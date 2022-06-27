唐綺陽星座運勢週報：金牛戀愛多表現這2點 魔羯有貴人助財運

莎士比亞曾寫下「愛情是盲目的」，儘管熱戀時可以靠感情戰勝一切，然而一旦談到婚姻與生活，就不得不正視許多生活的實際條件，為此放棄原先對象的狀況也大有人在。日本網站「占TV」最近就分析12星座，排出哪些星座的人，最後容易和出人意表的對象成婚。

2022-06-25 08:10