每日星座運勢／摩羯工作需謙虛謹慎 不可太過張揚

2022-07-12

牡羊座

短評：滿世界的幸福和快樂更顯出你的孤單。

【整體運★★☆☆☆】

單身的你看著辦公室一束束不屬於你的玫瑰花和滿街摟摟抱抱的情侶，心情鬱悶得很，連找個可以陪你吃飯、逛街的朋友都沒有；心無雜念的工作使事情進展得很順利，也沒出現什麼差錯；財運方面沒什麼突破，在投資理財上需靜觀其變。

【愛情運★☆☆☆☆】

偶爾會有兩三朵桃花出現，但是，運勢忽明忽暗，不易把握。

【事業運★★★★☆】

人際關係融洽，特別有利於業務開發工作，上班族多與主管溝通，會有好事降臨。

【財富運★★☆☆☆】

金錢流動性強，積存不易。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-7:00am 睡蓮紫

開運方位：正西方向

金牛座

短評：愛情的魔力讓你心情飛揚。

【整體運★★★★☆】

在愛情的滋潤下，整個人都容光煥發，多能以積極樂觀的心態應對難題，緊張、繁忙的工作也就不會覺得辛苦，反而幹勁十足。今天會有影響睡眠品質和有害身體健康的情況出現。

【愛情運★★★★★】

桃花運強強滾的一天，你身上散發的氣息容易吸引異性的目光；有時一不小心，就會引來不喜歡的蜜蜂、蝴蝶喔！

【事業運★★★★☆】

考驗表達力與溝通力的日子，如何與上司溝通協調將決定今天工作能否順利進行。

【財富運★★★☆☆】

今日貪念、物慾、投機念頭比較重，消費慾望大，不妨趁今日滿足自己的慾念，總比拿去亂賭來得好！

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：9:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

雙子座

短評：越積極，機會越多。

【整體運★★☆☆☆】

單身者今天容易產生自暴自棄的念頭，對生活、愛情失去信心，積極一點，你的機遇就會悄然改變哦；找間別緻的西餐廳，和心愛的人一起傾聽高雅的音樂和享受異域美食，戀情會有突破性的進展；工作順利，多與同事交流，會讓你獲益不少。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要注意別把工作上的負面情緒遷怒於對方；單身者易得異性幫助與關心喔！

【事業運★★★☆☆】

工作易獲得上司、同事的好評，信心增加不少，工作也更有幹勁。

【財富運★★☆☆☆】

小心賺取不法之財而引來官非！

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 橄欖綠

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：顯得粗心，有遺失錢財的傾向。

【整體運★★★☆☆】

今天要多留意生活細節，粗心大意會讓你損失一些貴重的東西，事後再後悔也不能亡羊補牢。工作上能抓住大方向，很有計劃原則，容易有收成，若能在細節處多留心，會有更好的成績。戀愛運較弱，宜等待時機。

【愛情運★★☆☆☆】

談錢傷感情，雙方之間容易為錢起紛爭喔！

【事業運★★★★☆】

事業運勢佳，有利求職。求職者不妨注意報紙上的徵才廣告或是網路上的求才訊息，易有不錯的機會。

【財富運★★☆☆☆】

對於錢財拿捏不準，不利錢財運作，免得因舉棋不定而徒增困擾。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：9

吉時吉色：9:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：今天頭腦敏銳，做事條理分明。

【整體運★★★★☆】

愛情平淡而和睦，雙方都能保持平靜的心態相處，感覺很融洽。工作表現比較出色，敏銳的直覺讓你輕易取得新的突破，得到上級的肯定與讚賞。多看專業書籍，或與專業人士共同討論生財之道。

【愛情運★★★☆☆】

動動你的腦筋，花點小錢送給心上人一個貼心的小禮物，他會很感動喔！

【事業運★★★★☆】

工作情緒高漲，做事速度與品質兼具，搭檔也會因此全力以赴，在良性互動中會產生不少智慧火花。

【財富運★★★☆☆】

有機會在競爭中得財，求財雖然較為費心吃力，但付出必有回報，甚至有額外收入。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：9:00-11:00pm 蘭花紫

開運方位：東南方向

處女座

短評：有疲憊感，對很多事情都提不起興趣。

【整體運★★☆☆☆】

今天對你而言像是黑色星期五，顯得無精打采，難以靜心工作，身在曹營心在漢，沉浸在自己的思緒裡難以自拔，需及時調整心態，以免要加班會讓你更有壓力。感情上，與另一半互動較少，會出現一頭熱的狀況。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者忙於家中事務，與異性接觸的機會不多；已婚者感情較平穩。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運低迷，其實這與你的負面情緒有很大的關係，特別要注意不要鑽牛角尖，這會讓你忙碌異常卻勞而無功喔！

