每日星座運勢／巨蟹工作創意獲稱讚 愛情運勢超強

2022-07-13

牡羊座

短評：把握眼前最重要。

【整體運★★★★☆】

可不要因為對方的幾個意外驚喜和幾句甜言蜜語就把自己拱手送上門哦，還是先觀察看看才好！財運日漸明朗，會有不錯的商機找上門；工作難度加大，同事叫苦連天，唯獨你能冷靜應對，且得益於身邊的良師益友，令你發揮得更加出色。

【愛情運★★★★☆】

有伴侶的人與另一半能站在同一陣線，齊心協力又相互支持，共同抵抗外來的壓力。

【事業運★★★★☆】

學習動力強，心態平和，有利進修，可多閱讀專業技術方面的書籍，能快速領悟，對目前的工作也有明顯的促進作用。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，多運用智慧來理財，拿出計算機核算近日的收支狀況吧。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-4:00pm 白鋼銀

開運方位：西北方向

金牛座

短評：走累了不妨歇歇。

【整體運★★★☆☆】

有機會在商務洽談中找到和自己共鳴的人士，把酒言歡的快樂難以言表；情人間互動默契十足，單身者有望在派對中開展新戀情；一些無法預料的突發事件的出現，會降低理財人士的投資熱情，停下腳步總結一下未嘗不是好事。

【愛情運★★★★☆】

單身者多與年輕的朋友接觸，容易遇到心儀的對象；戀愛中的人開始規劃以後的生活。

【事業運★★★☆☆】

遇到麻煩時容易急躁，難以做出明確判斷。

【財富運★★★☆☆】

借貸應小心，提防上當受騙。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：5

吉時吉色：11:00-12:00am 燻鮭紅

開運方位：正北方向

雙子座

短評：工作上易突顯才能，是個快樂的日子。

【整體運★★★★☆】

事業運不錯，別人辦不好的工作在你的手中卻能做得有聲有色，讓你很有成就感。投資運平穩，關注市場變動，想要涉足保險、股票等產業，需與有經驗的人士多加商討，做好分析才能有勝算。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛平平日，宜各自為政，埋首在個人的工作上會更好。

【事業運★★★★☆】

事業運不錯，適合多元化的運作，可以同時進行不同性質的事務，特別有利於交涉之事。

【財富運★★★☆☆】

正財運。想要得財，就要積極去做。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-10:00am 翡翠綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：愛情可望開花結果。

【整體運★★★★★】

愛情運勢超強，單身者可望與心儀對象從傾慕轉為相戀；與別人合作的投資項目，有機會喜獲大豐收；工作上獨特的創意，能為工作團隊帶來靈感，易獲同事、上司的稱讚。

【愛情運★★★★★】

今日的你表面正經，內心對愛情卻非常的狂野，努力的放電、製造點樂趣吧！

【事業運★★★★☆】

事業運較佳，雖然忙碌了點，但可獲得名聲方面的收穫，例如：工作績效受到肯定。

【財富運★★★★★】

金錢運作頻繁的一天，有大量資金流通的現象，對有錢人的影響較大，有利錢滾錢。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 深海藍

開運方位：西北方向

獅子座

短評：靜觀其變不失為處世之道。

【整體運★☆☆☆☆】

戀人有可能因吃乾醋而無理取鬧，何妨讓對方隨意發洩一下，於感情只會有增無減。滿懷投資希望，但機緣陰差陽錯，還是未能辦成，不過機會還會再來哦！工作不宜在疲勞的狀態下進行，不但費時費力還做得不能盡如人意。

【愛情運★★☆☆☆】

願意為對方付出，但對方似乎不怎麼領情，先看清他想要什麼，投其所好才能有好成效。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，容易感受到上級長官或是客戶的壓力，放輕鬆點自然可以安然度過。

【財富運★☆☆☆☆】

管理好錢財是今日的重中之重，切忌感情用事，突如其來的金錢損失會讓你防不勝防。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：0

吉時吉色：6:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：比起新買的物品，舊東西反而更好用。

【整體運★★★☆☆】

今天有些頭腦昏沉，無論另一半提出什麼樣的要求，你都是有求必應，縱容不見得是好事哦！財運欠佳，看見家裡的舊東西便有扔掉的衝動，引起的損失不小。面對工作肯吃苦，收穫不錯。

【愛情運★★★★☆】

愛情方面會有所發展，已婚者願意遷就另一半，兩人的感情很甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

勇於表現者，可獲得讚賞與認同；多與長輩互動，可得到照顧。

【財富運★★☆☆☆】

不適合投資理財的一天，除了容易收到錯誤的訊息外，萬一操作錯誤也容易心生懊悔。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：1:00-2:00pm 象牙白

