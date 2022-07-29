每日星座運勢／雙子花錢應有所規劃 留意言行舉止

2022-07-29

牡羊座

短評：減少人際交往，可避免衝突。

【整體運★★☆☆☆】

今天不太適合約會，易不歡而散。單身者最好一個人靜靜的看書、聽聽音樂。在工作上有些情緒不穩定，工作進展比較緩慢，得注意調節好情緒。財運較一般，適合謀求智慧財、專業技能財，對樂透等不要心存僥倖。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者對另一半的熱情下降，讓另一半覺得莫名其妙，不知道如何配合你的腳步。

【事業運★★☆☆☆】

工作時容易受到心情的干擾，有些灰色思想或是好高騖遠，難以用心投入工作。

【財富運★★★☆☆】

精打細算的頭腦，今天不易發生吃虧事件。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00am 深海藍

開運方位：東南方向

金牛座

短評：將複雜的事情簡單化，你會豁然開朗。

【整體運★★★★☆】

今天很在意另一半的一舉一動，會隨著對方的情緒起舞。要試著信任對方，兩情相悅不是要感受精神的桎梏，而是要享受溫馨的甜蜜。晚上可去親友家拜訪，會有意外驚喜。聽著鋼琴曲入睡，能讓你的心靈變得寧靜。

【愛情運★★★★☆】

情侶間易有爭吵，但多是小打小鬧。不必想得太嚴重，有時吵架也是一種溝通。

【事業運★★☆☆☆】

工作難以集中精神，易被周圍的事物吸引，有躁動傾向，需要他人提醒才能穩定下來。

【財富運★★★★☆】

長期關注市場狀態者，今日適合短線進出，見好就收。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00am 蜜瓜黃

開運方位：東南方向

雙子座

短評：今天運氣不錯，做什麼事都很輕鬆愉快。

【整體運★★★☆☆】

感情豐富的一天，戀愛中的情侶非常想黏在一起，忙裡偷閒的約會能讓感情急劇升溫，一份對方喜歡的禮物也能讓感情宛如蜜裡調油；單身者則沉湎於與親友互動的溫情喜悅中。工作方面，需要處理的事不多，留給你充足的時間把事情做得更好。

【愛情運★★★★☆】

心情愉快，讓伴侶的心情也跟著變好，時常手牽手散散步，聊一聊心事，可增進感情！

【事業運★★★☆☆】

人際關係易出現小風波，與人交往時多留意自己的言行舉止。

【財富運★★☆☆☆】

花錢應有所規劃，切莫無所顧忌。投資上見好就收，小心貪心不足蛇吞象。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：情緒波動較大，精神狀態不佳。

【整體運★★☆☆☆】

今天很容易受到周圍環境的影響，對於他人的斷言不可盲目聽信，小心上當受騙。工作的事情先放一邊，腦袋常處於高度緊張的狀態會讓你疲憊不堪，好好休息會讓你有新的領悟。晚上有機會與戀人約會，應放輕鬆一些。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情平順，只要彼此多溝通，相互信任，感情生活就能過得愉快；單身者異性緣佳。

【事業運★★☆☆☆】

表現得很沒自信，向上司、同事提出方案或建議時，會顯得很沒有自信，這樣會難讓人信服噢！

【財富運★★☆☆☆】

自我破壞形象恐會驅離財神。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-3:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

短評：快樂的一天，要接住丘比特之箭哦！

【整體運★★★★★】

單身者可利用休息時間去近郊走走，帶上自己心愛的物品，為自己添加好運，會有美麗的邂逅哦！你若是精打細算起來，比誰都能節省，這種風格當然大受長輩讚賞；工作上主動積極，願意吃苦。

【愛情運★★★★★】

愛情運有高潮迭起的跡象，有出乎意料的驚喜發生喔！

【事業運★★★★☆】

今日的事業運頗旺，可是辛苦難免，必須費心與人周旋、交涉，多聽長官的意見，不要太衝動或一意孤行！

【財富運★★★★☆】

賺錢不費力！業務工作者只要先前根基穩定，今日則能水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 祖母綠

開運方位：正南方向

處女座

短評：用心瞭解他人的想法。

【整體運★★★☆☆】

在愛情的處理上你會有點自以為是，單身者今天不宜向異性表明心跡；財運平順，不要把財富希望寄托在風險大的投資上；愉悅的心情讓你在公司人際關係的處理上游刃有餘，易在工作中得到助力。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望浪漫的感覺，可是被動的態度會讓你毫無進展；戀愛中的人多安排約會。

【事業運★★★★☆】

即使周圍的環境變化快速，但你能鎮定自若，抓住別人忽略掉的機會。

【財富運★★★☆☆】

今天不適合投機取財，因為你顯得多思多慮，把錢財看得很重。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 蘑菇灰

