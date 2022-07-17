每日星座運勢／水瓶工作應大膽嘗試 多與他人交流

2022-07-17

牡羊座

短評：桃花運頗強的日子。

【整體運★★★★☆】

桃花朵朵開並不都是好事，如何認清真正屬於自己的緣份是首要之急，方不至於被爛桃花砸得滿頭包。勤儉節約是持家之本，已婚婦女更要多從大局考慮，理性消費才能讓家庭的財政支出不超過預算的範圍。

【愛情運★★★★★】

今日機緣一級棒！戀愛中人快約心上人去郊外踏青賞月吧！單身者千萬別待在家裡，多與人接觸就有機會與情人邂逅喔！

【事業運★★★★☆】

情緒比較穩定，是比較愉快的一天。即使心情偶有低落時，也不會把壞情緒帶給他人。

【財富運★★★☆☆】

今天在求財之路上會遇到強勁的競爭對手，須小心應付，莫起僥倖之心。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：7

吉時吉色：2:00-3:00pm 辣椒紅

開運方位：正西方向

金牛座

短評：較平淡的一天，適當放鬆精神。

【整體運★★★☆☆】

感情需要細水長流，對另一半少點抱怨，多點寬容，生活才會更加和諧。玩金錢遊戲也要適可而止，見好就收，太過貪婪會得不償失。單身女性可以去美容院做做皮膚護理，享受一下周到的服務。

【愛情運★★☆☆☆】

很容易對剛結識的異性朋友付出真情。談情說愛還需多觀察，以免受到傷害。

【事業運★★★★☆】

展現溝通能力，有機會在會議上或家中提出有建設性的建議，易得到上司或家人的肯定。

【財富運★★★☆☆】

在金錢利益上易與人發生衝突。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 可可棕

開運方位：東北方向

雙子座

短評：慾望如火燎原般蔓延。

【整體運★★★★★】

戀愛者和已婚者今天滿含激情，極易被對方撩撥起強烈的慾望；也許是被你對金錢的慾望所感應，正、偏財運態勢均佳，有可觀的進帳，但過於貪心小心過猶不及；情緒激昂的你不如約朋友或愛人去遊樂場瘋狂吧。

【愛情運★★★★☆】

伴侶間的感情會有些疏遠，要注意別太冷落了對方；單身者有相親的機會。

【事業運★★★★☆】

容易有好消息，讓你的心情開朗，與朋友的互動也增多了。

【財富運★★★★☆】

忙碌的一天，財運很不錯，財神爺在外地，所以要主動向外勤勞的開發、與人密切接觸才能遇到財神爺，對於洽商、業務工作者特別有利。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00pm 石榴紅

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：喜歡湊熱鬧，有機會交到不少新朋友。

【整體運★★★★★】

心情愉快的一天，把工作先擱著，四面八方呼朋引伴，交朋友成為今天的重心，單身者與異性互動頻繁，有獲得愛情的機緣。在閒聊中朋友不經意的一個舉動或一句漫不經心的話，都有可能成為你的靈感，讓你挖掘出商機。

【愛情運★★★★☆】

夫妻之間偶有小吵小鬧，不過，這些絲毫不影響彼此的感情，反而增添了甜蜜度。

【事業運★★★★☆】

樂觀自信的一天，能積極面對生活中的每一件事，好運也不斷降臨到你身上。

【財富運★★★★☆】

競爭中得財，得財略為費心吃力，所幸在辛苦競爭後多能有所收穫。動口生財者較容易感受到今日的好運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

獅子座

短評：親情是你堅實的後盾。

【整體運★★★☆☆】

偶有事態無法掌控的無力感，家人、伴侶熱切的關懷會增強你的信心；不要在意在異性面前表現得不好，自然的你才更有親和力；小心分辨來自朋友的訊息，以免被流言蜚語所誤導而使錢財無辜受損。

【愛情運★★★☆☆】

你太注重原則，凡事太講究條理，缺乏了點浪漫，容易引起對方的不滿唷！

【事業運★★★☆☆】

喜歡追求新鮮刺激，對新事物頗感興趣。

【財富運★★☆☆☆】

財運弱，理財上還需理智一點。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00am 脆梅青

開運方位：正西方向

處女座

短評：加足馬力，趁機學習。

【整體運★★★☆☆】

愛情際遇不錯，參加朋友的聚會，極易遇到與你談得來的異性；今天很適合購物，能買到一些物美價廉的東西哦；學生族今天的頭腦顯得特別的靈活，有助於作業較快的完成。

【愛情運★★★★☆】

愛情運很不錯，單身者懷著愉快的心情去接近身邊的異性，可提高戀愛的成功率唷！

【事業運★★★☆☆】

對剌激性強、有挑戰性的事物感興趣，還會有一些出人意料的創舉或想法哦！

【財富運★★★☆☆】

對於個人財產警惕性較高，不會讓財產流失於無形中。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：9:00-10:00am 大理石灰

