每日星座運勢／天蠍事業提防身邊人 避免貪慾膨脹
2022-07-24
牡羊座
短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。
【整體運★★★★☆】
今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。
【愛情運★★★★☆】
單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。
【事業運★★★★☆】
情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。
【財富運★★★☆☆】
宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00am 夕陽橙
開運方位：正西方向
金牛座
短評：要做一個守時、講原則的人。
【整體運★★★☆☆】
面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。
【愛情運★★☆☆☆】
伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。
【事業運★★★☆☆】
顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！
【財富運★★☆☆☆】
貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：4
吉時吉色：10:00-11:00am 香吉士黃
開運方位：西北方向
雙子座
短評：表現活躍，很有異性緣。
【整體運★★★★☆】
戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。
【愛情運★★★★★】
戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。
【事業運★★★★☆】
會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！
【財富運★★★☆☆】
理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00pm 大理石灰
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：運勢平順，只是要留意理財。
【整體運★★★☆☆】
愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。
【愛情運★★★☆☆】
單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。
【事業運★★★☆☆】
輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。
【財富運★★☆☆☆】
情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃
開運方位：正北方向
獅子座
短評：朋友也是一筆珍貴的財富。
【整體運★★★☆☆】
與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。
【愛情運★★★☆☆】
夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。
【事業運★★★☆☆】
處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。
【財富運★★★★☆】
財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：10:00-12:00am 水鑽藍
開運方位：正西方向
處女座
短評：今日好運相伴。
【整體運★★★★☆】
太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。
【愛情運★★★☆☆】
和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。
【事業運★★★★☆】
沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。
【財富運★★★★☆】
有意外之財，例如：彩券中獎。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：6
吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕
開運方位：西南方向
天秤座
短評：強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。
【整體運★★★★☆】
與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。
【愛情運★★★★☆】
單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。
【事業運★★★★☆】
特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。
【財富運★★★☆☆】
要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-11:00am 淺海藍
開運方位：西北方向
天蠍座
短評：不可有太大的貪慾。
【整體運★★★☆☆】
狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。
【愛情運★★★★☆】
有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。
【事業運★★☆☆☆】
運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。
【財富運★★★★☆】
多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：8
吉時吉色：2:00-4:00pm 寶石藍
開運方位：西北方向
射手座
短評：精力充沛，學習力強。
【整體運★★★★☆】
今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。
【愛情運★★★☆☆】
對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！
【事業運★★★☆☆】
心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。
【財富運★★★★★】
今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：5
吉時吉色：10:00-12:00pm 珊瑚橙
開運方位：東南方向
摩羯座
短評：小不忍則亂大謀。
【整體運★★★★☆】
耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。
【愛情運★★★★☆】
異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！
【事業運★★★★☆】
心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！
【財富運★★★☆☆】
財運較為普通，通常收支出入不大。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：7
吉時吉色：3:00-5:00pm 薔薇粉
開運方位：西北方向
水瓶座
短評：今日運勢順遂，心平氣和。
【整體運★★★★☆】
單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。
【愛情運★★★★☆】
想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。
【事業運★★★★☆】
精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。
【財富運★★★☆☆】
錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：0
吉時吉色：9:00-10:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：正西方向
雙魚座
短評：總運走勢較平順。
【整體運★★★☆☆】
順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。
【愛情運★★★☆☆】
有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！
【事業運★★★☆☆】
有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。
【財富運★★★★☆】
積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：8:00-10:00am 櫻桃紅
開運方位：正西方向
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