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天諸事順利，是個好日子。

【整體運★★★★☆】

另一半今天帶給你不小的驚喜，讓你體驗到一種全新的感受。單身者穿亮麗的衣服，能吸引異性的注意，有機會遇到改變你一生的人，值得期待！去花卉市場轉轉，能夠買到中意的盆栽。

【愛情運★★★★★】

甜蜜的日子。對方的溫柔，會讓你感到很溫馨；對方的傾聽，能讓你找到宣洩情緒的管道。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合默默地付出，不求有功，但求無過！心情平靜時，很適合做點研究一類的工作，例如：報表分析等等！

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，財運很不錯，出門在外容易遇到有頭有臉的有錢人，特別有利於外出洽商。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 香檳金

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：行動前應三思。

【整體運★★☆☆☆】

工作不求有功，但求無過，做好計劃為以後做準備。愛情運變化多端，有伴侶的人小吵小鬧的狀況此起彼伏，不過，也給平靜的生活增添了一分情趣。多留意財務問題，錢財誘惑多，應加強分辨能力。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者與另一半的相處上易出問題，要注意別把工作上的負面情緒遷怒在對方身上。

【事業運★★★☆☆】

面對突發事件快速做出決斷很重要，猶豫會使事情變得越來越復雜。

【財富運★☆☆☆☆】

財運不佳，得財不順，出現金錢耗損難積存的跡象。生意人恐出現金錢方面的困難，投資者要避免自信莽撞所造成的後遺症。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 白鋼銀

開運方位：正西方向

射手座

短評：在進家門前把自己的壞心情統統都丟掉。

【整體運★★★☆☆】

今天在工作上會遇到不少的麻煩，極易引起上司的責罵，事事都要小心處理；脾氣暴躁的你還會因為工作中的不順心，遷怒到伴侶身上，容易引起爭吵；心情不好時，找個沒人或是沒認識自己的人的地方大肆發洩一番，別把自己的壞心情帶回家裡。

【愛情運★★☆☆☆】

執著追尋自己的愛情理想，橫衝直撞之下已感覺傷痕纍纍。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心較強，他人伸出援手也不願接受，不僅累壞了自己，還會影響人際關係。

【財富運★★★★☆】

財神降臨，可多留意大環境的消息，玩玩彩券或是投資短線股，容易獲利。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：9

吉時吉色：3:00-4:00pm 湖水綠

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：做事過於毛躁，給自己多一點的耐心。

【整體運★★★★☆】

今天適合花錢請客，只要能改善人際關係，對今後的工作有所幫助，也是挺有價值的。財運方面相當平常，沒有什麼特別變動。工作上今天成效不錯，但還是要多留意細節的地方，不起眼的小漏洞恐會給你帶來麻煩。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，照照鏡子裝扮美美、帥帥的，對愛情會有幫助唷！

【事業運★★★★☆】

自我表現慾增強，展現自我的機會大增，還能借助外力為己所用，於是新業務接踵而至，還能創造新紀錄。

【財富運★★★☆☆】

財務狀況良好，會有一些額外的收益。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 蘑菇灰

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：感情低潮日，多聽聽別人的意見有望好轉。

【整體運★☆☆☆☆】

夫妻感情易出現裂痕，少與另一半爭辯，讓父母長輩出面可扭轉局面；單身者戀愛運不佳，多把微笑掛在臉上可有所改善。財運較弱，在與他人有金錢往來時，需留意票據是否齊全，以免引起錢財糾紛。

【愛情運★★☆☆☆】

感情問題慢慢浮上檯面，若能擺正心態，積極處理，自可安然度過難關。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，不宜輕舉妄動，也別做任何重大的決定，以免判斷錯誤外還破壞了職場上的和諧度。

【財富運★☆☆☆☆】

宜將心力放在正財，免得投機不成又賠了心情。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：5:00-6:00am 薔薇粉

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：你的建議能獲得別人的認同，有什麼好點子可以提出來。

【整體運★★★☆☆】

適合參加團體活動，會有不錯的發揮空間。早上打開報紙看看，留意一下廣告內容，易獲得你需要的信息。抽獎、買樂透這類活動不宜參加，這方面的運氣比較低落。忙碌之餘，可以去活動活動一下筋骨。

【愛情運★★★★☆】

單身者對戀愛有許多美好的憧憬，容易在職場中與心靈相通的異性結緣。

【事業運★★★★☆】

職場中驚喜不斷，會有偶然的奇遇或起死回生的奇蹟發生。

【財富運★☆☆☆☆】

賺錢不易，辛苦付出但收穫甚少。有破財跡象，身上不宜帶太多現金。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：東南方向

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