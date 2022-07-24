每日星座運勢／天蠍事業提防身邊人 避免貪慾膨脹

2022-07-24

牡羊座

短評：偶爾變動一下，能收到不同的效果。

【整體運★★★★☆】

今天的性慾較高，在床上表現的熱情主動，與伴侶能達到水乳交融的感覺；財運一般，沒什麼大的投資機會，靜觀一天也好；去健身房多做做腹肌運動，以免腹部的脂肪囤積越來越多。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易發現有許多異性讓你心動，應大膽表白，戀愛的機會才更大。

【事業運★★★★☆】

情緒不錯，很多事情都能如你所願，讓你感到順暢無比，多向親友傳達你的快樂心情。

【財富運★★★☆☆】

宜制訂周詳的財務開支計劃，做到用財時胸有成竹。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：正西方向

金牛座

短評：要做一個守時、講原則的人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要；無預算的開支較多，財政易出現危機，要記得提倡節儉；與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，要學會包容，耐心的聽取對方的意見，然後一起分析、解決問題。

【愛情運★★☆☆☆】

伴侶之間不用忌諱爭吵，有時候爭吵也是一種交流方式，只要吵完之後一起應對問題就行。

【事業運★★★☆☆】

顯得較為嚴厲，而且有點固執，讓人產生厭惡感。你要好好反省一下才行唷！

【財富運★★☆☆☆】

貪玩、愛享受也會使辛苦賺得之財流失！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-11:00am 香吉士黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：表現活躍，很有異性緣。

【整體運★★★★☆】

戀愛中的人有激情上演，特別依戀對方，感情進展快速，條件允許的話不妨安排一次甜蜜的旅行。財運方面運勢平平，但偏財運不錯，買樂透有機會小賺一筆。

【愛情運★★★★★】

戀愛機緣很多，最容易在職場上遇到。戀愛中人趕快利用今天熱絡纏綿一番。

【事業運★★★★☆】

會受到長輩的庇蔭，遇到困難不妨找家人商量，問題多能迎刃而解喔！

【財富運★★★☆☆】

理財要依循正道，少出門、少逛街、少交際，錢就會乖乖留在身邊。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：4:00-6:00pm 大理石灰

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：運勢平順，只是要留意理財。

【整體運★★★☆☆】

愛情運有所緩和，沒有大風大雨，感覺甜蜜。花錢略缺計劃性，有勒緊腰帶過生活的危險。參加學習班的人會受到不一樣的禮遇，學習熱情也隨之高漲，斬獲頗多。

【愛情運★★★☆☆】

單身者在遊玩中有機會遇見不錯的對象，讓你小鹿亂撞；戀人少黏在一起，以免發生口角。

【事業運★★★☆☆】

輕鬆愉快的一天，有機會與親朋好友外出郊遊，調整緊張的情緒，徹底放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

情緒極好或極壞時，揮霍的毛病隨之而來。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-8:00pm 芒果黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：朋友也是一筆珍貴的財富。

【整體運★★★☆☆】

與戀人分隔兩地的你對於兩人的戀情產生了一些情緒上的波動，多與他聯繫溝通，多給自己也給他一些堅持的信念；朋友提供的一些情報對你的投資會有很大的幫助；與朋友的聚會中容易喝多了些，但要注意切莫發酒瘋，不然會影響友情。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間應增進彼此的互動，以免感情變淡；單身者容易表錯情會錯意，理性一些才好。

【事業運★★★☆☆】

處理事情單獨作業會比較困難，倘若能與他人協調合作，則可順利並超前進度完成。

【財富運★★★★☆】

財運佳，有人施援手，在資金方面為你提供援助。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-12:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

處女座

短評：今日好運相伴。

【整體運★★★★☆】

太過嚴肅會顯得你很冷漠，做一個調皮的表情反而能給心儀對象留下好印象；學生族留意校園裡的公告欄，有機會獲取到一份不錯的兼職；對金錢的嗅覺很敏感，可望在街上拾得意外之財。

【愛情運★★★☆☆】

和情人一同出遊或是甜蜜約會的機會都會增加，可以讓自己輕鬆一下。

【事業運★★★★☆】

沒有什麼壓力，精神格外清爽，適合與親友聚會，享受溫暖的親情和友情。

【財富運★★★★☆】

有意外之財，例如：彩券中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-4:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

