聽新聞
test
0:00 / 0:00
唐綺陽星座運勢週報：金牛易被務實感情打動 天秤工作量大別硬撐
【唐綺陽星座運勢週報6/20-6/26】
重要星象：海王星停滯、太陽進巨蟹、金星進雙子、土海度數相近。
海王星停滯，與宗教、身心靈、無形的能量有所連結，帶來新的局面與改變。太陽進巨蟹，六、七月反對的意見高漲，宣洩出委屈已久的情緒。金星進雙子，突顯雙子座的優點，彰顯教學、媒體及適切表達的價值所在。土海度數相近，出生星盤有行星24-26度者，容易感到被辜負、有壓力。
工作注意：雙子、巨蟹、水瓶、雙魚
雙子：拿出聰明才智對待不負責任者
巨蟹：瑣事繁忙，受年輕一輩的相助
水瓶：有翻篇或轉變的機會
雙魚：專注在當下，做好眼前的事物
桃花注意：金牛、天蠍、射手、魔羯
金牛：易被務實的感情打動
天蠍：情緒冷淡，想逃避或保持距離
射手：將感情對象帶進親友圈
魔羯：對自己表現失望，避免自怨自艾
財運注意：牡羊、獅子
牡羊：理財有具體作為及獲利
獅子：急於投資，須自行深入摸索
健康注意：處女、天秤
處女：生理時鐘混亂，應調整作息
天秤：工作量大，注意別硬撐
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言