每日星座運勢／雙魚投機取巧的想法 最好還是摒棄
2022-07-15
牡羊座
短評：有利推行新計劃，收效良好。
【整體運★★★☆☆】
因忙於工作，難以顧及感情，對另一半也少了些許耐性，但多能得到對方的諒解。工作需付出較大的努力，付出易有收獲。創業者與合作夥伴會發生意見不和的情形，若太過固執要小心金錢損失。
【愛情運★★★☆☆】
愛情運較普通，單身者太過保守易錯過良緣，大膽直接的表白易取勝。
【事業運★★★★☆】
異性貴人運較強，遇到難題時可積極與公司裡的異性交流，有助於解決疑惑，萌生新的創意。
【財富運★★☆☆☆】
不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要避免任何舉動，損失就會少一點！
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：4
吉時吉色：4:00-6:00am 乳酪白
開運方位：正北方向
金牛座
短評：旁人的評價、周圍的眼光都讓你十分在意。
【整體運★★★☆☆】
行動上想要有更突出的表現，無形中給自己增加了不少壓力。戀愛中的人激情暫時冷卻，要想討對方的歡心，多製造浪漫來增加些情趣吧。添置新裝的時候，不要只聽銷售人員的讚美之詞，適合別人的未必就適合你哦。
【愛情運★★★☆☆】
想戀愛就不要被不安全感所困，宜變被動為主動，借助外力感情進展會更順利！
【事業運★★★☆☆】
工作會遇到一些困難，不過貴人助力強，在關鍵時刻能得他人幫助。
【財富運★★★☆☆】
判斷容易出錯，在購物時要特別小心，別相信誇大不實的廣告宣傳。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00am 蘭花紫
開運方位：正東方向
雙子座
短評：情緒時好時壞，連你自己也捉摸不透。
【整體運★★★☆☆】
今天感情負擔較重，身心疲憊。多出去走走，可讓心情得以緩解。工作上一切穩定發展，全在計劃之中，但要注意在穩中求新。晚上頭腦清醒，認真、細緻的一面突顯，適合做帳目整理和開支計劃。
【愛情運★★☆☆☆】
戀愛運勢像陰天，烏雲密佈，有點失去信心了！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，受到各種因素的影響，讓你有較多顧慮，想做的事情容易半途而廢。
【財富運★★★☆☆】
錢財進出頻繁，會有寅吃卯糧的狀況，但在這種情況下更能激起你的鬥志。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：2
吉時吉色：10:00-11:00pm 蘭花紫
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：渴望受到人們的肯定。
【整體運★★★☆☆】
戀人提出拜訪雙方父母的要求，讓你有種緊張但又覺得很踏實的感觸。工作時有些拖泥帶水，辦事效率降低，易遭受上司的責備。財運平順，多聽聽朋友關於投資方面的討論，易從中獲得有力的資訊。
【愛情運★★★★☆】
能敞開胸懷與伴侶溝通，彼此信任，有話直說，兩人的步調很一致。
【事業運★★☆☆☆】
事業運略差，不容易專心工作，坐在辦公室時特別容易走神，想著玩樂或是其他的雜事。
【財富運★★★☆☆】
在投資上，野心不小，但恐野心過大，受到環境衝擊時，難以收心哦！
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：1
吉時吉色：8:00-10:00pm 金桔綠
開運方位：正東方向
獅子座
短評：易心煩意亂，應調整好心態。
【整體運★★☆☆☆】
今天感情負擔較重，對方的一些無理取鬧給予你較大的壓力，讓你覺得有點煩悶，想要一個人清淨。財運方面今天不宜投資，容易被別人偷襲，如果沒什麼事今天待在家裡比較適合，出門在外會有小人覬覦。
【愛情運★★☆☆☆】
另一半很關心你，也希望能得到你的關愛，好好珍惜，增進互動，可感受到甜蜜與溫暖。
【事業運★★☆☆☆】
同情心泛濫，操心操勞，難免會讓你的身心感到疲憊，身體狀況欠佳，應該注意休息。
【財富運★☆☆☆☆】
誤交損友易導致財務損失，在投資理財上應慎選合作夥伴。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：6
吉時吉色：6:00-8:00am 桐花白
開運方位：正西方向
處女座
短評：應注意生活中的小細節。
【整體運★☆☆☆☆】
財運低迷，把資金集中投向某種理財產品，投資風險係數很大；如果他下班後不想說話，你可別不停地問發生了什麼，也許他只是累了想自己呆一會兒；工作出現問題，你對他人求全責備，很容易使別人反感。
【愛情運★★☆☆☆】
正確處理好感情的問題，接下來的愛情發展將會更甜美喔！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，今日的你像一匹野馬，討厭被人駕馭，更不喜歡聽命行事，要注意自己與人應對的態度，不要任意發脾氣喔！
【財富運★☆☆☆☆】
最好降低購物的慾望，否則恐亂買一通，買到虛有其表的商品。
【開運小秘方】
貴人星座：天秤座
幸運數字：7
吉時吉色：6:00-7:00am 祖母綠
開運方位：東北方向
