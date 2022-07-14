每日星座運勢／牡羊失業者出去走走 求職機會良好

2022-07-14

牡羊座

短評：趕快動起來，懶散易錯過良機。

【整體運★★★★★】

桃花運極強，今天有機會與心儀的對象進一步發展，並確立關係。財運良好，獨特的眼光讓你發現大賺一筆的機會，瞄準時機，果斷出擊。求職機會良好，處於失業中的人今天不妨出去走走，會有好機會。

【愛情運★★★★★】

談情說愛順利的一天，說點甜死人不償命的肉麻情話吧！單身者容易遇到談得來的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

不要讓玩樂佔用了你太多的工作時間，以免任務難以完成。

【財富運★★★★☆】

令人羨慕的財運，有付出三分、得到七分的幸運，對於商務、業務、開發工作者影響較大。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：6

吉時吉色：6:00-7:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

金牛座

短評：愛情甜蜜，還會有意外的收入。

【整體運★★★☆☆】

今天有機會和戀人一起看電影，加深彼此的依戀。工作上風平浪靜，能順利接到新業務，增加一筆額外收入。抓住與人互動的機會，易結識貴人，對你將來的學習和事業都有很大的幫助。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性出手大方，常有異性圍著你轉；有伴侶的人溝通較少，易引起誤會。

【事業運★★★☆☆】

吃喝玩樂的機會多，讓你無法集中精力工作。做事時應收起玩樂心，多一點細心才好。

【財富運★★★☆☆】

暗財運偏弱，想要暗中獲得支援或暗中有額外進財管道，似乎不容易耶！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 墨玉綠

開運方位：東南方向

雙子座

短評：朋友就是你的開心字典。

【整體運★★☆☆☆】

情感遇到小挫折，對方的不理解讓你漸漸猶豫，有種想放棄的感覺。投資方面頗為順利，所遇之人均能為你指引出不錯的賺錢之道，但需把握利弊趨勢。工作遇到獲得不錯的學習機會，而且同事間的情誼讓你樂在其中。

【愛情運★☆☆☆☆】

戀愛運不太好，戀愛中人特別容易動怒生氣或是為情傷神，轉移注意力使自己不要太偏激哦！

【事業運★★★☆☆】

工作受人關注，不要有任何心理壓力，理清頭緒就可以出色地完成。

【財富運★★★☆☆】

易因思慮不周而破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 羽絨白

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：事業、愛情皆豐收。

【整體運★★★★☆】

有月老相助，主動向對方示意，就大有希望從朋友變為戀人；財運上升，有機會享受到一頓免費的午餐；工作運極佳，過去所學的知識派上用武之地，讓你大顯身手。

【愛情運★★★★☆】

已婚者經由讚美另一半而獲得更多的關愛；單身者會有一段美麗的邂逅。

【事業運★★★★★】

事業運頗旺，有付出必有收穫，特別有利於業務工作者、藝術創作者。

【財富運★★★☆☆】

多了解新資訊，才能帶來財運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 玉米黃

開運方位：正北方向

獅子座

短評：運勢波動比較劇烈，好壞參半。

【整體運★★★☆☆】

與伴侶相處出現小麻煩，不過卻讓彼此的關係變得更加緊密，可以說是因禍得福。財運上沒有好的機會，該繳的費用、該付的帳款應及時繳清。工作表現還不錯，任務順利完成，讓你有了充足的時間自行安排。

【愛情運★★★★☆】

單身者有約會的機會，別太在意自己的穿著打扮，主動為對方服務更能打動他的心。

【事業運★★★☆☆】

生活態度較積極，學習、工作都平順，宜趁熱打鐵，只要付出就容易獲得實質性的回報！

【財富運★★☆☆☆】

財運不太平順，應把錢財看淡點，得失心太重易被錢財所累。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：5:00-7:00pm 祖母綠

開運方位：西南方向

處女座

短評：事業運極佳。

【整體運★★★★☆】

高處不勝寒，在戀人面前把姿態放低一點，才會受到同樣的禮遇喔！理財進展順利，但多管齊下也需注意尺度，過猶而不及；為官者在工作上頗得下屬信任，計劃不但得以順利開展，且成效較快。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運普通，戀愛中人不妨在今天去約會吧，無論是看電影或聽音樂會都可以，想辦法湊在一起就對囉！

【事業運★★★★★】

今日事業運真不錯，特別適合做策略擬定的工作。

【財富運★★★☆☆】

偏財不會聽從任何人的命令，它與人的付出也不會成正比。而你今天對它的希望比一般人都大一些，失望也將會多一些喲！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：4:00-6:00am 芙蓉晶粉

