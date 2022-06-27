想衝南美館殭屍展？12星座誰「體質弱、磁場差」：小心被跟回家

各位是否參觀了目前最熱門的「亞洲的地獄與幽魂展」，俗稱「殭屍展」。感覺好像很刺激又很驚悚，想要帶著情人夥伴去看看「世面」。殊不知這類場所要特別留意，因為這種能量會影響一個人的磁場，尤其體質弱的人，而且專家也建議看完展覽別直接回家，以免鬼魂跟回家。我們就來看看12星座裡，誰的體質弱、磁場差，要去看這個展覽時就要特別留意囉～

TOP 5：處女座

處女座是很要求秩序的，不太能接受混亂的情況，對很多事太過吹毛求疪，對自己的健康也是極度要求，會確保自己有攝取到足夠的營養素，就連健康檢查也幾乎是最勤勞的，可惜千算萬算，越安全的地方越危險，要求太多，健康反而出問題。過度在乎，使得精神太過緊繃，常常因為緊張、壓力大而生病，而這時身體狀況不好，最好遠離能量不好的場所，不然看完「殭屍展」，可能就有看不完的無名病。

TOP 4：巨蟹座

巨蟹座是個直覺力很強的星座，能很快的感受到東西或環境的磁場，而記憶力也很好，尤其是會使人擔心受怕的東西，會記得特別深刻，所以常現出緊張、焦慮的心情，還有情緒壓力，使得巨蟹座常常有病無病都不知所以然的不舒服，造成小病常常有的狀態。而巨蟹座又喜歡老舊的東西，會收藏許多古董及有年代的東西，偏偏這類的東西歷經多少事件也不知，就像是「殭屍展」裡的物件，也不確定帶有多少特殊的磁場，要特別當心了！

TOP 3：天蠍座

天蠍座從小就跟「黑暗面」離不開關係，多半會發生在與家庭的不愉快，因此對宗教、神祕學很感興趣，而且會鑽研令人畏懼同時又與生死有關的事情，所以第六感也蠻強的，通靈感應力也很準，但不一定能控制，也不一定能接受這樣的能量。而這使得天蠍座常常喜怒無常，多變的情緒會困擾著身體，健康狀況也不是很好，若是去到了陰性能量較高的地方，比如「殭屍展」，就可能會被干擾磁場而不舒服。

TOP 2：水瓶座

水瓶座古怪又唱反調，作風看似大膽，但其實外強中乾，身體健康常常會突然變差，又突然好轉，有時去醫院檢查卻又沒有明確原因，而這多半是跟天生磁場有關。水瓶座無意識中可以接收到超現實的能量，就是大家口中所說的「靈異體質」，但自己是沒有明顯感覺的，所以會突然有很多特殊的想法，這也造成天生有緊張的情緒，有「看到黑影就開槍」的狀況。記得調整好心態再去「殭屍展」，不然會整天神經兮兮的，自己嚇自己。

TOP 1：雙魚座

雙魚座從幼年時期就常常生病，也容易有突然的意外發生，即使父母很用心來照顧，但還是顯得不夠有生命力，所以進出醫院是常有的事。不僅如此，想像力也是出奇的豐富，也很會編故事，有時會出現自問自答，或一個人跟空氣講話的現象，磁場很容易被干擾，因此很多「通靈人」多半來自雙魚座。所以若是去「殭屍展」，最好隨身帶些保平安的東西在身上，才能避免被跟回家，也可以先去人多的地方，消除一些負能量。