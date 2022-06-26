殺破狼周運勢／單身雙子桃花旺盛 射手驚險渡過大危機

殺破狼2022年6月27日～7月3日12星座一週運勢

白羊座：

整體運勢

家宅運方面，新月發生在家宅宮位，家庭或家宅的問題會有新的轉機，需要搬家的白羊座會在這段時間找到理想的居所。新月期間，可許下與家庭關係、家宅有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在金錢宮位的天王星脫離不良相位的影響，臨時性的收益增加，積累起來的存款相當可觀。某些白羊座經營副業有成，收入甚至超過正職的薪資，成為大部分資金的來源。

本週須注意的部分

感情運方面，在心靈宮位的海王星受到傳播宮位的水星影響，陷入不切實際的網路戀情中，在交友軟體上與某個對象聊天似乎很合拍，但實際見面後，會覺得有很大的落差。

工作運方面，在命宮的火星受到志業宮位的冥王星影響，雖然很努力完成許多工作，上司或老闆對你的要求依然十分嚴苛，每天都加班到深夜，已經到了體力與精神瀕臨崩潰的邊緣。

金牛座：

整體運勢

學習運方面，新月發生在學習宮位，會開始一個新的學習項目，並尋求到優秀的指導者。正在選填志願的金牛座可如願進入自己有興趣的學校與科系就讀，新月期間，可許下與學習有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星與水星齊聚金錢宮位，手上有餘裕的資金購買奢侈品，或是品嚐一頓昂貴的美食。然而本週水星受到海王星影響，容易看了網紅業配，吃到食物品質不如預期的餐廳。

本週須注意的部分

感情運方面，木星與火星齊聚心靈宮位，相位皆不良，陷入不能公開的戀情之中，許多不利於這段關係的言論，也只能忍氣吞聲，啞巴吃黃蓮，有苦難言。某些金牛座近來精神狀況較為焦慮，即便關係穩定，與戀愛對象也常常吵架。

工作運方面，土星持續在志業宮位行進，在目前的職場衍生出許多是非，現行的工作領域無法立足，必須另謀新的出路。某些金牛座很想轉職，卻發現自己似乎已經與現實社會脫節，無法找到理想的工作。

雙子座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在金錢宮位，老闆或上司會微調你目前的薪資，對生活不無小補。某些雙子座則是會尋求新的兼職或經營副業，增加收入來源。新月期間，可許下與金錢有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星與水星齊聚命宮，和喜歡的對象有許多話題可以交流，每天心情都很愉悅，戀情發展也十分樂觀。單身的雙子座，桃花旺盛，會有許多人對你表示好感，但會覺得好好當朋友，關係才能比較長久。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的海王星受到命宮的水星影響，做事情過於迷糊，常常丟三落四、忘東忘西，使得上司對你的工作態度大打折扣。某些雙子座與客戶或老闆溝通不良，造成很多誤會與困擾。

人際關係方面，在人際關係宮位的木星與火星相位皆不良，朋友會突然聯絡，拉你參加直銷大會，或是加入宗教活動，強迫付出一些不樂之捐，感到不太愉快。某些雙子座與人合夥，要當心金錢管理不善，陷入財務糾紛中。

巨蟹座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在命宮，同時金星進入心靈宮位，會邂逅讓你怦然心動的人士，彷彿找到了靈魂伴侶。新月期間，可許下與情感層面有關的願望，會獲得新月祝福，戀情發展順利。

人際關係方面，在人際關係宮位的天王星相位良好，認識許多有趣的新朋友，你也會覺得眼界被打開。某些巨蟹座與一些夥伴正在改革不合理的政策與環境，讓世界往好的方向發展。

本週須注意的部分

工作運方面，在志業宮位的木星與火星相位皆不良，工作突發狀況連連，每天都要加班到深夜，許多時間是因為事前思慮不周浪費掉的。某些巨蟹座則是不斷在收拾同事留下的爛攤子，每天爆肝工作。

遠行運方面，在遠行宮位的海王星受到水星影響，遠行計畫會因為交通票券無法搞定，使得原本期待的行程延後，甚至泡湯。某些巨蟹座則是因為忘了重要的行李或證件，在外地十分不便。

