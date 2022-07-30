每日星座運勢／天秤做些喜歡的事情 適合外出散心
2022-07-30
牡羊座
短評：坦誠面對壓力。
【整體運★★★★☆】
充滿鄉土氣息的田園風光能勾起人們對大自然的眷戀，和另一半遠離塵囂去遊玩應該是個不錯的選擇；身邊充斥的太多的聲音要你去辨別真偽，堅持主見才能讓事業度過低谷；綠色植物能鎮定心神，不妨在家多擺設些。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者多運用口才可結識有緣人；戀愛中的人可時常感受到彼此的濃情蜜意。
【事業運★★★☆☆】
整體運勢不錯，但在生活中易有變故，突然冒出的烏龍事件，讓你哭笑不得。
【財富運★★★★☆】
有撈外快、從事投機獲利的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：1
吉時吉色：4:00-6:00am 蜜瓜黃
開運方位：正東方向
金牛座
短評：愛情特別順利，充滿活力的一天。
【整體運★★★★★】
相戀多年的人有望修成正果。雖然步入婚姻的殿堂，但兩人的相處之道還是感情的必修課。有儲蓄的概念，中看不中用的物品不會抱回家， 能夠節省不少支出。看看關於理財方面的書籍，有不少實用的地方。
【愛情運★★★★★】
主動的釋放你的熱情，是個示愛的好日子！鼓起勇氣的說聲「我愛你」吧！
【事業運★★★★☆】
情緒高漲的一天，貴人運也隨著你與他人的互動頻率有所提升。
【財富運★★★★☆】
開發財源的好日子。股票族可以採取短線進出的策略，見好就收。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-9:00am 遠洋藍
開運方位：東南方向
雙子座
短評：升溫的過程並不長，耐心一點就好。
【整體運★★★☆☆】
積極性大大加強，個人能力也在一定的基礎上得到提高，因而獲得長輩的照顧。具備賺錢的本領還得有守錢的本事，合理支配錢財就是理財的關鍵，家人在這方面給予的幫助不容小覷。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者有較多的時間與另一半在一起，可以共同回憶之前的美好時光，為戀情加溫！
【事業運★★★☆☆】
收穫頗多，有機會接手新的、更有挑戰性的任務，正是發揮才能的時候，加油！
【財富運★★★★☆】
有摸獎抽獎的機會，中獎的機率比較高。另外，還會有收受重禮的機會。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 艷棗紅
開運方位：西南方向
巨蟹座
短評：精力充沛，很有自信的一天。
【整體運★★★★☆】
情緒高昂，幹勁十足，以往遺留下來的難事都可以在今天處理，會讓你得心應手，結果也頗令人滿意。已婚者一心投入到工作中，對另一半難免疏忽、冷落，對方會有一些怨言，你得多包容喔！
【愛情運★★★☆☆】
戀愛中的人只想黏在另一半的身旁，表現溫柔的一面；單身者想戀愛還得積極爭取。
【事業運★★★★☆】
有許多時間能與家人待在一起，享受到被家人寵愛的幸福，內心無比愉快。
【財富運★★★☆☆】
運勢一般，想投機取巧者，反而弄巧成拙。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 香檳金
開運方位：東北方向
獅子座
短評：危機感增加，對生活生出一絲擔憂。
【整體運★★★☆☆】
感情陷入低潮，需要與人妥協或是需要說抱歉的時候，若是硬撐著死要面子，處境可能會更難堪。財運一般，沒有什麼特別進帳。今天總想待在寧靜的角落，獨自看看書、聽聽音樂、喝喝茶能讓自己感覺愜意。
【愛情運★★☆☆☆】
因心疼另一半，將很多事情都攬到自己身上，讓對方十分高興，但也別寵壞對方喔！
【事業運★★★☆☆】
別讓自己太閒，多利用時間進修或是學習一些新事物，會讓你感到充實、愉快喔！
【財富運★★★☆☆】
投資必須先研究後行動，切莫一知半解的就貿然躁進。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：3
吉時吉色：11:00-12:00am 可可棕
開運方位：正北方向
處女座
短評：渴望表現的一天。
【整體運★★★☆☆】
今天特別希望受到重視，待人小心翼翼，但太過小心反而讓你變得緊張，影響正常水準的發揮。財運較弱，不應有比較心理，小心會花掉大筆的冤枉錢。感情方面，因願意與另一半分享心情，精神易獲得滿足。
【愛情運★★☆☆☆】
愛情有些不順，對方一不小心說了你不愛聽的話，可千萬別惱怒，以免發生「戰爭」。
【事業運★★★☆☆】
運勢不錯，工作和學業會出現新的可能，越有想法的人將越能擊中自己渴望的目標。
【財富運★★☆☆☆】
與人發生財務糾紛的可能性比較高，要小心。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：7:00-8:00pm 古銅青
開運方位：西北方向
天秤座
短評：旅遊運佳，適合外出散心。
