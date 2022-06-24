警惕！4生肖下半年感情運「波折特別多」

2022年已經過了一半，這個上半年大家過得如何呢？不管上半年有過什麼樣的挑戰，下半年都會有新的契機出現，各生肖的行運走勢也會發生變化。科技紫微網今天就跟大家來聊一聊下半年感情波折特別多的四大生肖，希望能夠幫助大家提前規避，把握幸福！

生肖虎

想清楚自己要的是什麼

今年下半年，你在感情方面將產生茫然無措的感覺。單身的你易陷入一段盲目期，由於期待美好的感情，失去了理性的拿捏，面對感情無法判斷，容易被對方的一些外在表現所迷惑，導致你與優質對象擦肩而過。

有伴的你，下半年容易在伴侶面前把自己最糟的一面展現出來，這對你們的感情其實有點扣分，再加上各種壓力的交織，容易導致你們的關係不合。

感情建議：學會坦然面對自己的內心吧！該保持理性的時候不要任性，該展現溫柔的時候別太強勢，這樣才有利於感情發展。

生肖兔

積極一點機會更多

在接下來的半年裡，生肖兔容易受到不安感的困擾。對感情的美好憧憬，與現實發生了落差，這個問題不斷的困擾著你，使你的心態失去平衡。這樣對經營感情是比較不利的。

單身的你，漸漸發覺到想要找到心動對象有些困難。就算有心動的對象，你也容易呈現被動、卑微的姿態，這種不自信的狀態，會使你一直停留在孤單之中。

有伴侶的你，在感情上出現不少溝通方面的問題。你容易被對方的情緒所影響，甚至會開始質疑對方是否真心待你。

感情建議：想要擁抱幸福，你得學會將主動權掌握在自己手中，主動出擊，積極溝通，這樣有助於提升愛情能量喔。

生肖龍

守住初心，相信愛情

這個下半年，你的桃花情緣不夠理想，尤其是正緣獲得不易。你可能會感覺到自己跌跌撞撞，最後卻又回到了原點，挫折感油然而生。

單身的你，想要脫單的念頭在下半年越來越強，尤其受到周圍戀愛的朋友影響下，你易感到更加焦躁。

有伴侶的你，容易因為收斂不住脾氣，與另一半吵鬧不斷。你甚至有可能被外面的花花草草蠱惑，對現在這段感情開始舉棋不定。

感情建議：感情中有兩個至關重要的詞，一是「心態」，二是「初心」。調整好自己的心態，守住那顆初心，才是走向幸福的關鍵。

生肖猴

珍惜現有的一切

今年你的感情運開高走低。下半年會是你的低潮期，曾經的期待值有多高，現在的失落感就有多痛苦。

對於單身的你而言，這個時期最大的失落莫過於桃花沒有給你回應，「落花有情，流水無意」，你的感情就有如進入了僵局。

而有伴侶的你，失落感多來自於先前對感情有過高的期待。那些期待的儀式感，那些生活的小浪漫，似乎都沒能如願上演，讓你覺得感情生活變得平淡乏味。

感情建議：別讓垂手可得的幸福從眼前溜走，單身的你不妨把眼光放在身邊關心你的人身上，而有伴侶的你也別忘了好好體會生活裡的小確幸。

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