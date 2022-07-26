每日星座運勢／牡羊前期投資獲回報 單身者好桃花

2022-07-26

牡羊座

短評：財運特別突出，是個好日子。

【整體運★★★★★】

前期的投資容易在今天獲得回報，賺個滿載而歸，令你樂開懷。愛情運勢良好，心情好自然情人怎麼看都覺得順眼，會有激情迸發的衝動哦！事業上表現得較為成熟，做事時能考慮周到。

【愛情運★★★★☆】

單身者有不期而遇的好桃花；有伴侶者在對方面前試著表達你感性的一面，會有驚喜唷。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，極具魅力和影響力，適合進行商務洽談，談成機率高。

【財富運★★★★★】

財運暢通無阻，有利於金錢運作，例如：討債、借款、殺價、儲蓄、投資、佣金或薪資談判等等！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-6:00pm 硃砂紅

開運方位：正南方向

金牛座

短評：忽冷忽熱地對待感情是很不利的。

【整體運★☆☆☆☆】

要改變對戀人的態度，不然你那令人捉摸不透的言行會讓對方沒有安全感。對方有什麼地方令你不痛快，與其生悶氣不如委婉地說出你的感受。受感情困擾，對工作都有點無精打采，好像戰敗的鬥雞，不可太過情緒化哦！

【愛情運★★☆☆☆】

多去發現與伴侶的共通點，找些雙方都感興趣的話題進行交流，感情會快速升溫哦！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，雖然很忙碌，可是似乎忙錯方向了，特別要注意可別為了個人單一的想法而累壞了自己也拖累了同事。

【財富運★☆☆☆☆】

花錢慾望強烈，有負債超前消費的傾向，要控制消費額度減低風險。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 硃砂紅

開運方位：正西方向

雙子座

短評：整體運勢不錯，多注意一些細節。

【整體運★★★★☆】

學生沉迷於課外讀物，上課不專心，很難按時完成作業；網路上的通訊程式容易被「駭客」入侵、盜用密碼，要做好種種安全防護措施；伴侶表現得異常殷勤讓你心生不安，跟他心平氣和的談談吧！

【愛情運★★★☆☆】

感情豐富的一天，無論有無實質進展，自己幻想一下倒也無妨！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個聽命行事的日子；不宜做任何重大的決定，只要把分內之事做好就行囉！

【財富運★★★★☆】

交際應酬讓你花費不小，要做好預算。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 琉璃銀

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：做一些小改變，會讓人有耳目一新的感覺。

【整體運★★★☆☆】

桃花運較差，單身者把一成不變的造型轉變一下，就能吸引異性的接近，愛情運會有所提升。單調而枯燥的工作容易使人產生厭倦感，何不嘗試新的工作方法，新奇的感覺可大大挑起你的積極心！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運勢像陰天，烏雲密布，有點失去信心了！

【事業運★★★☆☆】

工作上缺少精益求精的精神，很少對「如何才能做到更好」多花心思。

【財富運★★★☆☆】

財運不錯，正是錢財回收期。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 睡蓮紫

開運方位：東南方向

獅子座

短評：出門會有不順。

【整體運★★★☆☆】

單身者碰到親戚、朋友來說媒的機會比較大，如果所說對象內外在條件都不錯的話，不妨認識認識；今天有點破財運，乘車一定要看好自己的貴重物品，以免被盜；工作會比較輕鬆，實質性的工作安排較少，會議討論會比較多。

【愛情運★★★☆☆】

多抽點時間陪陪另一半，冷落了對方，小心感情危機一觸即發唷！

【事業運★★★★☆】

組織領導能力可得到充分發揮，各類活動在你的組織下都井然有序，得到上司賞識的機率大增。

【財富運★★☆☆☆】

容易受到吃喝玩樂的誘惑，把錢交給家人、親友來保管比較妥當。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙

開運方位：正北方向

處女座

短評：充滿自信的笑容，是帶來好運的法寶。

【整體運★★★★☆】

愛情順利，單身者選擇今天向追求一段時日的對象表白，易如願以償。財運一般，對金錢的敏銳度不太高，玩金錢遊戲易失算。晚上約上好友去歌劇院看看現場表演，會感覺輕鬆愉快，還有機會結識新朋友。

【愛情運★★★★☆】

愛情運勢旺，別板著臉，多一點自然的微笑，愛神就會眷顧你喔！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，心態上有點陰晴不定，時而開心積極，時而沉默緩慢，是個變化多端的工作天。

