每日星座運勢／獅子接手重要任務 積極尋求解決

2022-07-22

牡羊座

短評：在工作與生活中尋求平衡感非常重要。

【整體運★★★☆☆】

今天的你顯得特別耀眼奪目，極易從人群中脫穎而出，並得到異性的關注。人情世故給你帶來頗大的困擾，請客、吃飯免不了讓你的錢包縮水。不過，朋友多了路好走，加強人際關係對日後發展有益。

【愛情運★★★☆☆】

渴望戀愛、渴望被關心，單身者多參加集體活動，容易得到異性的關注。

【事業運★★★★☆】

精力充沛，思維很活躍，會突然冒出很有新意的點子，對你負責的任務很有幫助。

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，宜進不宜出。投資判斷上要謹慎，最好按兵不動，注意別在莽撞之下做出衝動的決定！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00am 玳瑁棕

開運方位：西南方向

金牛座

短評：積極上進，敢於爭取。

【整體運★★☆☆☆】

單身者容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變。找個別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展。工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，與另一半相處易有摩擦，少待在一起可減少爭吵；單身者桃花較少。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合調整步伐，別急著向前衝，穩紮穩打才能把事情做得妥妥當當。

【財富運★★☆☆☆】

外出時注意身邊的陌生人，提防小偷。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 葡萄紫

開運方位：正西方向

雙子座

短評：陷於內鬥讓你吃不到好果子。

【整體運★☆☆☆☆】

好勝心太重易與同事發生利益之爭而互不相讓，最後可能兩敗俱傷；與公婆或岳父母相處時，千萬別因對方不好聽的話而大動肝火，有誤會和他們說明就是；對孩子的教育方式別太嚴苛，小心施壓得越重他的叛逆心就越強。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛的話就得積極尋找新的機會，太過隨緣被動容易錯過好姻緣唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，事情一堆卻進展很慢甚至停頓，有點應接不暇的感覺，經手之事務必小心處理，免得產生後遺症。

【財富運★☆☆☆☆】

花費上盡量的控制，非必要性商品就少買點。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

巨蟹座

短評：不用太在意別人說的話。

【整體運★★☆☆☆】

今天和異性溝通起來特別順暢，之前的誤會可以趁此機會解除。投資上單靠你一個人的力量顯得微薄，不妨找個合適的夥伴，會有不錯的收效。不必為同事的無心之語而耿耿於懷，為此影響了工作情緒就太不值了。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情進展平順，應多製造生活情趣；單身者有機會在親友的撮合下結識一段良緣。

【事業運★★☆☆☆】

繁忙的工作讓你變得心浮氣躁，需及時調整，冷靜下來客觀面對問題才好。

【財富運★★☆☆☆】

金錢出入頻繁留不往，消費時需量入為出。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

獅子座

短評：好運旺旺來，連走路都有風。

【整體運★★★★☆】

有機會接手重要任務，不但能手到擒來，還能令上司對你刮目相看。與心儀的對象在一起時，不妨再勇敢一些，向對方表白成功的機率高。遇到好事要與人一起分享，邀幾個朋友到家裡開個派對吧！

【愛情運★★★☆☆】

有利約會的日子，不必拘泥於形式或太過傳統，用新奇的方式可拉近彼此的距離。

【事業運★★★★☆】

面對工作中的狀況，不再那麼思前想後、猶豫不決，能積極主動的尋求解決方法。

【財富運★★★★☆】

有不錯的偏財運，有好機會就試試手氣吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：1

吉時吉色：12:00-1:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：嚴於律己，寬以待人。

【整體運★★★☆☆】

面試者有遲到而喪失複試資格的危險，時間觀念很重要。透支機率高，財政易出現危機。與情人相處容易因為意見不同而產生爭吵，不宜整天黏在一起，適當地分開反而能減少摩擦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運不太穩定，外力干擾挺多的，宜耐著性子、別動怒了。

【事業運★★★☆☆】

有些許鬆散，積極心態逐漸減弱。別讓自己太懶散，趕緊找些事情來做吧！

【財富運★★☆☆☆】

不要整天做著發財夢，也不要為了一點小小損失而苦惱，務實一點才好。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-4:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