獅子座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在心靈宮位，在感情宮位的土星也暫時脫離不良相位的影響，與戀愛對象言歸於好，關係獲得改善。新月期間，可許下有關戀愛、心靈層面、情感相關的願望，會獲得新月祝福，戀情有新的開始。

人際關係方面，金星與水星齊聚人際關係宮位，交際應酬的邀約較多，人緣頗佳，很多場合都需要你炒熱氣氛。某些獅子座遇到困難會有貴人伸出援手幫忙，但由於水星受到在業力宮位的海王星影響，人情債未來得加倍奉還。

本週須注意的部分

工作運方面，在工作宮位的冥王星受到遠行宮位的火星影響，工作突發狀況多，甚至常常需要到外地解決問題，某些獅子座則是因為工作需要，必須到海外出差，手續繁瑣，受到許多刁難。

金錢運方面，在財務宮位的海王星受到水星影響，某些朋友會引誘你參加直銷大會、加入宗教團體、或是推銷保單。這段時間容易被信任的人詐騙，請提高警戒，若察覺有異，請趕緊推掉邀約。

處女座：

整體運勢

人際關係方面，新月發生在人際關係宮位，會加入新的團體，認識新的朋友，與這些人相處很舒服。新月期間，可許下有關人際關係方面的願望，會獲得良好的能量幫助，也可獲得貴人伸出援手。

遠行運方面，在遠行宮位的天王星脫離不良相位的影響，看到一個有興趣的海外行程，會馬上迅速報名、繳團費，在短期間內就可出發了。某些處女座最近常常接觸到異國人士，與他們相處充滿新奇。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的海王星受到水星影響，會看不慣另一半的交友狀況，覺得他們都是些酒肉朋友，只會佔人便宜。某些處女座則要當心情感關係受人挑撥，目的只是因為嫉妒。

工作運方面，在志業宮位的水星受到夥伴宮位的海王星影響，受到豬隊友拖累，不斷收拾爛攤子。某些處女座則是因為承接了資源非常豐富的任務或職務，受到同事嫉妒，常暗中扯你後腿。

天秤座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在志業宮位，有新的案件或事務在此時開啟，正在謀職的天秤座會在這段時間找到新工作。新月期間，可許下與事業、工作、成就……相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，在財務宮位的天王星脫離不良相位的影響，臨時性質的收益增加，靠著兼職、接案或副業累積不少資金。有投資習慣的天秤座，短線可期，只要不貪心，小額買進賣出都能累積財富。

本週須注意的部分

感情運方面，在感情宮位的木星和火星相位皆不良，雙方的家人有些紛爭，兩人夾在中間十分尷尬。某些天秤座與戀愛對象正在計畫未來生活的方式，發現彼此想法差異甚遠，而產生不安的情緒。

家宅運方面，在家宅宮位的冥王星與感情宮位的火星相位不良，家人過度干涉你的情感問題，造成嚴重的爭執。單身的天秤座會被親戚強行介紹相親對象，令人感到不適。

天蠍座：

整體運勢

學業運方面，新月發生在學業宮位，已經決定好目前學業研究的主題，會獲得奇蹟似的資源幫助，正在升學的天蠍座，選填上理想的學校與志願，對未來充滿憧憬。新月期間，可許下與學業有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

金錢運方面，金星與水星齊聚財務宮位，購物時會因為參與特殊的活動抽到大獎，或是獲得感覺物超所值的折扣。有投資習慣的天蠍座，若能對理財訊息保持謹慎的態度，短線會有不錯的收益。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的海王星受到慾望宮位的水星影響，會想藉由性愛確認自己的感覺，而惹上爛桃花。某些天蠍座，在生活周遭會遇到愛開黃腔性騷擾的人士，覺得噁心。