天秤座

短評：強烈的占有慾會讓你的愛情受到損傷。

【整體運★★★★☆】

與異性交往時要懂得循序漸進，慢慢培養感情，太直接的占有慾會容易把對方嚇跑；今天財運不怎麼明朗，不宜做重大投資、採購、簽約等決定；注意調整好的情緒，感到壓力時可去咖啡廳待一會兒，舒緩心情。

【愛情運★★★★☆】

單身者自我保護意識較強，難以打開心扉，對方難以靠近你；已婚者關係融洽，愛情得到升華。

【事業運★★★★☆】

特別能為他人分憂解難，在生活、工作中都很受歡迎，讓你很有滿足感。

【財富運★★★☆☆】

要多注意時下的財經新聞，對你很有幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-11:00am 淺海藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：不可有太大的貪慾。

【整體運★★★☆☆】

狂熱的愛情，喜悅幸福無法掩飾，但是不能鬼迷心竅哦；財運較好，偏財豐厚，因此更要避免貪慾的膨脹，否則有散財的危險；家庭關係不太和睦，逃避不是解決的辦法，溝通才會讓關係融洽哦。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人，和另一半維持著熱情的互動，彼此有更為深層的溝通；單身者也過得很自在。

【事業運★★☆☆☆】

運勢較弱，長久以來的秘密有被洩露的危險，守緊口風，提防身邊愛惹事生非者。

【財富運★★★★☆】

多利用人際關係，可從多方面獲得賺錢管道，進財豐厚。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 寶石藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：精力充沛，學習力強。

【整體運★★★★☆】

今天閒暇時間較多，可安排學習，看專業書或休閒書都會讓你感覺愉快，收穫頗多。多與他人互動可增進運氣，下午可抽時間與好友相聚，會有好運降臨，如：收到禮物、結交新朋友、獲得意外商機等。

【愛情運★★★☆☆】

對愛情有點懶洋洋，想等人來噓寒問暖，也特別容易被異性打動唷！

【事業運★★★☆☆】

心中的想法不能全部如願，但他人的經驗與建議，卻能讓你感觸頗多，豁然開朗。

【財富運★★★★★】

今天你是個幸運兒，有中獎的機會。買張彩券試試手氣吧，刮刮樂或樂透都易中獎。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 珊瑚橙

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：小不忍則亂大謀。

【整體運★★★★☆】

耍起小聰明的你讓另一半只得接受你所提出的條件，不過你得祈禱對方是真心實意接受才好哦！財運起伏較大，不易把握，求助身邊的人是權宜之計；是個加班的好日子，精力充沛，思維活躍。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者對身邊的異性更為留意，會有擦出愛火的機緣，好好把握！

【事業運★★★★☆】

心情開朗、顯得很有自信，給人一種積極向上的感覺，注意把握時機好好表現！

【財富運★★★☆☆】

財運較為普通，通常收支出入不大。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：7

吉時吉色：3:00-5:00pm 薔薇粉

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：今日運勢順遂，心平氣和。

【整體運★★★★☆】

單身者今天心境平和，比平常多了幾分柔情，與異性相處時也多了幾分味道，魅力大增。財運上今天容易受到外界誘惑，有瘋狂購物的念頭，小心透支。今天適合為自己的生活制定計劃，或是對自己的目標進行思考。

【愛情運★★★★☆】

想戀愛的單身者不宜把要求設得過高，容易錯失好姻緣，有戀愛機會可要好好把握。

【事業運★★★★☆】

精力旺盛，有利於新計劃的執行，若能接受不同的意見，成功的機會更大。

【財富運★★★☆☆】

錯誤的決定只會讓你陷入困局，煩惱不斷。步步為營，可使困境得到舒緩。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：總運走勢較平順。

【整體運★★★☆☆】

順風順水，即使會犯一些小錯誤，也多能得到大家的諒解和幫助，要記得心存感激。在甜蜜愛情的滋潤下，無端的厭倦和煩惱很容易就煙消雲散。和朋友一起聚會，你的表現雖然會有點慌張，但卻能搏得異性的好感，單身者有不錯的際遇。

【愛情運★★★☆☆】

有逢場作戲、拾得新歡的機緣，但談感情還需要深思熟慮，太過於草率容易受到傷害！

【事業運★★★☆☆】

有機會表達創見，盡量把你的意思表達清楚，抓住重點說清就好，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★★☆】

積極進取者容易得財神眷顧，進帳可觀。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 櫻桃紅

開運方位：正西方向

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