4星座「交往過最難忘」天蠍憑勾魂魅力登榜首

走過漫長感情路的人，心靈深處多半有一位難忘的舊情人。不過，其實有些星座的舊情人就是特別有魅力，讓人即使分手後也不會怨懟他們，甚至一直念念不忘他們的魅力。科技紫微網今天就為大家來揭曉「交往過最難忘」的四大星座，猜猜有哪些星座上榜呢？

天蠍座

天蠍是一個走神秘路線的星座，他們神情舉止裡帶著些傲慢和冷漠，讓人有一種想要試著靠近、卻又無從下手的感覺。不過只要是人，都多半有些慕強和狩獵的心理，越是搞不定，越是躍躍欲試，想要一探究竟。

天蠍是十二星座裡最會「吊人胃口」的。這是因為在戀愛過程中，另一半會根本猜不透天蠍座到底在想什麼，所以很容易陷入患得患失的情緒裡。而「慾望」也是天蠍座最大的戀愛特質，他們的情緒強烈濃郁，對戀人有很強的佔有慾，一副理所當然要把你壓落底的感覺，這種強大的自信會讓人不知不覺且心甘情願成為被主導的一方。

隨著喜歡程度的增加，天蠍座會表現出越來越多浪漫和體貼細膩的一面，和一開始的表現完全不同！而且又是赤裸裸的偏愛，「只有對你才這麼好」的那種。如果你是膽子大、好奇心強，且能忍受先苦後甘的人，天蠍座會給你全新的戀愛體驗。

處女座

在戀愛領域裡，處女座應該算是比較冷門的星座，不過，他們卻是一定能夠讓你有所收穫，分手了也完全不虧的那種人。由於處女座是典型的服務型人格，在一段戀愛關係裡，他們會扮演成長型教練的角色，潛移默化地影響著身邊的人。

處女座擅長權衡利弊，雖然你很難感受到他們有什麼洶湧愛意，但是待在他們身邊卻非常有安全感，能夠清晰地看到你們的未來。他可能會打壓你，不停地挑你的毛病，要求你做這做那，讓人覺得很煩。但是把視角拉遠一點來看，你會發現自己在不知不覺中成長了很多。比如以前你不夠體貼細膩，現在卻懂得換位思考照顧人；以前比較散漫不愛規劃，現在凡事都會提前計畫。

這就是處女座戀人的厲害之處！談個戀愛，也能順便幫戀人來個「系統升級」。如果你想要在戀愛中獲得成長，一定不能錯過處女座。

雙魚座

雙魚座本身就是為愛而生的星座。你能想到的關於愛的最高級形容詞，雙魚座都能給你。他們擅長觀察和測度人心，然後對症下藥滿足對方的需求，也知道該如何釋放自己的魅力。從不吝於誇獎另一半，在讓對方很有成就感的同時，自己也願意加倍付出。

很多人都說隨著歲月漸長，好像難以再奮不顧身地愛一個人了，但其實愛的能力是可以被啟動的。大家覺得戀愛太累，是因為現在的愛情充滿很多不確定感，讓人不敢表現得太喜歡，不敢付出太多，總是有所保留，生怕認真就輸了。

而雙魚坦蕩炙熱的愛，剛好可以填補這種不確定性，啟動你愛的本能，讓你再次全身心的投入一段感情。如果你想體驗純粹的戀愛，雙魚座是最佳人選。

水瓶座

天生具有強大的創新精神，也沒有那麼在意世俗的看法，經常不按常理出牌。一場說走就走的旅行，一次與眾不同的約會，一場獨一無二的浪漫儀式……都是水瓶座能帶給你的驚喜。

水瓶座很難忍受日復一日的枯燥生活，不過，他與雙子座那種喜歡新鮮感的特質不同，就算是在家裡也能玩得很開心，不一定要往外跑。真正有趣的人，不需要透過他人來排解寂寞，這就是水瓶座的核心思想。

水瓶有很強的思辨能力，具有哲學氣質，有時候簡單的三言兩語就能把複雜的問題簡單化，很擅長擔任人生導師。和水瓶座談戀愛，不僅能帶你感受不同的新奇體驗，還能幫你打開思路，開啟智慧。但正因為水瓶座性格多變，有時很難抓住他們的心。如果有機會能跟水瓶座開啟一段很不一般的戀愛體驗，誰願意輕易放開呢？

你的舊情人是否在這張榜單內呢？如果這篇文章勾起了你的回憶，想要再續前緣，不妨透過讓直觀神準的雷諾曼占卜，揭開他內心的後悔與留戀，預言感情復合的最終結局！

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