開運方位：正南方向

天秤座

短評：運勢較弱，各方面都不太順遂。

【整體運★★☆☆☆】

今天各種事務比較繁忙，沒有什麼時間與對方聚在一起。理財方面今天的花費不小，讓你有點捉襟見肘的感覺，多考慮錢財的使用，不要盲目消費。工作帶來的負荷過重，會讓你有點心緒不寧，要注意調整。

【愛情運★★★☆☆】

曖昧不清的關係令你著急、不知所措，不妨試著冷靜下來重新審視眼前的人。

【事業運★★☆☆☆】

缺乏堅持不懈的決心，一旦遇到了挫折就會放棄原有計劃，這樣只會讓你達成不了目標。

【財富運★★☆☆☆】

無事少外出，以免亂花錢。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00am 墨玉綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：情緒低落，有種逃避的想法。

【整體運★☆☆☆☆】

遇到曾傷害過自己的人會產生逃避心理，而這樣做反而會讓自己更難過，不妨大方一點，笑著告訴對方你過得很好。工作上會出現溝通不良而產生誤會的情形，所以面見客戶的話最好能親自接見，以免傳達錯誤。

【愛情運★☆☆☆☆】

面對感情態度不太好，說話強勢，小心放狠話而造成伴侶間的關係緊張。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太穩定，忙碌中難免心浮氣躁了點，要平心靜氣的用客觀角度處理事情。

【財富運★☆☆☆☆】

散財之日，一出門就會化身成散財童子，不如拿點錢做做人情或是購物好滿足物慾。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：5

吉時吉色：8:00-10:00am 竹葉青

開運方位：東北方向

射手座

短評：心情開朗，看什麼都覺得順眼。

【整體運★★★★☆】

活力四射，個人魅力在無形中散發，得到不少異性青睞，約會的機會多。做事不拖泥帶水，工作進度能超前完成，很容易得到年輕上司的認同。財運方面，易有錢財進帳，獲得各種收益，讓旁人羨慕不已。

【愛情運★★★★★】

今日你輕而易舉就能博得對方的歡心，對方的回應也往往讓你感到意外與驚喜。如果能夠欲擒故縱，成功的速度會更快。

【事業運★★★★☆】

顯得比較成熟穩重，工作上的事情都能辦得穩當完善。

【財富運★★★★☆】

今天你在賭場上敢下大注，在氣勢上輕易就贏過了賭友。如果能夠記得見好就收這個原則，可以保住勝利的果實。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-9:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：做好應急措施，才能萬無一失。

【整體運★★★☆☆】

單身者有機會在Pub邂逅愛情，但需要一段時間的考驗才能見真情。工作上，有機會接手重要任務，做好事前安排，擬定突發事件的應對策略，才能不負眾望。財運不錯，業務人員有機會簽訂合約、訂單。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛。有暗戀對象者，將平日累積的力量化為信心，勇敢的表達愛意吧！

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，不太想工作卻偏偏有一堆事情需要處理，聽點音樂或許能改善情況！

【財富運★★★☆☆】

置產運氣普普通通，若想藉由投資土地資產來賺取利潤，可要三思而後行啊！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：1

吉時吉色：10:00-11:00am 檸檬綠

開運方位：東北方向

水瓶座

短評：太過炫耀金錢，恐有得不償失的危險。

【整體運★★★☆☆】

錢財外露，容易引起小人的眼紅。感情生活較平淡，需要主動添加新意，兩人的感情才會持續升溫。業務工作者有機會展現才華，精明幹練的一面易突顯，會受到上司的好評，有機會獲得更大的發展空間。

【愛情運★★★☆☆】

戀人之間能和平相處，感情進展順利；單身者戀愛機會較少，可以享受獨處的快樂時光。

【事業運★★★★☆】

思維活躍，感性細膩，工作上易有不錯的創意，新穎的觀點能得到大家的認同，讓你頗有成就感。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天。除了容易收到錯誤的訊息外，一旦操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：10:00-12:00pm 薔薇粉

開運方位：西北方向

雙魚座

短評：遇事別著急，辦法總比困難多。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道。進財遭遇空前的困難，不要著急，先做規劃，積蓄能量。工作任務重更要注意細節，如此才不會因小失大。

【愛情運★★☆☆☆】

容易因為一些事引起你對往日戀情的懷念及追悔；單身者可約異性好友出來談談心。

【事業運★★★☆☆】

很多事情擺在眼前，應分清事情的輕重緩急，有條理地進行，切勿因為貪圖個人玩樂而耽誤了工作。

【財富運★★☆☆☆】

少出入高級娛樂場所，若只顧著高興去尋求刺激的話，小心荷包一不留神就見底了喔！

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 睡蓮紫

開運方位：正北方向

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