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西洋殭屍塔羅！抽牌測你「下半年在哪方面百毒不侵」
最近非常火紅的南美館疆屍展如火如荼的開展，清水孟國際塔羅小孟老師，就用西洋殭屍塔羅牌，來測一下你下半年，在哪方面百毒不侵。
選到A.抵擋工作小人
選到此牌的人，下半年能夠抵擋小人入侵，不管有什麼不好的事情，或者被周圍小人插針都能順利脫困。
選到B.擋掉爛人
選到此牌的人，若你是單身者爛桃花負心漢通通能遠離你。
另外已經有另一半的人，倘若愛人若出現桃花都會被你發現，都能即時將爛桃花第三者斬光光。
選到C.煞氣病氣遠離
選到此牌的人，下半年經過醫院與較陰的地方都不會沖到煞氣，若要參加喪事與疆屍展的朋友也不會有任何穢氣纏上身。
選到D.衰神遠離
選到此牌的人，上半年若有任何衰事與倒霉事都不用擔心。
下半年衰神都會自動遠離百毒不侵，取而代之的反而是好運降臨，但你也不要因為這樣就大意，還是要謹慎小心，多穿黃色衣服能吸引財氣上身。
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