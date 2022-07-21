每日星座運勢／天秤適合推行新計劃 約會機會頗多

2022-07-21

牡羊座

短評：真心付出，才易獲得雙倍的回報。

【整體運★★★★☆】

愛情際遇不斷，卻因為沒有付出真心，而有一種不踏實的感覺。財運在此時易有所增進，可做外匯、期貨等投資。多一個對手不如多一個朋友，與工作夥伴保持良好互動，就是計劃成功的重要關鍵。

【愛情運★★★☆☆】

伴侶今日顯得有點強勢，那就忍一忍吧，說不定他的提醒和要求也是好意喔。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，對工作有熱情、積極者，要注意每個細節，可在有限時間內完成繁重的工作任務。

【財富運★★★★☆】

投資運佳，投資冷門項目易獲利，若資金周轉遇到麻煩，可向親友求援，易獲得資助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00pm 青金石藍

開運方位：正南方向

金牛座

短評：變數較大，難把握。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對另一半的外型很關注，稍有不滿就會以挑剔的口吻加以責難；荷包裡的錢一下子就少了很多，今天花錢花得有些莫名其妙，其實提前做好規劃便是省錢之道；工作上行事急躁，給人感覺粗枝大葉，不緊不慢反而比較好。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，伴侶間爭執多，越吵越處於劣勢，你需要讓自己冷靜下來。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，情緒上急躁了點，抱怨多了點，忍一忍，少說兩句吧！

【財富運★☆☆☆☆】

在金錢上不夠冷靜，還容易糊里糊塗的，最好不要碰觸金錢遊戲。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-4:00pm 香檳金

開運方位：東北方向

雙子座

短評：能量的累積要靠休息。

【整體運★★★★☆】

今天的你特別細心，懂得設身處地為他人著想，極易感動對方；熟悉市場與理財產品，投資方能有的放矢，投資收益才會多；沒有得到充分的休息，工作起來就是提不起勁，午休對工作的助益很大。

【愛情運★★★★☆】

單身者可在社交場合結緣感性、口才佳的異性；有伴侶的人別吝嗇說些甜言蜜語。

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，適合在今日做點規劃方面的工作，排定日後的行事曆。

【財富運★★★★☆】

有機會從異性手中獲得周轉金。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00am 水晶紫

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：你不理財，財不理你。

【整體運★★★☆☆】

愛情方面，很想突顯自己強勢的地位，易給對方帶來壓抑感，溝通會有阻礙；財產需要及時的打理，有計劃的消費才能達到收支的平衡；工作時有機會偷懶，忙裡偷閒能讓你緩解壓力，但不可過於鬆懈。

【愛情運★★☆☆☆】

尊重彼此的觀念是很重要的，不要一口就否決對方，也不要擺出漠視的態度。

【事業運★★☆☆☆】

情緒較起伏，小心因此而做出錯誤決定，應多與前輩或上司商量。

【財富運★★★☆☆】

犯清高是損財的原因，當別人要給予你或協助你，你會把財神往外推。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 玉米黃

開運方位：東南方向

獅子座

短評：專心工作是你快樂的源泉。

【整體運★★☆☆☆】

感情有些撲朔迷離，很難把握感情的方向，不宜談情說愛。工作機會多，面臨兩難選擇，一定要認真思索才行。身居要職者沉重的工作壓力讓你覺得有些疲倦，晚上不妨去跳舞、聽歌劇，會獲得好心情。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者發生婚外情的機率高，應注意克制自己的內心慾望；單身者別輕易表白，易遭受拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

領導慾望強烈，喜歡對屬下發號施令，導致屬下陽奉陰違，讓你的工作處於停滯狀態。

【財富運★★★☆☆】

投資理財上應採取保守策略。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

處女座

短評：今天處事宜低調，多忍讓會讓你獲得好運。

【整體運★★☆☆☆】

在與另一半的交往中，你有時憑直覺發表的言論，會在無意間說到對方的痛處。財運上難有適合的投資項目，在猶豫的邊緣徘徊著，不要強迫自己馬上做決定。精神狀態還不錯，可以趁今天處理一些比較消耗腦力的事務。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者易得到對方的理解與支持；單身者戀愛運不強，別把聊得來的異性當成戀愛對象。

【事業運★★★☆☆】

工作上有一些新的機會，但是你容易因礙於人情或其它壓力無法放手一博。

【財富運★★☆☆☆】

財務的損失多來自於迷糊，也有意外損財的機會，破財就看開點吧！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：2

