每日星座運勢／巨蟹把份內的事做好 以免落人口舌

2022-07-28

牡羊座

短評：在工作上不可放入私情。

【整體運★★★★☆】

若公私混淆的話，不夠客觀的心態容易引起他人反感。不要輕易處理超越能力範圍之事，以免頻繁出錯。看看證券方面的報紙，搜集一些投資方面的有用訊息，日後能夠派上用場。單身者有邂逅夢中情人的好運氣。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺旺，多花點心思、時間在情人身上，別太硬邦邦喔，否則會造成愛情運降溫！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，顯得忙碌，事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

對財務評估精準的一天，眼光不錯，購物容易買到物美價廉的好東西。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

金牛座

短評：做什麼事都要把握好「尺度」。

【整體運★★★☆☆】

有心儀對象者在追求所愛時要注意方法，太過急進很容易讓對方反感；工作上雖然你的表現很不錯，但過於驕傲會讓同事都不喜歡你，甚至是嫉恨；朋友的忠言對你來說雖然會有些難聽，有理的話還是應該虛心接受。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運不太好，態度不要太強硬，如果態度硬梆梆的話自己會吃悶虧的。

【事業運★★★☆☆】

心情會有一些起伏，對工作和生活都有所影響，應平靜心情，維持積極向上的心態才好。

【財富運★★★☆☆】

錢財周轉不過來時，別心急，想想是否可以請親友援助。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙子座

短評：今天比較激動，容易有暴躁情緒。

【整體運★★☆☆☆】

感情上今天情緒激動，聽不進對方的意見，容易與對方出現意見不和的情況。工作上有些感情用事，處理事情顯得不太理性，輕易放棄只能讓事情越變越糟。今天適宜到圖書館看書，寧靜的氛圍很適合你。

【愛情運★☆☆☆☆】

固執己見容易破壞伴侶間的和諧關係，遇到爭執時不要急著解釋，先冷靜下來再嘗試溝通。

【事業運★★☆☆☆】

自尊心強的一面突顯，他人伸出援手也不願接受，不僅自己勞累，還容易傷友情。

【財富運★★☆☆☆】

非常惜財的日子，精於計算的態度易留給人一毛不拔的小氣印象。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-2:00pm 可可棕

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：感覺有些無力。

【整體運★☆☆☆☆】

做任何事都得不到對方的認可，有種深深的失落感，繼而產生放棄的念頭；今天還是把錢交給家人保管的好，有破財的危險；事業雖不算春風得意，但在關鍵時刻又能得到他人的援助。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者與異性交往設立許多附加條件，難覓有緣人；有伴侶的人為金錢爭吵的機率高。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不好，有點倦怠，有氣無力；乖乖的把份內事做好，以免落人口舌。

【財富運★☆☆☆☆】

注意行車安全，如果心不在焉，或是太過莽撞，很容易造成事故，傷身傷財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

獅子座

短評：融洽的關係為工作營造好的氛圍。

【整體運★★★☆☆】

你和同事的誤會可望冰釋，重歸於好讓你輕鬆快樂，可以更加專心地工作。約好友一起吃吃小吃，或享受異域美食，有益增進彼此的情誼。愛情雖然可望重新開始，卻難以恢復原狀，還是隨緣吧！

【愛情運★★★★☆】

愛情運不錯，單身者在下班途中或在休閒場所，容易有一段美麗邂逅，感情進展不錯！

【事業運★★☆☆☆】

太過鬆懈工作壓力會很大，主動承擔責任反而能爭取到更多表現機會。

【財富運★★★☆☆】

投機心態是造成金錢流失的元兇，小心偷雞不著蝕把米！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：西北方向

處女座

短評：有一種幸運從天而降的感覺。

【整體運★★★★☆】

有機會收到奢華的禮物或朋友的邀請，這些都是你桃花的主要來源，還會因為宴請而促成一段美好姻緣。財路豁然開朗，投資易有回報。工作中曾經遺留下來的問題漸漸浮出台面，局勢亦可逆轉變好。

【愛情運★★★★★】

戀愛運不錯，單身者有機會遇到心儀的對象；有伴侶者小心桃花困擾。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，自己的心態卻不太穩定，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

你能深謀遠慮，有效益的項目能大幅度的擴充，而效益甚微的項目可能縮減或被迫取消。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：9

