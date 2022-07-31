每日星座運勢／處女投資理財好日子 看書充實自己
2022-07-31
牡羊座
短評：多包容，少計較。
【整體運★★★☆☆】
人際關係頻頻出現小狀況，自己的想法被人誤解，太計較會使心情難得平靜。感情上，會給另一半任性、傲氣的感覺，還是收斂一下自己的高傲才好。戀愛也要有技巧，今天便是你急需補修戀愛學分的時候。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間，多安排一些個人獨處的時間比較好，時常黏在一起容易引起爭吵。
【事業運★★★☆☆】
會受到挫折，但請不要灰心喪氣，只要信心在，就會慢慢看到希望。
【財富運★★★☆☆】
優柔寡斷者，容易有散財的現象，還需更努力才好。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：8
吉時吉色：9:00-10:00pm 白鋼銀
開運方位：東南方向
金牛座
短評：朋友亦有好有壞。
【整體運★★★★☆】
單身者今天的愛情運有衝刺最高點的趨勢，得益於身邊死黨們的鼎力相助，愛情運必是好上加好。不宜將錢財過多顯露於人前，容易招來無法追回的麻煩帳。學生族找到適合自己的學習方法，進展會明顯不少。
【愛情運★★★★★】
異性緣超級旺的，容易得到異性朋友的關照呢，很適合參加團隊活動喔！
【事業運★★★★☆】
展現知性的一面，處理事務老練成熟，而且與人相處時態度謙和，深得長者的好感。
【財富運★★★☆☆】
謹防貪心、好大喜功、看表不看裡所引發的財務危機。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：2
吉時吉色：11:00-12:00am 朝霞紅
開運方位：西南方向
雙子座
短評：不要坐以待斃。
【整體運★★★☆☆】
賦閒在家者今天特別容易招惹另一半的嫌棄，他的嘮嘮叨叨讓你很煩；待業或失業的朋友今天可出去多走走，瞭解一些招聘訊息，找到合適自己工作的機率很大；今天領悟能力發揮奇效，學生可去參加競賽班培訓。
【愛情運★☆☆☆☆】
愛情運低落，孤獨的感覺布滿心頭，即便有人伴隨在你身邊，仍然會覺得距離好遙遠。
【事業運★★★★☆】
應酬頻繁，拜訪親友、吃喝玩樂，沉浸在歡喜氣氛中。
【財富運★★★☆☆】
有想法但不願行動，喜歡傳授他人致富訊息，讓別人來驗證你的發財密笈。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00am 琥珀橙
開運方位：正南方向
巨蟹座
短評：想得過多只會讓思緒更混亂。
【整體運★★★★☆】
易因朋友不太明顯或是無意的告白而感到困擾，一個人胡思亂想還不如當面問清楚對方的含意；學生族的思緒比較混亂，答題時有些掌握不住問題的重點；財運比較旺，如能膽子放大點，把握住時機，今天收益會比較不錯。
【愛情運★★★☆☆】
單身者應放鬆心情，讓身邊的人都能感受到你的美好心情，那樣才能讓你的戀愛運提升喔。
【事業運★★★★☆】
聽到別人在耳邊閒言閒語，但你能一笑而過，不去計較，好的心態讓你度過愉快的一天！
【財富運★★★★☆】
小心謹慎，可順利度過難關。在困難中會得到貴人或朋友的支持。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00am 蘑菇灰
開運方位：正東方向
獅子座
短評：有話就大膽表達。
【整體運★★★☆☆】
愛情運普通，情侶間肉麻的話不要羞於出口，這有助調劑感情；擁有自己部落格或網站的朋友會有意外收穫哦！買一幅清新自然的裝飾畫掛在臥室裡，有不錯的開運功效。
【愛情運★★★☆☆】
別把你的想法強加給另一半，對方會受不了；熱戀中的人多與戀人約會，感受浪漫。
【事業運★★★★☆】
心情愉快，假日適合與家人在一起共享天倫之樂，與長輩談心會讓你有不少收穫喔！
【財富運★★★☆☆】
短線投資要見好就收，快進快出，拖久恐生變。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：5:00-7:00pm 淺海藍
開運方位：西北方向
處女座
短評：口才佳，容易給異性留下良好的印象。
【整體運★★★★☆】
已婚者在另一半面前多表現溫情，可以營造出溫馨、甜蜜的氛圍，讓兩人的感情不斷升溫。單身者在與異性約會時，表現落落大方，言語幽默風趣，在自然輕鬆的氣氛中，增進彼此的了解。
【愛情運★★★★★】
感情超級豐富的一天，很容易被感動！單身者稍微有異性對你好一點，你就易被電到。
【事業運★★★☆☆】
求知慾望強烈，有時間不妨多到圖書館看書，會讓你很充實。
【財富運★★★★☆】
財運好到讓人羨慕眼紅，適合投資理財的好日子，股票族有機會大賺一筆。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 冷泉藍
開運方位：正西方向
天秤座
短評：好運氣降臨，不過需要轉變你的思考方式。
