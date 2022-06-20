明天「夏至」到 命理師：4生肖飛黃騰達 好運如火箭升空

2022年夏至將在明天(21日)到來，正式進入夏天，國際天星風水命理專家邱彥龍老師指出，有四個生肖在這段時間財運爆棚，飛黃騰達，運勢如火箭升空，一定要好好把握。

邱彥龍老師分析，在這個節氣裡(6/21-7/7)財運最旺四個生肖，分別是：

Top4 ： 虎

屬虎的朋友，在這段時間能受到照顧與關懷且家庭和樂，也可靠房地產賺到不錯的財富，偏財運旺，但記得見好就收，只要工作開心就財富自滿，不要與人鬥嘴，一笑泯恩仇。

Top3 ： 馬

屬馬的朋友，在這段期間，能快速成為焦點，名氣大增，多關心照顧別人，會帶來財運讓自己名利雙收，人緣桃花超級旺，多多誇讚他人，也可讓自己粉絲暴增，獲眾人喜愛。

Top2 ： 豬

屬豬的朋友，在這段期間，事業運旺、工作、貴人、財富會主動找上門，而且會有快錢的機會，隨然有潛藏的壓力在，但是不要因此受阻，勇敢往前進，只要開心的面對它，不要發脾氣，事情都能迎刃而解，且荷包滿滿，切記不要讓情緒影響好運氣。

Top1 ： 猴

屬猴的朋友，在這段期間，心想事成，事業、名氣、工作運大旺，事業上的貴人跟合作夥伴都超級給力，請把握這段最強時機，想做什麼就去做，會獲得幸運之神的眷顧。