開運方位：西北方向

天秤座

短評：運勢較強的一天。

【整體運★★★★★】

單身者今天不妨約心儀對象出去走走，能增進彼此的了解，還有機會博得心儀對象的好感；找一個場地開闊、風景秀麗的地方放鬆心情，能夠讓你的思維立即活躍起來；不過出門在外還是要注意安全哦。

【愛情運★★★★★】

單身者易受到異性的關注，也有異性頻頻向你放電，如果你也來電，請珍惜緣份。

【事業運★★★★★】

充滿活動力的一天，可以在忙碌中有所收穫，愈積極收穫愈多！

【財富運★★★★☆】

財神爺送錢來囉！今日有得財的機會，例如：收到禮物、中獎、撿到錢等等。得財不太費力喔！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00am 蕃茄紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：人際關係上應對得宜、技巧圓滑。

【整體運★★★★★】

與人交往時懂得適時吹捧，言辭間又不失謹慎；特別是與異性間的相處，溝通會很愉快，對方會加深對你的良好印象；在購物網購物能挑到你喜歡的、價格又便宜的商品，內心滿足。

【愛情運★★★★☆】

戀愛成熟者適合訂婚；單身者在咖啡廳、茶館容易有美麗的邂逅，好好把握！

【事業運★★★★★】

有時間多和長輩們交流，他們會給你很多的建議，這些來自他們累積的經驗之談會讓你大有收穫。

【財富運★★★★☆】

哇！令人羨慕的財運，正財偏財都有咧！打麻將要連莊自摸都不是難事喔！

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：5

吉時吉色：4:00-6:00pm 寶石藍

開運方位：東北方向

射手座

短評：好情緒可以帶動好運勢。

【整體運★★★★★】

單身者有機會向心儀的對象表白，易獲得令你滿意的回應。人逢喜事精神爽，你對周圍的人都會顯得特別友好，與大家分享你的喜悅。財運亨通，買樂透中獎機率高，但不可貪多！

【愛情運★★★★☆】

單身者外出時，有機會感受電影、小說裡的那種浪漫邂逅，注意把握良緣。

【事業運★★★★☆】

對身邊的事物都表現出極大的熱情，對自己感興趣的事務處理起來得心應手，易有收穫。

【財富運★★★★★】

偏財運很不錯，可以考慮添置傢具、裝修房屋等，易有驚喜。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：依賴性太強，承受能力大大降低。

【整體運★★★☆☆】

對另一半有種強烈的依賴心理，凡事都想問問他的意見，這樣會讓對方有種太膩的感覺。表現出較強的責任心，渴望得到他人的肯定，並以此作為工作動力，顯得幹勁十足。

【愛情運★★★★☆】

單身者的感情生活一掃鬱悶，神清氣爽，愛情漸漸浮出水面。見機行事，別錯過好姻緣。

【事業運★★★☆☆】

樂於助人的一天。對他人的友好與幫助會為你贏得尊重與信賴，讓你感到愉快而滿足。

【財富運★★★☆☆】

不經一事不長一智，今天你購物識貨的水準頗高！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：別沉浸在自己的奇想之中，多與他人交流。

【整體運★★★☆☆】

情緒低迷，覺得精神無所寄託的時候，與同齡的親友談心時，會產生似曾相識的錯覺，不要逃避，將自己的真實想法說出來，今天是你放下傷心往事的好機會；財運頗好，有不斷攀升的正財運。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中的人與情人分享彼此的想法、談談未來的計劃，可以讓彼此之間的關係更上一層樓。

【事業運★★★☆☆】

有新機會等著你，應大膽嘗試，不宜顧慮過多，勇敢邁出腳步，你會看到全新的自我。

【財富運★★★★☆】

有兼職的機會，把握得當可有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 硃砂紅

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：善用你的好人緣，能結識不少新朋友。

【整體運★★★☆☆】

展現開朗活潑的一面，受到眾人的歡迎，加入群體中，能與不同領域的人交談甚歡。交朋友無所謂，但與異性之間還是要保持距離，小心惹來爛桃花。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者可以與另一半共同做些家務事，增進感情；單身者可自娛自樂，驅走孤獨感。

【事業運★★☆☆☆】

受點小小的打擊會讓你更有動力，咬緊牙關堅持住了，好運也就隨之降臨了呢！

【財富運★★★☆☆】

錢財外借時要謹慎為上，比較大筆的借貸在不傷情分的情況下，最好先做足調查工作，以防受到詐騙。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：1

吉時吉色：8:00-9:00am 桐花白

開運方位：東北方向

【延伸閱讀】

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

「這個人」默默喜歡你！未來愛情能開花結果？

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】