【整體運★★★★☆】
今天別窩在家裡，安排一個短程旅行會有好運降臨。把工作放一邊，懷著輕鬆愉快的心情親近大自然，在旅途中有機會與很有個性的異性結緣，極具浪漫色彩。對人熱情一些，有機會獲得貴人助力。
【愛情運★★★★☆】
單身者適合旅行，旅途中有機會邂逅不錯的對象；已婚者不妨適當安排約會，感受浪漫。
【事業運★★★☆☆】
生活較順心順意，但太過安逸又會讓你覺得缺少了點激情，不妨找些喜歡的事情來做。
【財富運★★★★☆】
今日你是超級幸運兒，有從天而降的財運，例如：收到獎金、紅包、禮物等。真是令人眼紅啊！
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：4
吉時吉色：9:00-11:00am 硃砂紅
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：休息好，確保精力旺盛。
【整體運★★★★☆】
今天單身者在追求幸福的過程中易遭到異性打擊，不管對方是有意或無意，都讓你尷尬萬分。財運方面錢財花費較大，購物以及請客讓你的荷包縮水速度很快，有點囊中羞澀的感覺。今天適宜增加睡眠，養精蓄銳。
【愛情運★★★☆☆】
適合靜心修養，不宜想感情之事。盲目的追求愛情，只會陷入愛情陷阱。
【事業運★★★★★】
運勢強盛，有機會在外洽談中獲得重量級人物的指點，對你的事業發展很有助益。
【財富運★★★☆☆】
錯誤判斷會使金錢嚴重流失。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00pm 橄欖綠
開運方位：正北方向
射手座
短評：適合走訪的一天。
【整體運★★★★★】
今天出外拜訪對你的運勢非常有利，學生族從長輩那裡獲取財富的機率很高；到同事家坐坐，能加強你工作上的人氣；單身族在長輩那裡易獲得一些異性的訊息，有助於你日後感情的發展。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人很懂得安排有趣的節目，給另一半驚喜，感情甜蜜；單身者常有異性主動示意。
【事業運★★★★☆】
人氣旺盛，很多同事都找你幫忙，不論是工作，還是生活瑣事，大家都願意請教你。
【財富運★★★★★】
今天真是個享受的好日子，第六感靈敏，靈感湧現時可買張樂透試試手氣。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-6:00pm 玫瑰紅
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：心情平和，做事冷靜。
【整體運★★★☆☆】
戀愛運普通，單身者有機會和異性吃喝玩樂，但要從中找到可以戀愛的對象不易。適合到健身房做做運動，調劑一下自己的生活。有閒錢者可以給自己買點小禮物，愉悅自我。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者對感情生活表現得較平淡。你對另一半的冷靜也許會讓對方覺得你不在意而有所誤解喔！
【事業運★★★☆☆】
昏昏欲睡，打不起精神來。找些有挑戰性的事情來做，讓自己充滿鬥志，精神抖擻。
【財富運★★★★☆】
小財亨通，偏財運挺不錯，不妨多收集發票用於未來對獎。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：3
吉時吉色：5:00-7:00am 乳酪白
開運方位：正東方向
水瓶座
短評：甩開精神包袱，好好休息的日子。
【整體運★★★☆☆】
愛情運較差，戀人之間不宜整天膩在一起，給彼此留一些自由的空間，既能避免發生口角，又能讓雙方心情愉快。購物運一般，少到商場閒逛，小心禁不住誘惑而買回一堆東西，在不知不覺中超支。
【愛情運★★☆☆☆】
在另一半面前不用偽裝自己，把內心的苦悶和對方說說吧，對方會給你溫暖的力量喔！
【事業運★★★★☆】
表現熱情大方，看到身邊的人有困難就會伸出援手，很受歡迎，人際關係和諧。
【財富運★★★☆☆】
小心因猶豫不決而與財神擦肩而過。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：6:00-8:00am 苔蘚綠
開運方位：正東方向
雙魚座
短評：享受眼前的快樂。
【整體運★★★★☆】
今天易有休息不充分的感覺，小心透支體力或因疲憊而影響自己的心情哦；不經意間進到小財，可不要太張揚，財不露白，以免引起他人紅眼，自己也因此有破財的危險哦；他的愛依然如從前那麼真切，好好享受生活吧。
【愛情運★★★☆☆】
相愛容易相處難，你必須試著讓自己的態度軟化些，這是有效溝通的基本條件。
【事業運★★★☆☆】
玩樂心較重，難以集中精力投入到要處理的事務當中，小心因為粗心而導致頻頻出錯唷！
【財富運★★★★☆】
財運穩中有升，多半得益於貴人相助。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：4
吉時吉色：8:00-10:00am 乳酪白
開運方位：正北方向
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