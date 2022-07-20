每日星座運勢／雙子事業宜冷靜面對 多做事少說話

2022-07-20

牡羊座

短評：要處理的事很多，也很雜亂，讓你心情煩悶。

【整體運★★☆☆☆】

感情上你的情緒波動較大，有患得患失的顧慮，不要被自己的猜想所迷惑。財運還算不錯，可放手購入一批早已看好的股票，但不可孤注一擲，一定要留後路。今天也是健身的好日子，去健身房做做運動吧。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者渴望得到另一半的關心，但是又不主動說出心理話，對方很難瞭解你的心思！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業上呈現低潮狀態，腦筋空空的以外，灰色負面思考特別嚴重，在疑心病作祟的情況下會使你處處與人為敵喔！

【財富運★★★☆☆】

得財費力，所得與期望有落差！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：西北方向

金牛座

短評：試著從他人身上尋找突破點。

【整體運★★★★☆】

難以安於現狀，忽視眼前的美好，會使你瞬間失去現有的一切，而徒增失落感；財力受到威脅，因人際關係不佳而失去依靠，以致進展較為困難；工作難度越大越能激起你的鬥志，令你斬獲頗多。

【愛情運★★★★☆】

異性緣佳，單身者在外出辦事的途中，易與幽默開朗的異性結緣，可望發展一段戀情。

【事業運★★★★☆】

表現慾比較強烈，對於表現自我的機會敢去據理力爭。不過得注意表達方式，以免遭人排擠。

【財富運★★★☆☆】

貴人運強，缺錢需要周轉時，不妨想想哪些長輩、舊識可以提供協助。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

雙子座

短評：失望時更不要丟掉希望。

【整體運★★☆☆☆】

切忌認為眼見為實，會因誤會引起不必要的爭端，要想弄明白，還是找對方問清楚的好；得到的越多，慾望亦越強烈，投資熱情會有極大的提升；工作難度加大，舉步維艱，但雨過天晴總會到來。

【愛情運★★☆☆☆】

借酒消愁愁更愁，內心感到苦悶可別用酒精來麻醉自己，多與另一半交心才好！

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運很差，似乎事與願違，小麻煩不斷，宜冷靜的面對，秉持多做事，少說話的原則！

【財富運★★★☆☆】

消費有衝動、善變、揮金如土的傾向。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-3:00pm 硃砂紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：今天運勢不錯，適宜在變動中求發展。

【整體運★★★★☆】

靈感不斷，對於創意設計方面的工作者來說特別有利。財運方面，會有意外的花費讓你損失一筆錢財。愛情上，今天是表白的好日子，單身者可以看準機會行動，成功的機率頗高。

【愛情運★★★★☆】

談情說愛的好日子。遇到心動的對象別錯過，有利勇敢示愛，體驗別樣愛戀。

【事業運★★★★☆】

制勝關鍵在細節。公關、談判獲得意外援助，若能更注重諸如衣著、言談等細節方面的考量，用個人魅力去吸引對方，運勢會更好。

【財富運★★★☆☆】

正財運，想要得財就得積極地工作，偷懶散漫則與財無緣。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：2:00-4:00pm 蘋果綠

開運方位：東北方向

獅子座

短評：刻意追求表現，效果反而不好。

【整體運★★★☆☆】

他人託付的事情若超出你的能力範圍，就要明確告訴對方你無法幫上忙，若礙於情面勉強答應，會把事情弄更糟。工作上有小障礙，別一昧地向前衝，宜多思考，做好計劃。偏財運不錯，刷卡借貸較為順利，也易得到金援。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者有短暫的姻緣運，但多屬於「鏡花水月」，要想發展一段情緣，還需耐心等待。

【事業運★★☆☆☆】

今日宜放下身段，在遇到難題時，別自視過高，虛心向長輩請教才能更好地解決問題。

【財富運★★★☆☆】

最好制定理財目標，確保不花冤枉錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 可可棕

開運方位：西南方向

處女座

短評：幸運的一天，好運連連。

【整體運★★★★★】

愛情運極佳，別把自己悶在屋子裡，緣份其實就在觸手可及的地方。財源旺盛，再細心謹慎點，一切機遇都能成為你發財的好時機。工作量頗大，雖然辛苦，卻容易讓你脫穎而出。

【愛情運★★★★★】

愛情運勢走高，正是享受甜美愛情的日子，有利談情說愛，求愛易獲得對方的熱烈回應唷。

【事業運★★★★☆】

今日事業運不錯，工作上會有正面進展，倘若沒有實力，可能會有落人口實的徵兆。

【財富運★★★★☆】

資金周轉的能力增強，適合採取錢轉錢、錢賺錢的投資理財策略。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：做的和說的一樣好。

