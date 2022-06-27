西洋殭屍塔羅！抽牌測你「下半年在哪方面百毒不侵」

最近非常火紅的南美館疆屍展如火如荼的開展，清水孟國際塔羅小孟老師，就用西洋殭屍塔羅牌，來測一下你下半年，在哪方面百毒不侵。

請憑直覺選擇一張牌。

選到A.抵擋工作小人

選到此牌的人，下半年能夠抵擋小人入侵，不管有什麼不好的事情，或者被周圍小人插針都能順利脫困。

a.抵擋工作小人

選到B.擋掉爛人

選到此牌的人，若你是單身者爛桃花負心漢通通能遠離你。

b.擋掉爛人

另外已經有另一半的人，倘若愛人若出現桃花都會被你發現，都能即時將爛桃花第三者斬光光。

選到C.煞氣病氣遠離

選到此牌的人，下半年經過醫院與較陰的地方都不會沖到煞氣，若要參加喪事與疆屍展的朋友也不會有任何穢氣纏上身。

c.煞氣病氣遠離

選到D.衰神遠離

選到此牌的人，上半年若有任何衰事與倒霉事都不用擔心。

D.衰神遠離

下半年衰神都會自動遠離百毒不侵，取而代之的反而是好運降臨，但你也不要因為這樣就大意，還是要謹慎小心，多穿黃色衣服能吸引財氣上身。