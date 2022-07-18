每日星座運勢／牡羊與其憑空猜想法 不如直接交涉

2022-07-18

牡羊座

短評：拋棄不切實際的想法，滿意和快樂會多一點。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有著強烈的感覺衝動，但你又苦惱於這是否是愛情的真正內涵。財運方面阻力重重，心理上也就常常感到有些力不從心，有的時候不要太過於勉強自己。與其憑空猜測客戶的想法，而延誤處理問題的時間，不如直接與客戶交涉。

【愛情運★★☆☆☆】

交友圈中有眉飛色舞、魅力無窮的異性朋友，若有機會經常互動，擦出火花的機率很高。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，做起事來有點沒勁，特別要注意虎頭蛇尾或是拖泥帶水的辦事方式會惹來麻煩。

【財富運★☆☆☆☆】

財氣不穩定，出門易破財。有餘錢不妨存入銀行中，無論是繳貸款或是繳帳單都好。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：9

吉時吉色：12:00-1:00pm 祖母綠

開運方位：西北方向

金牛座

短評：心神安靜，不被外物所打擾。

【整體運★★☆☆☆】

今天你很想表現自己的愛心，能善待身邊的每一個人，對伴侶也會表現出超乎尋常的關心。理財方面今天會受到小人的覬覦，但你穩重的表現讓對方產生一種睿智與豁達的感覺，似乎無從下手。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛要做好心理準備，情路較為坎坷。喜歡的難追到，不喜歡的難拒絕。

【事業運★★☆☆☆】

今天你只要按照自己的心意做事就好，強迫自己去幫助他人，反倒容易被誤會。

【財富運★★★☆☆】

欠缺開源的企圖心，恐怕看得到錢卻拿不到錢。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-3:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：東北方向

雙子座

短評：運勢不錯的一天，感情上稍有動盪。

【整體運★★★★☆】

愛情運不太妙，一點小誤會便容易引起摩擦。不過還好，雖然愛情上有點小挫折，但豐厚的收入很容易讓你把不愉快拋諸腦後，買樂透也會有不錯的收穫。能順利完成工作任務，無後顧之憂。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，若能在約會時精心打扮一番，更有加分作用。

【事業運★★★★☆】

很有幹勁，工作熱情高漲，雖然會有許多繁瑣的任務，但你都能妥善處理。

【財富運★★★★☆】

財運頗佳，今天適合業務往來、談判佣金問題，多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：10:00-12:00pm 玉米黃

開運方位：東北方向

巨蟹座

短評：工作中蘊藏機遇。

【整體運★★★☆☆】

在戀人面前太過隨便，以為不修邊幅也沒關係，其實對方也會因此對你產生不滿，需要多注意；理財方面缺乏計劃，支出大於收入；心情開朗，工作上易得貴人相助，突出的表現還能獲得上司的讚賞。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平，已婚者少說兩句挑剔埋怨的話才不會引發口角；單身者戀愛機會不多。

【事業運★★★★☆】

積極性高，嫻熟技藝令同事刮目相看。宜保持謙虛有禮的態度，積累職場人脈，為事業更上層樓打基礎。

【財富運★★★☆☆】

財運一般，與其擔心會破財，不如把錢花在生活享受或建立人際關係上。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：12:00-1:00pm 艷棗紅

開運方位：東北方向

獅子座

短評：運勢不錯，坦率直接即可。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花運不錯，單身者有機會與心儀的對象單獨相處，直截了當的表露心聲會有意想不到的好效果。工作上表現出色，狀態良好，能輕鬆應對各種事務，交出令人滿意的成績單。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會收到意外的禮物，讓你內心澎湃，陶醉不已，充滿了對愛的渴望。

【事業運★★★★☆】

運勢佳，頭腦靈活，工作上適合挑戰高難度的任務，會讓你感到充實，很有成就感。

【財富運★★★☆☆】

財運平順，適合犒賞自己的一天，花點錢去享受、享受吧！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-10:00pm 石榴紅

開運方位：東南方向

處女座

短評：別把健康不當回事，注意安排合理的作息時間。

【整體運★★★☆☆】

一門心思栽到工作或學習中，投入得越多便越渴望得到回報，功利心較重，雖然成績突出，但健康卻會亮起紅燈哦！與另一半的感情甜蜜，越細微的事情越能體現彼此的感情，小小的問候都能讓雙方感動！

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半在一起別太嚴肅，多與對方談些開心的事，彼此都會很愉快喔！

【事業運★★★☆☆】

較為忙碌，也有突如其來的事情要處理，但你全心投入，情緒高昂，感覺特別充實。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定的一天，對於金錢的敏銳度不太好，容易因為迷糊而失財。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 淺海藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：多一分耐心，多一分收獲。