天秤座

短評：安心顧好自己，不要東想西想。

【整體運★★★★☆】

不要以為西餐廳才是富有浪漫的地方，過一個中西合璧的情人節也許更有味道；得遇貴人助力，工作上倍感輕鬆；財運不佳，若有「去賺外快」的想法，還是趁早打住得好，不然得不償失的可是你哦！

【愛情運★★★★★】

今日即使在愛情中遇到困惑，也易有愛情貴人幫忙釋疑解惑，有利表白。

【事業運★★★★☆】

多接納他人的忠告，不要固執己見，尤其是專業機構調查、分析出的數據訊息，更要予以重視。

【財富運★★☆☆☆】

別把錢抓得太緊，花些錢讓自己高興、高興吧！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 燻鮭紅

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：事事小心，安全第一。

【整體運★★★☆☆】

在朋友的撮合下，愛神降臨且將眷顧於你，能遇到心有靈犀的對象。敏銳的洞察、嚴格的分析、準確的行動，投資會有不錯的收益。進行高空作業的工作者要打起精神，做好安全防護措施。

【愛情運★★★☆☆】

感情關係較複雜，如何處理好與異性的關係是重點，曖昧不清只會讓你暈頭轉向。

【事業運★★☆☆☆】

在與同事討論工作上的問題時，別急著表達意見，留心傾聽會更有領悟。

【財富運★★★★☆】

錢財流失較快，應有所節制。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00am 苔蘚綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：運勢起伏偶爾也會帶來好運。

【整體運★★★☆☆】

今天另一半看起來有些神秘，即使好奇心難忍也不可追根究柢，給他一點時間，這樣你反而知道得越多；生意人今天的投資運不錯，放長線可望釣起大魚哦！從事行政後勤工作的人積極性頗高，令工作超標準完成。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀的對象墜入愛河；已婚者容易感受到另一半的強勢，多用同理心對待。

【事業運★★★★☆】

工作幹勁十足，不僅把份內事出色完成，還熱心幫助同事解決難題，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

不適合作大投資，保守為宜。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00am 秋葵綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：工作強度不宜過強。

【整體運★★☆☆☆】

紅娘就在身邊，不要找藉口推掉必要的應酬，否則單身生活可還得維持下去。有機會結識一些投資人士，但不可輕舉妄動，時機並未成熟。工作中顯得有些散漫，小心因此而被人抓小辮子喔！

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會透過朋友介紹而結識性格不錯的異性朋友；已婚者感情生活多姿多彩。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，把嘴巴閉緊一點，少說少錯。另外呢！疑心病不要太重了，多包容同事不要去挑剔同事喔！

【財富運★★☆☆☆】

投機心過重，會導致財運起起伏伏喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：今天不妨陪陪家人。

【整體運★★★★★】

快要失去才會感到有些慌亂，幸好對方仍放不下這段感情，可也需要自己多做些改變才能留得住他。以他人的經驗作為自己投資的標的並非明智之舉，且今天的財運平平，難有突破。工作上易得他人相助，進步頗為明顯。

【愛情運★★★★☆】

這麼棒的愛情運，最適合去約會囉！主動邀請心上人去喝杯咖啡吧，藉此良機談情說愛一番！單身者也要去外面晃晃，製造多一點的機會！

【事業運★★★★☆】

今日事業還不錯，忙碌中有收穫，而且能順心如意地按照自己的進度進行，解決事情的能力也會強一點。

【財富運★★★★☆】

財運旺盛，易有樂觀進帳，吃香喝辣、錢財露白易惹人眼紅。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：心情愉快，能穩步向前行，不受干擾。

【整體運★★★★☆】

工作上按部就班，踏實做好分內事，對於耳邊不停響起的閒言閒語不必理會，靜下心可讓你跑在他人的前頭，獲得「無心插柳柳成蔭」的好運。愛情運平順，能替另一半著想，以往的誤會可望消除。眼光不錯，購物易有驚喜。

【愛情運★★★☆☆】

人緣不錯，但談戀愛不易，大多都是圍觀群眾，或是朋友間的寒暄、往來互動。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通。今日適合處理研究、分析、推理的相關工作，適合靜靜地一個人思考。

【財富運★★★★☆】

今日的財運有先難後易的傾向，需要財源時，不妨找老朋友、親人商量！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 臘梅白

開運方位：正南方向

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