【整體運★★★☆☆】
單身者可要打起十二分精神，丘比特之箭就在身後，轉身就能看見！女生會特別注意保養，在這方面花費可不小，其實，買得多不見得效果好，挑一款適合自己的，既簡單又省錢。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人多向戀人傾訴心事，可讓感情進展神速；單身者異性助力強，戀愛機會多！
【事業運★★★☆☆】
要處理的事情很多，應耐住性子。與人溝通交流時，要特別注意控制好自己的情緒。
【財富運★★★☆☆】
手頭較為寬鬆，餘錢可以存到銀行。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00am 蘋果綠
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：思緒飄渺，不要做幻想主角。
【整體運★★★☆☆】
單身者有暗戀的傾向，空虛與惆悵的情愫偶爾會來襲擊你，其實人生就是不斷甩開包袱的旅程，要麼就選擇表白，要麼就選擇忘記。有時間不妨看看笑話，在哈哈一笑中壓抑的心情會得以釋懷。約好友去鄉下體驗生活，也能讓你心情舒暢。
【愛情運★★★☆☆】
單身者與異性接觸頗感輕鬆，魅力彰顯，易吸引到有緣人靠近，正是體驗愛情的日子。
【事業運★★☆☆☆】
易從負面思考問題，對於捕風捉影的事別太在意才好，以免影響心情。
【財富運★★★☆☆】
生意上得與失交替而來，財富進出會比較頻繁。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：4
吉時吉色：6:00-8:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：西南方向
射手座
短評：有得也有失，內心易滿足。
【整體運★★★★☆】
單身者有機會接觸異性，能得異性幫助，但多為工作往來，戀愛機會不多；戀愛中的人有機會進行甜蜜約會，若能多聽聽對方的意見，更能討對方歡心。財運旺盛，與異性客戶較投緣，易達成交易。
【愛情運★★★☆☆】
覺得越來越不了解情人的想法，感情有所停滯。別著急，多與對方聊聊心事會有所改善。
【事業運★★★★☆】
與人交流互動的慾望強烈，在溝通中讓你體會到團體的力量是多麼強大，收穫頗多！
【財富運★★★★☆】
借出的款項可望回收，還有機會收到禮物。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：9:00-11:00am 桐花白
開運方位：正西方向
摩羯座
短評：適合獨處、自我反省。
【整體運★★★☆☆】
穿梭於熱鬧、嘈雜的人群中，會影響心情，安靜地待在家裡看看書，或者到環境優美的咖啡廳、茶館坐坐，回憶過去、思考未來，會讓你想通許多事，內心平靜。還易有意外財，或是邂逅一段戀情喔！
【愛情運★★★☆☆】
已婚的人顯得較自我，幸好對方能夠容忍；單身者有機會邂逅能與你共譜戀曲的對象。
【事業運★★★☆☆】
平順的一天。利用閒暇的時間讓自己好好的放鬆一下，為平日的工作養精蓄銳！
【財富運★★★★☆】
心胸寬廣些，今天適合與人合作，可創造財富。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：1
吉時吉色：3:00-5:00pm 淺海藍
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：在玩樂中獲得。
【整體運★★★☆☆】
你在興趣或玩樂中展現的才能，很可能促成一番新事業喔；單身之人身邊有不少異性圍繞，最好謹言慎行，以免遭遇爛桃花；從旁人身上學來的理財之道，似乎很是受用，眼光獨到的今天很適合去投資。
【愛情運★☆☆☆☆】
不安寧的一天，情侶、夫妻間特別容易產生衝突，為一點小事就鬧得不愉快，宜保持距離。
【事業運★★★★☆】
容易獲得幸運女神的眷顧，要好好把握機會表現，別讓好運擦肩而過！
【財富運★★★★☆】
有利於錢滾錢，多方投資中生財。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉
開運方位：西北方向
雙魚座
短評：用心裝扮，讓你生活充滿色彩。
【整體運★★★☆☆】
有些沉悶的感覺，不如去買件顏色鮮亮的衣服穿吧，妝點一下生活的色彩；與他約會時對方整場下來都沒什麼話說，只是一昧的聽你說或者隨聲附和，這時可要警惕，他其實對你沒什麼感覺哦；業務人員今天的收穫比較不錯，聯繫的客戶對你的合作項目興趣濃厚。
【愛情運★★☆☆☆】
很容易感動，有異性稍微對你好就會覺得很溫暖，會有被愛的感覺。
【事業運★★★★☆】
良好的社交與人脈，讓你爭取到更多的賺錢管道，要注意把握，會有樂觀的進帳哦！
【財富運★★☆☆☆】
貪心、野心大者易使財運暴起暴落。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：8
吉時吉色：12:00-1:00pm 辣椒紅
開運方位：西南方向
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