開運方位：正南方向

天秤座

短評：平靜安穩的一天。

【整體運★★★★☆】

工作能按部就班地進行，即使是瑣碎的雜事也能定下心來處理，心平氣和的態度讓你在工作中享受到更多的快樂。下午有機會與另一半約會，有許多談不完的話題；單身者可望相親成功。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與心儀的對象約會，別只顧著自個滔滔不絕地說話，當個傾聽者才更受歡迎。

【事業運★★★☆☆】

想要推行新計劃，過程會比較艱辛，別急於一時，宜放慢腳步慢慢推進。

【財富運★★★★☆】

業務工作者有出門洽商的機會，有機會結識重量級人物，為你帶來不錯的財運。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00pm 深茄紫

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：別讓衝動成為你前進道路上的魔鬼。

【整體運★★☆☆☆】

不喜歡按部就班的工作方式，想要有所創新，寧願承擔一定的風險也要冒一冒險，勁頭十足，在保持熱情的基礎上還需謹防衝動。用於經營愛情的時間過少，會有犯衝動的危險，聽聽他人的意見對你會有好處。

【愛情運★★☆☆☆】

容易從伴侶那兒得到關心，如果覺得內心苦悶不妨向對方傾訴，心裡會舒服很多。

【事業運★★★☆☆】

工作帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而覺得有些無所適從。

【財富運★★☆☆☆】

花錢買名貴商品，心靈的空虛孤單用物質得到滿足，但錢財難留守。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：11:00-12:00am 燻鮭紅

開運方位：正東方向

射手座

短評：切忌將工作與生活畫上等號。

【整體運★★★☆☆】

桃花皆成過往，卻仍受困於過去的人和事，徒增傷悲而一無所獲。學生族對新鮮事物抱持極強的佔有慾，這樣的心態對財運極為不利。直覺靈敏，從事創作工作的人在這方面尤為突顯，靈感不斷。

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛運略差，男女之間恐有意見不合或是對立的情形，感性點、少說點道理就沒事囉！

【事業運★★★★☆】

運勢明朗，以往的付出會得到回報，記得與共同努力過的人一同分享喔！

【財富運★★☆☆☆】

財氣不穩定，外力干擾多，不利於投資買賣。有金錢耗損的跡象，趁今日去吃吃喝喝，把錢花在享受上吧！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 冷泉藍

開運方位：正西方向

摩羯座

短評：無生活負擔的單身貴族容易盲目消費。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天要慎用信用卡，刷卡往往掩蓋了過度消費，會很容易讓你消費時沒有節制觀念；今天在工作中特喜歡發號施令，眼高手低，讓下屬或同事心裡極為不爽，你們之間的關係出現僵持；心情不順時找朋友出去喝幾杯會舒暢不少，但可不能貪杯。

【愛情運★★★☆☆】

單身者渴望戀愛，容易有較衝動的行為，與異性交往應從朋友開始，別太心急。

【事業運★★☆☆☆】

很多事情需要親力親為，讓你備感壓力，與其硬撐，不如紓解壓力，放鬆心情。

【財富運★★☆☆☆】

財務問題頗多，處理起來也較不順心，易因口舌是非惹來財務糾紛。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：6:00-8:00am 玉髓紅

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：積極主動一些才有機會扭轉運勢。

【整體運★★☆☆☆】

開銷很大，有些不必要買的東西就省省，以免會讓自己過得很狼狽。工作時常常會恍神，小心無法完成工作任務。晚上有機會與朋友、同學聯絡，單身者有機會結識有緣人。

【愛情運★★★☆☆】

單身者異性緣較弱，想戀愛還得主動爭取；戀愛中的人易發生爭執，彼此都應少說兩句。

【事業運★★☆☆☆】

壓力漸增，但對你來說也許是件好事，有壓力才有動力，相信你會有好的表現。

【財富運★★☆☆☆】

購物前做好預算，以免透支。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-12:00am 翡翠綠

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：工作上花費的心思多。

【整體運★★★☆☆】

單身者別把工作當成生活的全部，還有更多領域等待你去探索。鑽石王老五也有空虛、寂寞的時候，清閒時可以多參加團體活動，嘗試接觸異性，會有意外收穫。有機會從朋友口中得到投資方面的訊息。

【愛情運★★☆☆☆】

面對感情容易生氣的一天。與伴侶保持距離為佳，待在一起就易起爭執。

【事業運★★★★☆】

輔佐能力與團隊精神轉強，懂得借力使力與分工合作，會盡力完成上司交付的任務。

【財富運★★★☆☆】

在錢財投資上，可別用賭賭看的心態來做決定唷！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-9:00pm 睡蓮紫

開運方位：東北方向

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