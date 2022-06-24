十二星座「記憶力」排行榜 獅子不忘感動、這星座善變但其實全都記得

有的人記憶力超群，再小的細節都能記得一清二楚。但也有的人有顆金魚腦，一目十行過目即忘。日本網站「占TV」最近就分析十二星座全體，列出他們的記憶力好壞排行為何。

第12名 巨蟹座

巨蟹座的情緒變化波度極大，在性格不穩定之下，也很難對每件事情都有深刻印象。

第11名 天蠍座

天蠍座的記憶能力處在極端狀態，例如在考試前，可能對內容倒背如流，但一考完試後就會通通忘光。

第10名 處女座

處女座要回想事情時，往往腦中的思考都會有些阻礙，結果不如乾脆直接用查的還比較快。

第9名 天秤座

天秤座善於社交，人際關係廣闊，所以就算自己忘記事情，也能找到記住的人詢問。

第8名 魔羯座

魔羯座具有野心，相對於已經發生的事情，會更專注於未來該如何行動。

第7名 金牛座

金牛座在經過反覆演練之下，就會用身體牢牢記住。好比同件事情若是做了三次，就不太可能會再忘記。

第6名 雙魚座

雙魚座很善於記住戀愛中發生的一切，例如「第一次約會時是在某某地方」、「當初求婚是在某一天」等等。

第5名 獅子座

獅子座如果碰到令人感動的事情，那麼即使是從小長到大人，都不會忘記這份感動的情緒。

第4名 水瓶座

水瓶座善於理性思考，因此會把各種事情牢牢記住，以作為分析的判斷依據。

第3名 牡羊座

牡羊座經常處於團體中的領導地位，因此對他們而言，總是必須記住每個成員的不同特性，否則就難以駕馭整個團隊。某方面來說，記憶的好壞與否，是關乎他們生死存亡的一大重點。

第2名 射手座

射手座雖然看似自由奔放，不受常識所束縛，但射手座的「半人」的部分，其實在是希臘神話中人馬種族的大賢者。因此他們本身其實有著強烈的研究慾望，總是積極挑戰困難的事物，希望能探究世上的一切知事。而在成為專家的道路上，自然會培養出驚人的記憶能力。

第1名 雙子座

雙子座給人一種朝令夕改，整天變來變去的形象。但他們絕不是因為記憶力不好才這樣，反而是因為記性夠好，而且擁有能夠一心多用的高超能力，所以才會不斷拋出新的點子，並且確實加以達成。