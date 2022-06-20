唐綺陽星座運勢週報：金牛易被務實感情打動 天秤工作量大別硬撐

重要星象：海王星停滯、太陽進巨蟹、金星進雙子、土海度數相近。

海王星停滯，與宗教、身心靈、無形的能量有所連結，帶來新的局面與改變。太陽進巨蟹，六、七月反對的意見高漲，宣洩出委屈已久的情緒。金星進雙子，突顯雙子座的優點，彰顯教學、媒體及適切表達的價值所在。土海度數相近，出生星盤有行星24-26度者，容易感到被辜負、有壓力。

工作注意：雙子、巨蟹、水瓶、雙魚

雙子：拿出聰明才智對待不負責任者

巨蟹：瑣事繁忙，受年輕一輩的相助

水瓶：有翻篇或轉變的機會

雙魚：專注在當下，做好眼前的事物

桃花注意：金牛、天蠍、射手、魔羯

金牛：易被務實的感情打動

天蠍：情緒冷淡，想逃避或保持距離

射手：將感情對象帶進親友圈

魔羯：對自己表現失望，避免自怨自艾

財運注意：牡羊、獅子

牡羊：理財有具體作為及獲利

獅子：急於投資，須自行深入摸索

健康注意：處女、天秤

處女：生理時鐘混亂，應調整作息

天秤：工作量大，注意別硬撐