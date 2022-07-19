每日星座運勢／金牛事業有領導機會 投資忌盲跟風

2022-07-19

牡羊座

短評：身體狀況不佳，學習、工作受到影響。

【整體運★★★☆☆】

感到身體不適千萬別硬撐，應及時就醫，身體健康最重要。工作方面可以請同事幫忙，大家都會很樂意幫助你。愛情方面，有伴侶的人易獲得對方的照顧，讓你感覺窩心；單身者異性緣不錯，有機會結識新朋友。

【愛情運★★★☆☆】

顯得溫和親切，笑容燦爛，讓周圍的異性忍不住多看你兩眼，有機會遇到奇緣。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不佳，職場上面臨多重變化，甚至自己的行程也被改來改去，難免會產生不爽的心態。

【財富運★★★☆☆】

省小錢，花大錢！財富的成敗禍福，都在你的一念之間。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-6:00pm 琉璃銀

開運方位：西北方向

金牛座

短評：自娛自樂也很充實。

【整體運★★★☆☆】

單身貴族看到周圍的情侶們都濃情蜜意，心裡感到特別的孤獨，不妨去健健身、上上網，既能排除寂寞感又能讓你變得充實；工作精力旺盛，辦事效率大有提高；投資切忌盲目跟風，小心因此栽觔斗。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運很背，彼此的爭執多，不要太愛比較囉，因為比贏了又怎樣！

【事業運★★★★★】

今日的事業運棒呆了，有領導帶頭的機會。可是呢，今天八成會忙翻天，許多事情會同時進行，可要耐著性子來處理喔！

【財富運★★★☆☆】

財運一般，投資上你有認賠的肚量，投資上也要多注意。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 蘭花紫

開運方位：正南方向

雙子座

短評：愛一個人，就要給他愛你的機會。

【整體運★★★★★】

在為伴侶付出同時，還要讓他感覺他是被你需要的，給他愛你的機會；對於投資，要不斷學習、整理和歸納，讓自己能夠不斷進步；新員工進入公司時，一定要了解公司企業文化，不留意這些做事習慣，會讓你與其他人格格不入。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青、賞月吧！單身者安排短程旅行，就有機會與有緣人邂逅喔！

【事業運★★★☆☆】

今日事業運平平，情緒上有些波動，態度上顯得被動，運作上想要快也快不起來。

【財富運★★★★☆】

研究心強，適合花心思鑽研理財和投資之道，易挖掘到商機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 脆梅青

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：不太順暢的一天，容易產生浮躁情緒。

【整體運★☆☆☆☆】

今天異常感性，獨處時情緒壓抑，多外出接觸人群呼吸新鮮空氣，可排遣鬱悶心情。事業中要注意與合作者保持良好互動，這樣才能讓商務洽談繼續下去。財運方面今天對金錢觸覺比較遲鈍，最好不要輕易進行操作。

【愛情運★☆☆☆☆】

愛情運略顯低落，桃花在奔來的路上易受阻。勿徘徊不前，要更勇敢一點。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業上容易受到心情的干擾，想法上有些灰色思想或是好高騖遠，不要想太多，該做的就動手去做，不該做的也別急著去做。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意一意孤行下恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 芙蓉晶粉

開運方位：西南方向

獅子座

短評：需努力把握的一天。

【整體運★★☆☆☆】

目前明朗的局勢會有所逆轉，加倍的付出反而得不到應有的回報，愛情令你感到苦悶。經商者對目前的狀態不是很滿意，總期望以最少的投資獲得最豐厚的收益。看似平靜的工作，實則機遇不斷，只是把握得不夠。

【愛情運★☆☆☆☆】

內心易被先前的感情經歷限制住，不願意打開心扉，難以結識新朋友。

【事業運★★★☆☆】

領導者適當的把一些權限交給他人，會讓你更輕鬆，既給了別人機會，也是給自己機會。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，應注意控制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 珊瑚橙

開運方位：正南方向

處女座

短評：情緒不好，也不要表露出來喔！

【整體運★★★★☆】

戀愛者今天受他人影響而情緒有些波動，平心靜氣才更彰顯你的風度；工作上有機會接觸同行的資深人士，若能謙虛謹慎，你會得到他更多的幫助；財運欠佳，你會在初次上市櫃股和一般股的面前猶豫不決，因此而錯失大好時機。

【愛情運★★★☆☆】

今天對另一半不夠關心，容易忽略對方的感受，彼此的親密互動不高。

【事業運★★★★☆】

有機會向上級、同事表達創意和意見，或是有向客戶推銷的最佳時機，不過得抓住重點，把意思言簡意賅地表達清楚，說得太多效果反而不好。

【財富運★★★☆☆】

滿腦子投資理財經，適合採取簡單的理財方式，降低瑣碎複雜的程序，反而能夠管理好當日的金錢。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00pm 艷棗紅