吉時吉色：7:00-9:00pm 水晶紫

開運方位：正南方向

天秤座

短評：今天頗受異性歡迎。

【整體運★★★☆☆】

異性緣良好，易遇到以試探性方式向你示以好感的異性，瞅準目標，今天是個收穫愛情的好日子；錢財守得太緊反而容易散財，小額借出款項會有意外驚喜；工作中太謹慎會給人畏首畏尾的感覺，具備膽識才是你發揮優勢的關鍵哦！

【愛情運★★★★☆】

是表白的好日子，單身者可大膽向心儀的對象示愛；有伴侶者可正面向伴侶表達愛意。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，不宜處理紛繁複雜的事務；管理者應授權，放手讓部屬來做。

【財富運★★★☆☆】

千萬別投機，因為投機運奇差無比。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：心情舒暢，閒暇之時可安排一些戶外運動。

【整體運★★★★☆】

今天情緒激昂，很想與戀人有更多的時間相處。主動約對方共進晚餐、看電影，感受兩個人的美好。工作上可以關注一些新的產品、市場或客戶，能夠有不錯的機會，而且能有效帶動財運。

【愛情運★★★★★】

戀愛中人特別容易得到伴侶的實質幫助，對方別出心裁的情意讓你很感動。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，在工作中多能保持愉快的心情，往往心情越快樂，工作效率就越高。

【財富運★★★☆☆】

今日出手大方、慷慨，所以呢，荷包有錢也不容易留住！適合請客來維持人際關係。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 玉米黃

開運方位：東南方向

射手座

短評：精心打扮，能為你的運勢加分。

【整體運★★★☆☆】

成熟的打扮今天很適合你，無形中散發出一種獨特的魅力，對異性很具吸引力。適合進行洽談工作，舉手投足間都會給對方留下很好的印象，談成的機率相當高。投資上還要多聽取他人的意見，才不會作出盲目的犧牲。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人易與另一半意見分歧，下午交流增多，良好的互動讓感情變得甜蜜。

【事業運★★★★☆】

自信心十足，充滿陽光的氣息，這會讓你很有異性緣，能得到異性的助力。

【財富運★★☆☆☆】

吃得飽加上睡得飽，把財務問題拋諸九霄雲外吧，不要讓現實的財務問題破壞今日的心情！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：運勢弱，沉著應變方能擺脫煩憂。

【整體運★★☆☆☆】

別把工作當成兒戲，一不留神就會出現差錯，補救工作會花費更多精力。感情易有波瀾，在戀人面前太過隨意，滿口髒話的行為會讓對方感覺不舒服，別貪圖一時的口舌之快才好。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者多與異性朋友聯絡，聊聊心事；戀愛中的人很依賴戀人，讓對方感覺被需要。

【事業運★★☆☆☆】

意志消沉，缺乏奮鬥的慾望，做事時容易分神而差錯百出。

【財富運★★★☆☆】

金錢流動性較強，有左進右出的跡象，而且今天你對金錢比較計較，得失心有點重唷！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00am 翡翠綠

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：心情不是很穩定，容易放縱自己。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會出現些許變動，讓你覺得被管制，有一種壓抑感，容易放縱自己。感情上會有競爭者出現，趕快進入備戰狀態吧。財運方面今天的花費不少，要多考慮用錢的項目，盲目花錢會讓你吃苦頭。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者容易感受到另一半的善變與衝動，你可別隨著對方的情緒起舞，多理解對方。

【事業運★★☆☆☆】

喜歡替人打抱不平，還易因此跟上司過不去，讓你的工作受阻。

【財富運★★☆☆☆】

因小失大的情況頻頻。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00pm 薰衣草紫

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：訊息的掌握對今天很重要。

【整體運★★★★★】

愛情運勢大好，你與伴侶如膠似漆的黏在一起，連外人都羨慕不已；工作上的出色表現會讓你得到一筆不錯的獎賞，人脈的暢通也能讓你獲得更多新近的市場消息，拿捏得好就能賺取一筆不小的收益。

【愛情運★★★★★】

熱情如火又感性的一天。把你滿腔的熱情讓對方知道吧，他肯定會很感動。

【事業運★★★★☆】

事業運佳，適合在今日做點創意設計、文書計算之類的工作，只要積極一點，你的想法容易被採納。

【財富運★★★★☆】

財運平順，特別有利於服務、業務、創意設計相關領域工作者；勞心、勤快一點，對於金錢進帳會有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：西北方向

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