工作運方面，在工作宮位的木星與火星相位皆不良，工作不斷需要跑外務、在外奔波，感覺過勞。某些天蠍座會需要到較不方便的地區出差，會對於陌生的環境感到不安。

射手座：

整體運勢

金錢運方面，新月發生在財務宮位，會開始投資一個有潛力的理財商品或是副業，增加被動性收益。新月期間，可許下與財務、債務、金錢相關的願望，會獲得良好的能量幫助。

工作運方面，在工作宮位的天王星相位良好，突發狀況處理得宜，深獲上司信任，驚險渡過一個大危機。某些射手座會投身一個新興產業，研發新的商品或技術，覺得十分有挑戰性。

本週須注意的部分

感情運方面，在戀愛宮位的木星與火星相位皆不良，很需要被體貼的時候，情感對象的態度是嚴厲或冷漠的，覺得十分委屈。懷有身孕的射手座需特別注意胎兒的健康與安全，稍有不慎，流產的機率較高。

家宅運方面，在家宅宮位的海王星受到水星影響，與家人溝通不良，發生許多誤會，使得有些事情變得很複雜。某些射手座會遇到精神狀況異常的鄰居，指控一些子虛烏有的事情，感到心煩，也很無奈。

摩羯座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在感情宮位，與喜歡的人關係會有所進展，正式交往，或是想一起生活。新月期間，可許下與感情、戀愛有關的願望，會獲得新月的能量祝福。

工作運方面，水星與金星齊聚工作宮位，工作量減輕許多，暫時會處在十分閒逸的狀態。某些摩羯座承接一項光鮮亮麗的任務，需要對外面對媒體，成為許多人關注的焦點。

本週須注意的部分

家宅運方面，在家宅宮位的火星與木星相位皆不良，與家人或鄰居吵架，以冷暴力處理問題，許多事件不肯妥協，僵持不下。這段時間要特別注意家中爐火、電器的使用，家宅安全要特別注意。

溝通運方面，在溝通宮位的海王星受到水星影響，總覺得自己說的話不受重視，反遭致許多誤會，讓你感到委屈。某些摩羯座與同事或客戶溝通不良，使得你很多事情都必須不斷來回修正。

水瓶座：

整體運勢

工作運方面，新月發生在工作宮位，會開始承接一件新的案件或新的任務，某些水瓶座則是轉換新職務，即將開始新生活。新月期間，可許下與工作有關的願望，會獲得良好的能量幫助。

感情運方面，金星與水星齊聚戀愛宮位，與喜歡的對象相處甜蜜，會有聊不完的話題。但由於水星受到金錢宮位的海王星影響，容易過度寵溺戀愛對象，購買昂貴的禮物送對方。

本週須注意的部分

交通運方面，在交通宮位的火星、木星相位皆不良，容易發生行車糾紛，或是被開罰單，嚴重的話甚至需要尋求司法途徑，釐清肇事責任。某些水瓶座的交通工具故障頻頻，需要換車了。這段時間需特別注意交通安全。

金錢運方面，在金錢宮位的海王星受到子女宮位的水星影響，在小孩或是寵物身上的花費特別多，其中有些是沒有必要的支出。某些水瓶座會不惜傾家蕩產追星、購買動漫、偶像商品，但實際上這些週邊都蠻廢的。

雙魚座：

整體運勢

感情運方面，新月發生在戀愛宮位，與曖昧對象關係明朗化，雙方在此時決定交往。有情感對象的雙魚座，與另一半正決定一件重要的人生大事。新月期間，可許下與戀愛相關的願望，會獲得新月能量的祝福。

家宅運方面，金星與水星齊聚家宅宮位，家宅或家庭延宕已久的問題會在這段時間獲得解決。某些雙魚座會購買新的傢俱或家電，居家生活煥然一新。同時家人在經濟上給予你支援，生活不虞匱乏。

本週須注意的部分

金錢運方面，在金錢宮位的木星與火星相位皆不良，會收到不熟的朋友所寄來的紅色炸彈，荷包大失血。某些雙魚座被強迫購買直銷商品，或是不樂之捐，不想消費還被情緒勒索，感覺不太愉快。

人際關係方面，在人際關係宮位的冥王星受到火星影響，遇到蠻橫不講理的人士，發生金錢糾紛，會不惜動用手上所有的資源，讓對方受到應有的懲罰。某些雙魚座則是被情緒勒索，需要花很多錢打點沒必要的人際關係。

＊本篇文章為授權報導專欄，未經同意禁止轉載。