇事責任。即便是走路或是搭乘大眾運輸工具，都要當心突發的交通事故。

射手座：

整體運勢

工作運方面，在工作宮位的天王星脫離不良相位的影響，不論發生任何突發狀況，危機應變方面都能處理得宜，但受到火星進入工作宮位的影響，副業發展太多，使自己分身乏術，每天都很忙碌。

金錢運方面，太陽與水星在財務宮位，會因為過去有效的理財規劃，獲得許多被動性的收入。有投資習慣的射手座，好好做財報功課，損益才能平衡，並有不錯的獲利。

本週須注意的部分

感情運方面，金星持續在感情宮位行進，兩人關係十分甜蜜，甚至會想與對方論及婚嫁。木星在子女宮位行進，但受到疾厄宮位的水星影響，已經懷孕、有小孩以及有寵物的射手座，要注意孩子的健康狀況，他們會使你較為擔心。

健康運方面，火星進入健康宮位，與天王星同宮，工作太過勞，容易罹患神經系統的毛病或是長出不明的疹子，全身癢痛。當心血光之災，發生意外傷害的機率較高，火氣比較大，造成嘴破、發燒、長痘痘，會是十分疲累的時期。

摩羯座：

整體運勢

工作運方面，金星持續在工作宮位行進，繁雜的事務終於結束，可稍微輕鬆一段時間，甚至獲得好幾天補休的假期。某些摩羯座會接到十分輕鬆、報酬多、CP值很高的案件。

感情運方面，太陽與水星齊聚感情宮位，與喜歡的人關係明朗化，雙方會商討許多實際的問題，會想搬出原生家庭，一起同居生活。單身的摩羯座突然被意想不到的對象告白，對方人不錯，可能試著與對方交往看看。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的木星受到水星影響，為了要全家一起出門遊玩，大家都在喬出適合的時間，對行程也有很多意見，對某些問題溝通不良，要耐著性子一一解決。

子女運方面，進入子女宮位的火星與冥王星相位不良，小孩或是寵物的身體狀況不佳，讓你十分焦慮。某些摩羯座則是喜歡的偶像發生意想不到的事故，讓你感到震驚。

水瓶座：

整體運勢

感情運方面，金星在戀愛宮位行進，與曖昧對象有親密的接觸，每天都過得很愉悅。單身的水瓶座，桃花盛開，會邂逅讓你怦然心動的人士，對方也有意接近你，令你感到驚喜。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星相位良好，逛街常被新穎的商品吸引，很隨興就購買回家，但一直沒時間拆封或使用。不妨把不需要的物品放上網拍賣，可獲得不少零用錢。

本週須注意的部分

家宅運方面，火星進入家宅宮位，受到冥王星影響，家中有個控制狂，甚至有暴力傾向，不想被情緒勒索，造成心情上的壓力與不愉快，會想躲到外頭的旅店住宿。

工作運方面，在工作宮位的水星受到溝通宮位的木星影響，在職場上會有些謠言以訛傳訛，讓你飽受流言蜚語的困擾，卻也不知如何澄清。某些水瓶座與同事、上司溝通不良，會想繞過這些人的控制，才能順利執行職務。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，太陽與水星齊聚戀愛宮位，會被喜歡的人告白，情感關係明朗化，然而水星受到金錢宮位的木星影響，有對象的雙魚座，兩人經濟狀況不穩定，未來其實有些悲觀，只能享受快樂的當下。

家宅運方面，金星在家宅宮位行進，居住環境或家庭的問題獲得解決，可以放心買新傢俱、家電，生活煥然一新。某些雙魚座會與家人組團出遊，留下許多美好的回憶。

本週須注意的部分

工作運方面，火星進入面試宮位，相位不良，應徵工作時容易亂槍打鳥，會給許多面試單位留下不好的印象。天王星同時在面試宮位行進，自己在許多條件都不佳的情況下，卻獲得某個工作的錄取，使你感到疑慮。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，與不講理的陌生人吵架，甚至被公然污辱，感到十分憤怒。某些雙魚座在網路上遭受網路言語的暴力攻擊，最好不要回應，事情會逐漸平息。

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