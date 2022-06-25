心理測驗／另一半愛穿哪種鞋？ 測出他「花心外遇」機率多高

從一些生活小習慣，往往能夠見微知著，推測出一個人的個性如何。日本網站「DRESS」最近就分享一則關於戀愛的心理測驗，從另一半的穿著，來推測對方是否為容易花心外遇的性格。

請問：你的另一半在平常私人活動時，都會穿什麼樣的鞋子呢？

A 運動鞋 B 皮鞋 C 休閒鞋 D 長靴

常穿A運動鞋的另一半，花心程度為35％。這類人容易受到氣氛影響，往往被人誘騙及強迫之下，半推半就而不小心與人發展出不倫關係。不過他們本身還是有顆正直的心，即使一時意亂情迷，最後也會懸崖勒馬，只把錯誤留在那一個晚上。

常穿B皮鞋的另一半，花心程度為60％。這類人雖然重視另一半，但因為屬於慾望較高的性格，所以隱含著對外遇的渴求。甚至也因為重視自我尊嚴，因此出現「能外遇是一種自我實力證明」的誤解，結果雖然並不想傷害另一半，卻做出了超越界線的事情。

常穿C休閒鞋的另一半，花心程度為15％。這類人個性認真而慎重，本身具有責任感，什麼事情都會承擔下來。儘管外遇的機率不高，不過卻有著累積過多壓力的風險，一旦真的發生外遇行為，很有可能是已經被其他因素壓垮，已經不再愛著原先對象的警訊。

常穿D長靴的另一半，花心程度為90％。這類人有著善於社交，對誰都一視同仁的博愛性格。在無法被常識束縛之下，自然也對外遇正當性與否不那麼在乎。而且正因為經驗豐富，讓他們即使出軌了，也知道該怎麼完美隱藏事實。從另一個的角度講，這也是一種保持人際關係，不要得罪伴侶的策略之一。