開運方位：正南方向

天秤座

短評：情緒變化無常，需及時調整。

【整體運★★☆☆☆】

工作上會遇到突如其來的麻煩，但無需太過焦慮，心情放輕鬆，可開闊視野，讓你快速找到解決之道。用購物來發洩心中的不滿不是明智之舉，應理性對待得失。情緒不佳時，聽聽輕柔的音樂有助平復激動的情緒！

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人特別希望獲得另一半的關心，想黏著對方，別把想法藏著，告訴對方你的渴望吧！

【事業運★★☆☆☆】

情緒顯得很低落，喜歡把事情想得複雜，將它們想得過於悲觀。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流失較快，少帶現金出門。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：3:00-5:00pm 琉璃銀

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：時間觀念有待加強。

【整體運★★★☆☆】

已婚者愛情運平平，另一半的壞情緒會影響到兩人的婚姻生活；為他創造出溫馨浪漫的氣氛，不僅能幫他走出低谷，還能使你們的感情更加穩定。行事略顯衝動，易造成錢財損失。財運較好，正財頗多，業務人員會有不錯的業績。

【愛情運★★★☆☆】

渴望被關心，戀愛中的人不妨動手去做對方一直在做的事情，這樣更能體會對方的心情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不穩定，不要太相信自己的想法，因為判斷錯誤的機會高。

【財富運★★★★☆】

有機會進財，不過天上不會掉下金幣。想賺錢的話，就應主動開發財源，多向外發展。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：11:00-12:00am 蘑菇灰

開運方位：西北方向

射手座

短評：易心想事成的一天。

【整體運★★★★☆】

適合表白，有暗戀對象的人要多花些心思，用特別的方式勇敢表白，會獲得令你滿意的效果。工作上能掌握重點，管理者與下屬相處和諧，溝通頗為順暢。財運平穩，雖收入不如預期，但收支平衡。

【愛情運★★★★☆】

今日是表現溫柔體貼的時刻，多忍讓，順著伴侶的意思，可增進感情。

【事業運★★★★☆】

事業運小佳，助力挺多的，自己不會太辛苦，能快樂的度過一天唷！

【財富運★★★☆☆】

不適合想金錢方面的問題，煩悶時不妨去喝杯咖啡放鬆一下。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-9:00am 芒果黃

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：快樂著他的快樂，幸福著他的幸福。

【整體運★★★☆☆】

今天的情緒會受到戀人的影響，因為他的快樂而開心，因為他的悲傷而難過；投資上會出現新的契機，要善於把握；工作中要學會寬容別人的過錯，這樣自己的情緒也沒那麼激動，同事也不會因此產生反感的心理。

【愛情運★★★★☆】

有暗戀對象的人戀情可望明朗化；已婚者彼此關懷，並能感受到愛的力量。

【事業運★★☆☆☆】

看起來有點反應遲鈍，做起事來慢半拍，動作若不迅速點會直接影響你的績效。

【財富運★★★★☆】

暗財比較旺，暗財運上大多來自長輩或長者。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：1:00-3:00pm 葡萄紫

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：切忌濫交朋友。

【整體運★★☆☆☆】

朋友並不是越多越好，對行為不端的人還是要有所辨別，受騙上當的機會就能大幅減少。投資策略也應講究時效性，原封不動套用的做法，將造成直接性的經濟損失。出去戶外走走，能夠讓頭腦更清晰，才能靈活運用智慧。

【愛情運★★★☆☆】

在感情生活中，你願意滿足對方的要求，這讓對方大為感動，也把愛更多的回饋給你。

【事業運★★☆☆☆】

工作稍顯繁重，加上你容易給自身心理施加較大的壓力，原本簡單的任務，讓你做起來感覺特別的疲憊。

【財富運★★★☆☆】

喜歡高風險高獲利的人，謹防栽個大觔斗。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-9:00am 可可棕

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：運氣棒棒的一天。

【整體運★★★★☆】

愛情甜蜜，戀人對你說幾句甜言蜜語，便讓你從嘴上甜到心裡；今天路過投注站不妨買幾注樂透試試手氣，中獎的機率很高哦；工作上會接到新的任務，起初會感到不知從何開始，但行動之後就能很快上手！

【愛情運★★★★☆】

獨處時容易陷入悲傷的回憶中，情緒波動大。不妨聽音樂，多與家人聊天，心情會好很多。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個必須積極耕耘的一天。今日的事業能量會強一點，所以可以處理比較多的事情。

【財富運★★★★☆】

偏財運不錯，別放過賺外快的機會！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：8:00-9:00am 珍珠白

開運方位：正東方向

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