【財富運★★★☆☆】

普通的一天，專心的工作吧，不適合處理或規劃財務問題！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 蘭花紫

開運方位：東北方向

天秤座

短評：別人對你的眼光很挑剔，不妨享受獨處的好時光。

【整體運★★☆☆☆】

並不是要你遠離人群，只因獨處有與世無爭的輕鬆感覺，給自己片刻的安寧來淨化心靈。晚上可以上網瀏覽各種時事新聞，還能得到外界的不少資訊，對工作、求財都很有利。

【愛情運★★☆☆☆】

容易獲得另一半的關心，如果覺得內心苦悶不妨與對方說說，心裡會舒服很多喔！

【事業運★★★☆☆】

工作上容易遇到突發任務，需要加強隨機應變的能力，適時調整好心態。

【財富運★★☆☆☆】

財運不佳，小心破財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：10:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：才藝彰顯，易受關注。

【整體運★★★☆☆】

今天很適合努力表現自己，與人競爭會讓你脫穎而出。口才佳，說話條理分明，見解獨到，很容易受到他人的認同，名聲獲得彰顯。財運一般，不宜冒險投資，可考慮小本買賣，會有不錯的收穫。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念十分重要，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★★★☆】

工作看似困難且一個接著一個，實則蘊藏機會，宜注意把握。

【財富運★★★☆☆】

必須持續的勤勞，一旦怠惰，財神可是會落跑的。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 珠貝白

開運方位：西北方向

射手座

短評：注意氣候變化，留意身體健康。

【整體運★★☆☆☆】

公眾場所切忌大聲喧嘩，以免他人的反感，投來責備的目光。支出大於收入，理性消費是今天的必修課。工作上急於求成的態度，將導致一切重來的機率增大。伴侶體貼入微的關懷成為今天你的精神支柱，能夠坦然自若地處理突發事件。

【愛情運★★★☆☆】

對感情有些猶豫，情緒不穩定，在與異性接觸時，言語切勿過激。

【事業運★★☆☆☆】

會為了一些雞毛蒜皮的事與同事發生爭執，要特別注意控制好情緒。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，最怕與人有債務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：12:00-1:00pm 芒果黃

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：自信是你的籌碼。

【整體運★★★★☆】

你自信的笑容與舉動，特別吸引人，可望與心儀的異性來個親密接觸；投資的想法很多，獲利的機率也很高；一成不變的工作模式，不妨在今天做些改變，工作效率才會更高。

【愛情運★★★☆☆】

熱情付出的一天，付出實質的行動，將可得到無形的關懷與柔情。

【事業運★★★☆☆】

今日事業呈現平穩狀態，適合把例行公事處理得井然有序，額外再花點時間與同事聯繫情感，將有助於往後的合作共事喔！

【財富運★★★☆☆】

得財順利，是金錢回收的好時刻；先前有耕耘付出者，今日多能獲得好消息。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-7:00am 和闐玉白

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：為自己而生活。

【整體運★★★☆☆】

有異性對你邀約，不要輕易回絕對方，否則就失去了一次為你愛情修學分的好機會；看到自己終日為錢忙碌，也想花錢買些東西犒勞下自己；事情突然變得有些緊迫，最好要做好加班的心理準備。

【愛情運★★★★☆】

有機會因朋友的穿針引線而圓一段美麗的姻緣；已婚者與另一半關係親密，令人羨慕。

【事業運★★☆☆☆】

顯得心浮氣躁，遇到看不順眼的事情，逞一時口舌之快，而不去顧慮他人感受和立場，容易得罪人，讓人生厭。

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，控制開銷。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 蘭花紫

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：愛情運勢獨好，其他運勢比較糟。

【整體運★★☆☆☆】

訂單作業員在工作中會遇到一些阻力，其他部門不能積極的配合使訂單的跟進比較困難；財運很糟糕，極易發生賠款事件，要處處留心；今天其他運勢雖都不怎樣，但唯獨愛情運勢挺好，若有考慮結婚的話在今天進行求婚，成功的機會比較大。

【愛情運★★★★☆】

與舊情人邂逅的機率高，倘若感情依舊，彼此牽掛，你可要好好把握。

【事業運★★☆☆☆】

面對工作有點力不從心，想要逃避的想法強烈。別給自己太大的壓力，多向身邊的人求助。

【財富運★★☆☆☆】

投資宜多方考量，以免因小失大。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

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