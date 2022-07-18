每日星座運勢／牡羊與其憑空猜想法 不如直接交涉
2022-07-18
牡羊座
短評：拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。
【整體運★☆☆☆☆】
今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其憑空猜測客戶的想法，而延誤處理問題的時間，不如直接與客戶交涉。
【愛情運★★☆☆☆】
交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。
【財富運★☆☆☆☆】
財氣不穩定，出門易破財。有餘錢不妨存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：9
吉時吉色：12:00-1:00pm 祖母綠
開運方位：西北方向
金牛座
短評：心神安靜，不被外物所打擾。
【整體運★★☆☆☆】
今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。
【愛情運★★★☆☆】
單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。
【事業運★★☆☆☆】
今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。
【財富運★★★☆☆】
欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉
開運方位：東北方向
雙子座
短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。
【整體運★★★★☆】
愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。
【事業運★★★★☆】
很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。
【財富運★★★★☆】
財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：8
吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃
開運方位：東北方向
巨蟹座
短評：工作中蘊藏機遇。
【整體運★★★☆☆】
在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。
【愛情運★★★☆☆】
戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。
【事業運★★★★☆】
積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。
【財富運★★★☆☆】
財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅
開運方位：東北方向
獅子座
短評：運勢不錯，坦率直接即可。
【整體運★★★★☆】
今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。
【愛情運★★★★☆】
單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。
【事業運★★★★☆】
運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。
【財富運★★★☆☆】
財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-10:00pm 石榴紅
開運方位：東南方向
處女座
短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。
【整體運★★★☆☆】
一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！
【愛情運★★★★☆】
已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！
【事業運★★★☆☆】
較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。
【財富運★★☆☆☆】
財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。
【開運小秘方】
貴人星座：水瓶座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00am 淺海藍
開運方位：正西方向
天秤座
短評：多一分耐心，多一分收獲。
【整體運★★★☆☆】
工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。
【愛情運★★★☆☆】
單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。
【事業運★★★☆☆】
運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。
【財富運★★★☆☆】
要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：1
吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍
開運方位：正西方向
天蠍座
短評：平順安逸，想有所收獲還得積極付出。
【整體運★★☆☆☆】
有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。
【愛情運★★★☆☆】
單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。
【事業運★★☆☆☆】
受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。
【財富運★★☆☆☆】
少玩金錢遊戲，易損財。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：10:00-11:00am 深海藍
開運方位：正西方向
射手座
短評：風趣幽默，是你贏得人緣的利器。
【整體運★★★★★】
與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。
【愛情運★★★★☆】
愛情運強旺，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！
【事業運★★★★☆】
事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出克服、解決的方法。
【財富運★★★★☆】
財運佳，在交際場合易獲得不錯商機，敢於行動者會有豐厚的收入。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：6
吉時吉色：8:00-9:00am 硃砂紅
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。
【整體運★★★☆☆】
與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。
【愛情運★★★☆☆】
容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。
【財富運★★★☆☆】
財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：9
吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍
開運方位：西南方向
水瓶座
短評：認真做好自己。
【整體運★★★★☆】
愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！
【事業運★★★★☆】
太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！
【財富運★★★★☆】
適合了解市場動態，擬定投資計劃！
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：7
吉時吉色：4:00-6:00am 香檳金
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。
【整體運★★☆☆☆】
今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。
【愛情運★★☆☆☆】
戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！
【事業運★★★☆☆】
今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。
【財富運★★★☆☆】
倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。
【開運小秘方】
貴人星座：處女座
幸運數字：5
吉時吉色：1:00-2:00pm 珠貝白
開運方位：正北方向
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