每日星座運勢／金牛投資宜見好就收 多與家人相處

2022-07-27

牡羊座

短評：有機會獲得幸運之星的眷顧。

【整體運★★★☆☆】

單身者一臉苦悶的樣子令異性頓生憐憫，有機會擦出愛的火花。受到財神的眷顧，財運顯得格外不同，即使選錯方向，到最後也會有峰迴路轉的幸運出現。從事創作工作的人不妨暫時把工作放到一邊，出去走走會得到想要的靈感。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人多與戀人互動，你會發現兩人有許多共通點，讓你對這段感情更有信心喔！

【事業運★★☆☆☆】

工作進展不太順利，不妨抽時間去拜訪一下曾經幫助過你的客戶，易有奇遇。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，可以抽獎或買一兩張彩券碰運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

金牛座

短評：心潮澎湃，很想熱烈的動起來。

【整體運★★★★★】

今天身邊的異性朋友們都非常活躍；再多點勇氣，給自己一些機會。多與家人相處，就能感受到濃濃的親情，幸福的感覺會油然而生。他人向你承諾之事，今日可望兌現。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶者不妨多主動邀請伴侶去喝喝咖啡，借機談情說愛一番，可增進彼此的柔情蜜意。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作效率頗高，預定之事多能順利推進並按時、按質、按量完成。

【財富運★★★★☆】

財運還不錯，對於投資者來說，宜見好就收，切莫貪心，免得進進出出一場空。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：2:00-3:00pm 水鑽藍

開運方位：東北方向

雙子座

短評：幸運的一天，目標也很明確。

【整體運★★★★☆】

今天多花點心思打扮，平時買來的化妝品和漂亮衣服不要老是放在家裡擺著，改變形象會為你帶來旺盛的桃花運！投資風險較小，不妨去股市轉轉。工作上知道自己想要什麼，勤奮又努力，收穫頗多。

【愛情運★★★★★】

今日你能全程掌握兩人間的微妙變化，雖然彼此若即若離，卻從不會出差錯，更不會把關係搞砸了。牢牢鎖定目標，終會如願以償。

【事業運★★★★☆】

會有出色表現！可以清楚依據長期觀察的心得，找到自己的工作志向，或能透過不同社交團體的運作，參與不同領域的工作。

【財富運★★★★☆】

機會與挑戰同在，有賺錢的機運！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00am 琉璃銀

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：結打得越久，越難解開。

【整體運★★★★☆】

兩個人應認真溝通一次，解開他的心結，並告訴他有什麼事可以一起承擔；在上司的指導下，處理客戶的投訴及時又有效，也能讓客戶滿意；長時間單手接聽電話，易引起手肘等處酸痛。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，保持笑容、眼神柔和一點，才能讓愛情運加溫。

【事業運★★★★☆】

頗受上司器重與賞識，適合奮發進取，突破現狀。

【財富運★★★☆☆】

今日比較愛錢，對於金錢問題顯得謹慎計較，適合在今日做財務規劃唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00pm 碧空藍

開運方位：正東方向

獅子座

短評：心態不穩，較衝動，要注意控制。

【整體運★★☆☆☆】

今天理財上容易出紕漏，注意一些財務往來，不要被別人矇混過關，造成經濟損失。心情不好時盡量迴避一下人群，以免引起不必要的麻煩。晚上可以約朋友跳跳舞，是不錯的減壓方式。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者彼此之間能夠相互體諒和關懷，即使有點小摩擦，也能很快雨過天晴。

【事業運★★★☆☆】

和人相處時，盡量表現得老實與誠懇一點，這樣更容易獲得他人的信任。

【財富運★★☆☆☆】

經商者宜出奇制勝以取得優勢，佈局時宜暗中進行。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 檸檬綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：情緒時好時壞。

【整體運★☆☆☆☆】

情緒控制不好，易因雞毛蒜皮的事而和對方發生糾紛，這讓對方很難理解。工作上也易受情緒影響，而沒有太大作為，應注意調節。理財上趨於盲目，發生問題時很難找到解決的方法，應提前就做好防患計劃。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對情感問題內心煩亂，如果不能自我調適，即使有戀愛機會出現也不易把握。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，謹防衝動莽撞而犯錯。有利獨處反思，勿與同事討論過多。

【財富運★★☆☆☆】

有貪小財的傾向，宜防因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：6:00-8:00pm 萊姆黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：處理好人際關係是今天要做好的功課。

