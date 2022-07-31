每日星座運勢／處女投資理財好日子 看書充實自己

2022-07-31

牡羊座

短評：多包容，少計較。

【整體運★★★☆☆】

人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。

【財富運★★★☆☆】

優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00pm 白鋼銀

開運方位：東南方向

金牛座

短評：朋友亦有好有壞。

【整體運★★★★☆】

單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。

【愛情運★★★★★】

異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！

【事業運★★★★☆】

展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。

【財富運★★★☆☆】

謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：11:00-12:00am 朝霞紅

開運方位：西南方向

雙子座

短評：不要坐以待斃。

【整體運★★★☆☆】

賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。

【事業運★★★★☆】

應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。

【財富運★★★☆☆】

有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 琥珀橙

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：想得過多只會讓思緒更混亂。

【整體運★★★★☆】

易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。

【事業運★★★★☆】

聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！

【財富運★★★★☆】

小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：正東方向

獅子座

短評：有話就大膽表達。

【整體運★★★☆☆】

愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。

【愛情運★★★☆☆】

別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

處女座

短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。

【整體運★★★★☆】

已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。

【愛情運★★★★★】

感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。

【事業運★★★☆☆】

求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。

【財富運★★★★☆】

財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 冷泉藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。

【整體運★★★☆☆】

單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！

【事業運★★★☆☆】

要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。

【財富運★★★☆☆】

手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-10:00am 蘋果綠

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。

【整體運★★★☆☆】

單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。

【愛情運★★★☆☆】

單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。

【事業運★★☆☆☆】

易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。

【財富運★★★☆☆】

生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

射手座

短評：有得也有失，內心易滿足。

【整體運★★★★☆】

單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。

【愛情運★★★☆☆】

覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。

【事業運★★★★☆】

與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！

【財富運★★★★☆】

借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：適合獨處、自我反省。

【整體運★★★☆☆】

穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！

【愛情運★★★☆☆】

已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。

【事業運★★★☆☆】

平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！

【財富運★★★★☆】

心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：在玩樂中獲得。

【整體運★★★☆☆】

你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。

【愛情運★☆☆☆☆】

不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。

【事業運★★★★☆】

容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！

【財富運★★★★☆】

有利於錢滾錢，多方投資中生財。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：2

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。

【整體運★★★☆☆】

有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。

【事業運★★★★☆】

良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！

【財富運★★☆☆☆】

貪心、野心大者易使財運暴起暴落。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅

開運方位：西南方向

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