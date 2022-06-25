十二星座誰的結婚對象最意外 天秤回歸初戀、射手最後和這類型廝守

莎士比亞曾寫下「愛情是盲目的」，儘管熱戀時可以靠感情戰勝一切，然而一旦談到婚姻與生活，就不得不正視許多生活的實際條件，為此放棄原先對象的狀況也大有人在。日本網站「占TV」最近就分析12星座，排出哪些星座的人，最後容易和出人意表的對象成婚。

第12名 天蠍座

天蠍座一旦愛上了，就會窮追到底。不管碰上什麼困難都不放棄，一生只追你一人。

第11名 魔羯座

魔羯座性格慎重，從一開始就會仔細挑選對象，所以在最後也不會有什麼意外發生。

第10名 巨蟹座

巨蟹座重感情，會覺得感覺對了比什麼都還重要，最後也結婚在一起理所當然。

第9名 獅子座

獅子座會挑選理想的對象結婚，不過就在婚後，也能明顯感受到他們從被追求者的地位，轉變成全力支持另一半的類型。

第8名 雙魚座

雙魚座在婚前，會覺得自己挑的對象是萬中選一。不過隨著時間過去，也會慢慢對另一半產生「其實也沒什麼」的感覺。

第7名 雙子座

雙子座是外貌協會，但有時他們也會挑選平凡的對象，然後再加以協助，幫另一半徹底改頭換面。

第6名 水瓶座

雖然水瓶中意和自己個性比較不同的對象，但最後往往和類型相同，幾乎像是親兄弟姐妹一樣的人結婚。

第5名 天秤座

在一段段感情中，天秤座對於戀愛的要求也會逐漸改變。但最後結婚的對象，往往是和自己初戀時最相似的那個人。

第4名 金牛座

儘管希望能夠和可靠的另一半交往，但最後在婚姻中，往往成為被撒嬌的對象。

第3名 處女座

處女座在戀愛中不太積極，都是等待別人上門追求。因此比起自己理想中的類型，更容易與意外的人選有所進展。對於戀愛和結婚也有著不同的想法，會選擇和能夠穩定過日子的對象在一起。

第2名 牡羊座

牡羊座碰到了喜歡的對象，就會積極追求到得手為止。即使對方和自己有許多難以在一起的狀況，像是年齡差距大、國籍不同，甚至是必須橫刀奪愛，牡羊也不會放棄追求，因此常會和出人意表的對象結婚。

第1名 射手座

射手座給人外向奔放的形象，在戀愛中也顯得相當熱情。然而挑選伴侶時，他們卻意外會選中讓人感覺不起眼的對象，成為陪他們走到最後的人。這類型的對象通常也會受到外放的射手座所吸引，而成為彼此相愛的絕佳夫妻。