吉時吉色：7:00-8:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

天秤座

短評：整體運勢旺盛，各方面的運勢都很好。

【整體運★★★★★】

今天約會可以選擇浪漫的咖啡館，能夠互相產生情愫，瞬間來電，愛戀立刻升溫。財運不錯，對時機的掌握相當敏銳，進財較順利。工作上適合推行新計劃，擴展新業務，有很不錯的機會等著你。

【愛情運★★★★☆】

運勢旺盛，約會機會頗多。單身者可多出門走動，製造戀愛機會；有伴侶者感情升溫。

【事業運★★★★★】

今日事業運極旺，有獨當一面的機會，特別有利於主管階級以及技術、財務、業務工作者，付出與回收會成正比喔！

【財富運★★★★☆】

財運不錯的一天，只要積極地運作，不難有收穫，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 鉑金灰

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：情緒不穩，工作易走神。

【整體運★★☆☆☆】

今天易沉浸在玩樂當中，難收心投入工作，若不能及時調整情緒，將會頻頻出錯，給上司留下不好的印象。財運弱，不宜投機。愛情很甜蜜，戀愛中的人滿腦子都是浪漫的情境。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者對另一半的生活行蹤很感興趣，小心對方生氣；單身者易從朋友口中獲得愛情建議。

【事業運★★☆☆☆】

一大堆繁瑣的事情讓你忙得暈頭轉向，趕緊讓自己冷靜下來，避免情緒惡化。

【財富運★★☆☆☆】

在錢財上別投機，易被騙。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：2:00-4:00pm 金桔綠

開運方位：東北方向

射手座

短評：適應能力顯得尤為重要。

【整體運★★★☆☆】

因愛情滋潤而顯得神清氣爽，再與對方多做溝通，有助於感情進一步的昇華。理財缺乏策略，得到與支出只能維持平衡，而無任何額外收益。事業平順期，相對來說比較穩定，突破則需等待時機。

【愛情運★★★★☆】

單身者有許多戀愛的機會，激情燃燒，可以好好享受愛情的喜悅與甜蜜！

【事業運★★★☆☆】

對於目前的工作有些不滿，工作起來也就沒有那麼專心，偶爾還會犯些小錯。若多用點心，也可在目前的崗位上有所突破。

【財富運★★☆☆☆】

散財日，扮演散財童子的日子。趁著今日主動請客吧，對人際關係會有正面幫助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00pm 墨玉綠

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：能夠在休息的時間裡充分調節自我，放鬆身心。

【整體運★★★☆☆】

運勢不錯，別總是一個人躲在家中感歎愛情不屬於自己，多出去給自己製造些機會。事業穩中有升，與合作者能很好的互動，進行談判會大有收穫。財運有點低沉，不適宜逛商場，容易破財。

【愛情運★★★★☆】

單身者異性緣不錯，保持天真的笑容和熱情的態度，可提升戀愛運喔！

【事業運★★★☆☆】

雖然在工作上可做出驕傲成績，也不要因此而拿出來炫耀，小心你自以為是的表現，會惹來同事的反感。

【財富運★★☆☆☆】

容易有金錢損失的一天，不要亂買東西，免得買到瑕疵品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-10:00am 薰衣草紫

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：精神飽滿的一天，做事相當有自信。

【整體運★★★★☆】

與伴侶和睦相處，關係融洽，即使是不經意的一舉手、一投足，都會讓對方產生浪漫的感覺。今天財運旺盛，敏銳的直覺讓你能在股票市場上大有收穫。工作方面今天進展順利，手頭上的任務能很快地完成。

【愛情運★★★★★】

有表白的機會，如果你已經做好了戀愛的準備，那麼就大膽迎接愛情的到來吧。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，可是自己的心態不正，有投機的傾向，反抗心理也比較明顯。

【財富運★★★★☆】

財運暢通，想要周轉金錢、討債的人，只要勇於開口，多能心想事成喔！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 翡翠綠

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：不可一個人埋頭苦幹，學會合作效果更好。

【整體運★★★☆☆】

今天工作時要懂得和同事一起合作，可以取得事半功倍的效果。單身者有機會邂逅魅力十足的異性，暗送秋波，眉目傳情，讓你高興一整天。零用錢要整理、放好，會因粗心大意而莫名搞丟。

【愛情運★★★★☆】

與另一半相處，多表現溫柔的一面可讓愛情升溫，太過強勢會讓對方吃不消唷！

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己跟人應對的態度，不要任意發脾氣喔！

【財富運★★★☆☆】

財務上若出現瓶頸，蠻容易得到長輩的援助唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-11:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

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