天秤座
短評：多與人互動，會有好運。
【整體運★★☆☆☆】
感情生活會有小小的驚喜，對方的關心會讓你很感動。偏財運不濟，難有錢財進帳，不如轉攻為守，這樣財運才有突破。工作氣氛較輕鬆，當同事們聊天的時候，別一個人躲在角落裡，參與其中才會更快樂。
【愛情運★★★☆☆】
異性緣佳，單身者在桃花叢中徘徊，但戀愛成功的機率不高；已婚者易因小孩的事而吵架。
【事業運★★★☆☆】
按部就班的一天，只是少了一些積極性，主動一些會有更好的表現喔！
【財富運★☆☆☆☆】
財運變化多端的一天，不宜投資理財，更不適合賭博。處理金錢問題要採取保守策略。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：5:00-7:00pm 大理石灰
開運方位：正南方向
天蠍座
短評：洞察力強，有機會獲得良好商機。
【整體運★★★★★】
今天你顯得精力充沛，工作熱情高漲。正面磁場強烈，適合談生意，容易因氣勢過人而佔據上風，如願達成共識。因懂得察言觀色而獲得商機的機率高，還有機會因工作關係而與有緣人結識喔！
【愛情運★★★★☆】
戀愛呈現變化多端的一天，情人間可以攜手合作，可是不要互相干涉。
【事業運★★★★★】
今天的事業運氣真是不錯，預定的目標都可以完成。也有出風頭的機會，講話容易得到他人的賞識，是個容易受人器重的一天！
【財富運★★★★☆】
花錢大手大腳，不易聚財。不過，有不錯的偏財運，可以試試手氣，小賭怡情，切忌大賭。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：0
吉時吉色：12:00-1:00pm 石榴紅
開運方位：正西方向
射手座
短評：情緒穩定，以樂觀的心態面對生活。
【整體運★★★★☆】
單身者桃花旺盛，出門易邂逅美麗愛情，彼此欣賞，情愫漸生。財運上，穩紮穩打的投資作風，讓你的計劃進行得順順利利，波瀾不驚。工作上衝勁十足，突出的表現會讓老闆讚賞不已，但也會遭到同事的嫉妒。
【愛情運★★★★☆】
找不到方向、思緒混亂時，不妨問問另一半的意見，易獲得一些新的啟發。
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，能夠積極、主動地去執行預定之事，在穩定中緩慢發展。
【財富運★★★☆☆】
與人合夥投資應慎重，小心受騙上當！
【開運小秘方】
貴人星座：金牛座
幸運數字：7
吉時吉色：8:00-10:00am 白鋼銀
開運方位：正東方向
摩羯座
短評：說話大方得體，四處受歡迎。
【整體運★★★★☆】
與人談論到上司、朋友的話題時，表現穩重、得體，傳到對方的耳裡，會覺得你很會做人處事。工作相當順利，良好的表現和穩健的風格讓你備受賞識，為升職加薪累積了籌碼。偏財運不錯，多出門走動就有機會獲得意外之財。
【愛情運★★★☆☆】
關心對方固然是件好事，可是如果管得太緊，會令對方吃不消喔！
【事業運★★★★★】
事業運頗優，適合與人競爭，主動提出意見，即便受到質疑，也該有信心去解釋清楚。
【財富運★★★★☆】
財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機算算近日的收支狀況吧！
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：7:00-9:00am 鈦晶金
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：愛情發揮了奇特的魔力。
【整體運★★★★☆】
在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態面對難題，較為緊張、繁忙的工作也不會覺得有多辛苦，反而幹勁十足；不過，也要注意休息唷！
【愛情運★★★★★】
熱情如火又感性的一天，把你的滿腔熱情讓對方知道吧，他會很感動的！
【事業運★★★☆☆】
事業運普通，要注意自己的莽撞行為是否會造成同事的困擾。
【財富運★★★☆☆】
慾望多多的一天，對於物質的企圖心特強，可是貪念越重壓力也越大！
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：2
吉時吉色：5:00-7:00pm 深海藍
開運方位：東南方向
雙魚座
短評：宜安穩求財。
【整體運★★☆☆☆】
工作中會產生投機取巧的想法，最好還是摒棄的好，以免適得其反給同事留下不好的印象。戀愛者會遇上一些不小的危險，但是伴侶敏銳的觀察力讓你免於遇險，你會更加依戀對方。財運一般，投資風險較大，宜觀望為妙。
【愛情運★★★☆☆】
單身者易在聚會中遇到聊得來的異性朋友，不僅聊得開心，還有機會譜出一段戀曲喔！
【事業運★☆☆☆☆】
事業運不佳，一點小事都會讓你不高興，不太願意配合別人卻偏偏非配合不可，是有點委屈啦！
【財富運★★★☆☆】
金錢周轉不過來可向親友尋求援助。
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：1
吉時吉色：5:00-6:00am 珍珠白
開運方位：西北方向
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