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唐綺陽星座運勢週報：金牛戀愛多表現這2點 魔羯有貴人助財運

聯合新聞網／ 唐綺陽
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供
唐綺陽星座運勢。 圖／大慕影藝提供

重要星象：土海冥逆行、開創星座四分相、火星衝刺、火冥四分入相

土海冥逆行，充滿懷舊復古氛圍，隱藏的事物將被揭發。開創星座四分相，重新開始帶來壓力，商討人生大事，注意家庭及親子的問題。火星衝刺，年輕人易爆衝，應多傾聽諒解，小心情緒躁動，出入注意安全。火冥四分入相，嚴肅的規範造成反效果，宜用聰明才智應對，避免硬碰硬。

工作注意：牡羊、雙子、巨蟹、天蠍

牡羊：女性貴人給予實質的幫助

雙子：有幫手協助分擔煩惱

巨蟹：出色表現和積極行事會被看見

天蠍：趁勝追擊清晰的事業方向

桃花注意：金牛、處女、射手、雙魚

金牛：需適時表現柔軟與真心

處女：明顯感受到周遭的善意

射手：尋找與對方的相處之道

雙魚：多觀察周圍曖昧的訊息

財運注意：天秤、魔羯

天秤：支出來自於重大的決定

魔羯：貴人出現成為理財契機

健康注意：獅子、水瓶

獅子：適時按摩拉筋解決痠痛問題

水瓶：當心飲食產生的健康狀況

火星 獅子 星座 理財 親子 每週星座運勢 唐綺陽 星座運勢

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