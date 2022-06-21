觸犯小心破運走衰！夏至6大禁忌曝光：2種食物避免多吃

雙子座是雌雄同體的星座。如果說巨蟹座是二元分法的陰陽分離，那麼雙子座就是把陰陽揉和最徹底的星座。雙子座像是一個美麗的女人，也像是一個穿著戰袍的男人，很奇妙的是，他們卻從來不會想要證明自己是男是女，而是因應「對象來改變自己的心理性別」。

2022-06-20 17:00