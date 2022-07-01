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強悍只是保護色！3星座女是「外剛內柔」代表 天蠍狠勁出名

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強悍只是保護色！3星座女是「外剛內柔」代表(圖片來源：Shutterstock)
強悍只是保護色！3星座女是「外剛內柔」代表(圖片來源：Shutterstock)

有些女生看起來強悍又精明，一副什麼都搞得定的樣子。其實她們之中不少人是用強悍當做「保護色」，不會輕易對外人展現內心溫柔的一面，私下卻渴望著有人能分憂解勞。哪些星座女有這種特質呢？現在就跟著科技紫微網一起來看看吧。

NO. 3：天秤女

你可以用字典裡能找到的所有讚美詞彙來形容天秤女：人美心善、知書達理、優雅迷人……做為12星座中的女神，她似乎永遠都是一副完美的樣子，可以從容地應對一切。

然而真相是，天秤女的心理壓力非常大，因為每天都要保持完美人設，真的讓人很累。她非常渴望有一個靈魂伴侶可以看穿自己的柔弱，讓她過得輕鬆一點。

NO. 2：獅子

她是姐妹團中的大姐大！一旦哪個姐妹受了欺負，她為姐妹報仇雪恨；要是哪個姐妹有了煩惱，她為姐妹排憂解難。強悍又霸氣，所以很多人以為她沒有解決不了的難題，是天生的女強人。

但是再怎麼勇猛的獅子女，也有脆弱的一面。有時候，她也會想放下偽裝，當一個小鳥依人的可愛女生。只是生活的坎坷太多了，獅子女只能強打精神，裝出一副無所畏懼的樣子。

NO. 1：天蠍女

天蠍女的狠勁是出了名的，誰要是惹惱了她誰就得小心。她對什麼事情都有自己的想法，而且絕不讓步，再加上她那一副「冰山美人」的模樣，沒人會把她跟脆弱畫上等號。

其實天蠍女的高冷、不近人情，都是自我保護的一種方式。她總把最柔弱的地方隱藏在堅韌的外表下，等到深夜裡才靜靜地舔舐傷口，默默療傷。

你的個性也屬於外剛內柔的類型嗎？其實，每個人都需要適度卸下武裝，紓解內心的壓力，以免悶出病來。心理上的健康，就跟生理上的健康一樣重要，需要好好照顧唷！

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