【整體運★★★☆☆】

能夠看到戀人的優點，約會的過程中更能體貼對方，你們的感情將不斷得到昇華；今天口才極佳，適合進行工作談判或指導會議；容易在不知不覺中做出購買行為，應避免逛街為妙。

【愛情運★★★★☆】

單身者與異性接觸的機會多，有閃電結婚的傾向；戀愛中的人可望與戀人走上紅地毯。

【事業運★★★☆☆】

適合默默做事，只要把自己的各項事務處理好就好了。

【財富運★★★☆☆】

做好錢財規劃，小心入不敷出。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 寶石藍

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：多聆聽他人的聲音。

【整體運★★★☆☆】

價值觀不同會造成個人對待問題的態度不同，試著多用寬容的心去面對與他人在人際關係上的分歧；工作上諸多受阻，需費時應對；熱衷於期貨的投資者可在此日跟著大眾的潮流進行投資。

【愛情運★★★★☆】

單身者對異性的主動示意應多留心，有喜歡的對象別錯過戀愛的好機會。

【事業運★★★☆☆】

感覺工作有點枯燥，積極性一點點被消磨。打起精神來，享受其中才會有成就感。

【財富運★★★☆☆】

偏財運較弱，不宜買彩券、樂透。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 古銅青

開運方位：正西方向

射手座

短評：應避免和對手的硬拚。

【整體運★★☆☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，但是心急吃不了熱豆腐，好時機還需耐心等待；沉浸在過去的成功之中，現實的重重阻力擺在面前，不敢付出行動；工作中會出現強勁的競爭對手，但與之硬拚卻難獲得成功，心平氣和於今天才是成功的保證。

【愛情運★★☆☆☆】

對愛人顯得挑剔，總希望對方能按照你的意願行事，這未免太主觀，要多為對方著想唷！

【事業運★★★☆☆】

心情起伏不定，遇到複雜點的任務就讓你感到特別煩心，並容易對現有的工作產生不滿。

【財富運★★☆☆☆】

財運呈現起伏狀，謹慎投資。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：8:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：有愛情滋養，身心愉悅。

【整體運★★★★☆】

單身者今天桃花當頭，出門約會記得先把自己精心打扮一番，個人魅力才會充分展現哦！在資金運作上會出現周轉不靈的現象，切勿病急亂投醫；若將所有資金全盤托出，只會讓風險越來越大。

【愛情運★★★★☆】

愛情運旺盛，夫妻間的矛盾可望逐漸化解；單身者在逛街時，偶遇夢中情人的機率高。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，想要喚醒工作熱忱，務必把每件事情都想像得很有趣！

【財富運★★★☆☆】

財務上有喜訊，要大膽、直接的談判金錢問題，只要敢開口，多能有正面的答案。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 雪花銀

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦。

【整體運★★★☆☆】

今天對另一半顯得相當嚴苛，晚上還是哄哄他吧，如此愛情才能天長地久；物品稍有破損，便丟棄一旁，顯得毫無節省意識，錢財流失不少；工作中不痛不癢的態度會讓你的工作效率打大折扣哦！

【愛情運★★★☆☆】

單身者易在娛樂活動中結識性情溫和的異性朋友；戀愛中的人戀情穩定，彼此關心。

【事業運★★★☆☆】

若不是團隊合作，少參與他人的事務，以免太過雞婆，做出費力不討好的事。

【財富運★★☆☆☆】

多留意金錢往來，小心因錢起紛爭。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 珠貝白

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：總運不佳。

【整體運★☆☆☆☆】

今天對戀人提出新要求，易引起對方的不滿，注意表達的方法，效果會比較好；上班宜早出門，方可避免塞車或其他交通事件；今天荷包盡量看緊一點，碰到朋友借錢也別輕易應允，最好是立下字據，否則將來不易追回。

【愛情運★★☆☆☆】

感情生活開始變得平淡，有時也需要找點樂子刺激一下，生活才有激情，感情也會升溫。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運較不順，本身就已經有點欠缺方向感，再受到壓力時會顯得更緊張，自己得自求多福囉！

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，有為錢煩惱的跡象，想要守住財富卻又力不從心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-10:00pm 薔薇粉

開運方位：正南方向

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