【整體運★★★☆☆】

工作中易出現頻繁的失誤，不必找各種搪塞的理由縱容自己，其實這些也是很寶貴的經驗。受感情所困擾，不如獨處，冷靜會讓你做出更準確的抉擇。學習中困難不斷出現，謙恭地請教他人，會讓你取得事半功倍的效果。

【愛情運★★★☆☆】

單身者感性的一面突顯，易被主動關心你的異性感動，與好朋友擦出愛情火花的機率高。

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，人際關係較熱絡，工作方面有機會獲得女性貴人的幫助。

【財富運★★★☆☆】

要留意與人合夥或共事的細節，小心有變數。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-12:00pm 遠洋藍

開運方位：正西方向

天蠍座

短評：平順安逸，想有所收獲還得積極付出。

【整體運★★☆☆☆】

有相親對象的人不妨約對方一起散散步，易讓局面有所突破，感情會有明顯進展。財運弱，不宜投資，經常活躍在證券市場的人別懷著賭賭看的心理大筆投入，小心「肉包子打狗」。上班族需要努力爭取，機會不會從天而降。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會遇到心儀的對象，正是趁機表露心跡的時候，自然大方一點就有希望。

【事業運★★☆☆☆】

受心情影響，你做事會比較急躁，經常出現手忙腳亂的情況，會有事倍功半的感覺。

【財富運★★☆☆☆】

少玩金錢遊戲，易損財。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00am 深海藍

開運方位：正西方向

射手座

短評：風趣幽默，是你贏得人緣的利器。

【整體運★★★★★】

與異性交往時，你的風趣幽默會增加他對你的好感；職場中易遇尷尬處境，一笑置之是最佳化解方法；工作結束後摘下微笑面具，獨自找家安靜的咖啡廳一角靜靜地坐著，能讓心靈沉靜、壓力沉澱。

【愛情運★★★★☆】

愛情運強旺，適合主動放電、製造浪漫的情境；說點噁心的甜言蜜語，效果會更好喔！

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，頗有機會表現出臨事果斷的一面。遇到問題時，多能找出克服、解決的方法。

【財富運★★★★☆】

財運佳，在交際場合易獲得不錯商機，敢於行動者會有豐厚的收入。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 硃砂紅

開運方位：西北方向

摩羯座

短評：領悟力強，學習、看書效果都不錯。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶和睦相處，關係比較融洽，相約到高雅的餐廳共進晚餐，會有浪漫的幸福感。投資上今天適合學習觀察，默默分析研究，為良好的開端打下基礎。工作上的努力難以得到上司的認同，多注意協調、配合，就會讓對方有所改觀。

【愛情運★★★☆☆】

容易得到伴侶的支持，不妨給對方一些驚喜以示感激，會讓對方很感動。

【事業運★★☆☆☆】

今日事業運不太穩定，有點心情鬱悶的徵兆，例如：感受到壓力啦、覺得自己不受重用啦…等等。

【財富運★★★☆☆】

財運不佳，別把精力放在無謂的投機上，最好別過分追求金錢，工作累了聽聽音樂會很好！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：認真做好自己。

【整體運★★★★☆】

愛情運有所進展的機會很小，拍拖的繼續拍拖，單身的繼續單身，無絲毫漣漪激起；財運一路飆升，求財門路有所增加，分散投資易獲利；工作中能得心應手，事情處理得當，可嶄露頭角。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運有點混亂，在感情上顯得特別的迷惘！

【事業運★★★★☆】

太過爭強好勝，易招來他人的忌妒與不滿，也易陷入孤軍奮戰的處境，應加強人和才好！

【財富運★★★★☆】

適合了解市場動態，擬定投資計劃！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 香檳金

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：情緒比較激動，千萬不要放任自己。

【整體運★★☆☆☆】

今天心態不好，容易衝動，與另一半發生誤會的機率較大，冷靜下心態，不要把矛盾越鬧越大。今天適合進行小筆投資，不宜介入過深，小小的參與一下也能讓你賺個荷包滿滿，還可以留下一部分資金備用。

【愛情運★★☆☆☆】

戀人之間偶爾的任性或撒嬌是調情，但過了頭就容易引起對方反感，產生衝突唷！

【事業運★★★☆☆】

今天一定要遠離搬弄是非之人，以免他會把你的話添油加醋傳入他人耳中，挑撥你和他人交情。

【財富運★★★☆☆】

倘若野心太大，恐因周轉失靈而惹出債務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 珠貝白

開運方位：正北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

十大行星x相位吉凶，從星盤探索你的命運未來

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】