【財富運★★★☆☆】

合夥營生者，易有拆夥的危機。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00am 珊瑚橙

開運方位：東南方向

天秤座

短評：今天的情緒比較不錯，做事會比較輕鬆。

【整體運★★★☆☆】

雖未把上班的心態調整過來，但輕鬆愉快的氣氛還是讓上班情緒高漲不少；情侶們心情顯得比較雀躍，但面上表情會有些故做神秘；晚上盡量不要久待戶外，容易傷風感冒。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者心情不太好，易怒，對另一半的勸說很反感，調整好心態運勢可提升。

【事業運★★★★☆】

與人交流有充分的默契，適合拜訪客戶、談判薪金等，易獲得令你滿意的結果。

【財富運★★☆☆☆】

易因衝動、看合夥人不順眼而拆夥，導致損失。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：9

吉時吉色：4:00-6:00am 鉑金灰

開運方位：正北方向

天蠍座

短評：別將關係複雜化！

【整體運★★★★☆】

與異性朋友相處甚歡，不過得小心提防三角關係的出現！今天以對外為主如銷售、保險理賠等的工作，會有不錯的進展，績效突出；正財運佳，但偏財還是敬而遠之為好，投資時切忌投機。

【愛情運★★★☆☆】

今日你希望借助外力來增添自己的吸引力，以期得到異性的歡心。殊不知，真正能打動異性的，是你的真情實意，但絕不是投機取巧！

【事業運★★★★☆】

謙虛、熱忱的一面突顯，工作上有機會得到上司的支持與親友的助力，可放手去做。

【財富運★★★★☆】

想賺錢的慾望強烈，對於業務工作者特別有利，有機會談下一筆大生意唷！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-11:00am 古銅青

開運方位：東北方向

射手座

短評：顯得急躁，做事缺乏耐性。

【整體運★☆☆☆☆】

不要過多依賴於投資環境，盲目相信別人的推介，自己的實際情況才是你投資時應考慮的問題。工作上和上司在理念上有點分歧，容易造成不合，應小心自己的言行。可能的話今天就多動動身子骨，安排些健身運動會給你帶來好心情。

【愛情運★☆☆☆☆】

易感孤獨寂寞，可主動安排聚會，約朋友一起參加戶外活動，可提升愛情運。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，急躁、好大喜功容易惹得一身腥，乖乖的把份內事完成比較重要喔！

【財富運★★☆☆☆】

小氣財神附身，在小氣中雖可囤積財富，然恐使人際關係不佳。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 雪花銀

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：春風得意的感覺，不可太過張揚。

【整體運★★★★★】

所謂的「樹大招風」不無道理，工作上雖然有可喜的成績，但是謙虛、謹慎一點總沒錯。對理財有獨到的眼光，頗能抓住機會進行投資，進而有所收穫！查閱一些有關聯的科技資訊，對判斷投資的方向能起決定性的作用。

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者和傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友牽牽紅線。

【事業運★★★★☆】

小心處理好和相關部門及同行的關係，要是有人暗中使壞，你的業績就會大打折扣！

【財富運★★★★☆】

購買較昂貴的物品，比如：高價電腦、汽車等，易買到物美價廉、品質優良的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-7:00am 瑪瑙黑

開運方位：正南方向

水瓶座

短評：對於愛情，切記寧缺毋濫。

【整體運★★★☆☆】

向你發出求愛訊息的目光很多，但卻都提不起你的興趣。會有破財的危險，出門在外一定要保管好自己的貴重物品，以免丟失。閒下來時心情莫名煩躁，不妨看看小說、聽聽舒緩的音樂，能使心情平復下來。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人相處愉快，在吃喝玩樂中感情不斷升溫；單身者眼光很高，難遇夢中人。

【事業運★★★☆☆】

很多任務都堆積在一起，應合理安排時間，分清事情的輕重緩急，有條理地進行處理！

【財富運★★☆☆☆】

有經手錢財的機會，但多是過路財神，對於投機財別抱太大希望。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-11:00pm 葡萄紫

開運方位：西南方向

雙魚座

短評：多姿多彩，會是快樂的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者晚上約幾個好友出去走走，會有偶遇桃花的機會，別把自己弄得太緊張，自然一點就好。有種缺錢花的感覺，賺錢的慾望不斷升溫，有機會賺到外快。工作運佳，若能整理一下工作環境，工作幹勁會更足。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間易有爭執，兩人都比較衝動，千萬別翻舊帳，否則矛盾會越來越大。

【事業運★★★★☆】

似乎所有的心事和煩惱都離你遠去，只要你一直保持樂觀的心態，任何事務都能被你輕鬆擺平。

【財富運★★☆☆☆】

忌投機，有利學習理財知識。多與久未聯繫的朋友聯絡，有機會獲得不錯的商機。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：5

吉時吉色：5:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

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