【整體運★★☆☆☆】

顯得慷慨大方，對他人的委託多會爽快應允，但運勢不佳，輕言允諾易惹麻煩，即使是好朋友的請求，也應視實際情況做出回應，以免給人留下信口開河的印象。抽些時間瞭解伴侶的心思，你的言行對方都很在意喔！

【愛情運★★☆☆☆】

因積怨太久，在伴侶面前會突然動怒，讓對方不知所措，兩人的關係易發生突變。

【事業運★★★☆☆】

看問題不夠全面，易花過多精力在某一個細節上。遇到問題時多和他人商討，將能避免疏漏的出現。

【財富運★★★☆☆】

賺錢時務必耐著性子，否則努力恐化為烏有。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 咖啡棕

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：運勢平順，多留意感情問題。

【整體運★★★☆☆】

工作能輕鬆應對，而且有機會表現組織、領導才能，同事也多能順從你的安排。感情方面，已婚者頗看不慣另一半的表現，言語易起衝突，溝通時應注意自己的態度。今天可以花些錢請客，增進朋友間的情誼。

【愛情運★★☆☆☆】

感情上有點鬱悶，容易為對方煩惱、傷神，別小題大作，更別吃醋吃過頭啊！

【事業運★★★★☆】

心情十分愉悅，適合比較忙碌的工作，能在繁忙中獲得充實感，閒下來反而會讓自己心神不寧。

【財富運★★★☆☆】

不夠精打細算，有點迷糊，容易被人煽動唷！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 雪花銀

開運方位：西北方向

射手座

短評：感情困擾多，應把重心放在其他事務上。

【整體運★★★☆☆】

今天談感情易受挫，全身心投入到工作中反而能有所收獲。工作上稍微收斂強勢，特別是與上司溝通時，多表現服從才能讓工作更順利。財運佳，對現金交易特別有利，適合採取快進快出的賺錢方式。

【愛情運★★☆☆☆】

你用心良苦，但一些地方差強人意。愛對方，卻往往忘記也要愛對方身邊親近的人。首先要贏得廣泛的人緣，然後才容易贏得對方的真心。

【事業運★★★☆☆】

凡事別老是去做無謂的過度讓步，你的付出和寬宏大量換來的只會是對方幼稚的自得其樂。

【財富運★★★★☆】

財運頗優，生意人多與老客戶聯繫，有機會談成一筆大生意。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：留心說話語氣，平和表達。

【整體運★★★☆☆】

今天愛情運不錯，相約戀人一起看場愛情電影，或者去河畔吹吹風，都是不錯的選擇。財運方面比較平常，沒有什麼特別的變動。工作中易與同事起口舌之爭，需注意自己的言行，一些無謂的爭執能免則免。

【愛情運★★★★☆】

適合表白的日子。暗戀者可大膽說出你的愛，容易獲得滿意的回應！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情要忙，聽點音樂會許能稍加改善！

【財富運★★★☆☆】

賺錢機會有限，還是務實一點，別做白日夢唷！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：12:00-1:00pm 碧空藍

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：開朗坦率，今天情緒較高亢。

【整體運★★★★☆】

今天與另一半的相處比較融洽，你的好情緒能感染對方，彼此身心愉悅。財運方面，你的收入持續增長，來自各方面的收益讓人羨慕不已。工作上外援助力強，困難時易得到他人的無私幫助。

【愛情運★★★☆☆】

關心對方固然是好事，可是過度掌控會令對方吃不消喔！

【事業運★★★★☆】

有幸運女神眷顧，可藉機嘗試新的挑戰，改善並拓展人際關係，會有豐厚的回報。

【財富運★★★★☆】

別光顧著暗地裡笑，一旦客流量大了，別有用心的顧客也會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-9:00am 香檳金

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：機會要靠自己爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身貴族在健身房或圖書館易遇到不錯的異性，若能主動一點，深入發展的機率極高；購物時極易受到他人的影響，做出錯誤的購買行為；思維禁錮在自己狹小的圈子中，不宜進行策劃、設計工作。

【愛情運★★★★☆】

已婚者適合與另一半安排約會，尋找浪漫的感覺；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏貴人運，遇到困難時，需要考驗你獨自處理事務的能力。

【財富運★★☆☆☆】

金錢是非特別多，辛苦賺來的錢往往需要支付許多的開銷，不然就是花了冤枉錢！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-9:00am 珠貝白

開運方位：正南方向

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