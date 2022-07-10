每日星座運勢／天秤了解孩子的想法 注意飲食衛生

2022-07-10

牡羊座

短評：你選擇快樂你就會快樂。

【整體運★★★☆☆】

今天容易受情緒的影響而莫名地鬱悶，其實快樂是一個選擇，你選擇了快樂，你便會快樂；愛好裝扮的美眉今天會有邂逅桃花的機緣哦，加強自身的涵養和內在會讓你更具魅力；開車族今天不妨出去兜兜風，會遇上工作機緣。

【愛情運★★★☆☆】

單身者容易因工作的緣故，而結識情投意合的對象，要好好把握！

【事業運★★★★☆】

有知名度彰顯的機會，意味著你的言行舉止容易受到關注，凡事宜謹慎行事喔！

【財富運★★☆☆☆】

不利與異性之間有金錢往來，否則恐因色破財。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：10:00-12:00pm 芒果黃

開運方位：正東方向

金牛座

短評：開心愉快的一天，交友機會多。

【整體運★★★★☆】

今天有機會受到朋友的邀約，參加各種活動或聚會，熱情應邀會有驚喜，如：遇到久未謀面的老友、收到禮物、獲得好消息等。偏財運還不錯，購物容易遇到不錯的售貨員，買到超值商品。

【愛情運★★★☆☆】

無暇談情說愛，已婚者有忽略另一半的狀況；單身者不想感情之事，逍遙自在。

【事業運★★★★☆】

從前輩那裡學習經驗的機會較多，如果表現得誠懇點，會有機會獲得寶貴技巧，讓你往後做事變得更加簡單。

【財富運★★★★☆】

有意外驚喜的一天，中獎機率高，或是有機會收紅包、禮物等，好運氣要好好把握唷。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 珊瑚橙

開運方位：正西方向

雙子座

短評：重視環境的清潔衛生，可提升好運。

【整體運★★★☆☆】

今天的愛情溫度剛剛好，約對方看場電影，可讓平淡生活散發出玫瑰的氣息；注意平復緊張或興奮的情緒，學習的狀態才能達到最佳；至於生意人，衛生環境的好壞對你的生意極有影響，檢查一下店面、貨物甚至你腳上的皮鞋是否乾淨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者會有些不順，容易遇到不適合的桃花，讓你費心勞神；已婚者暫時小別，以免爭吵。

【事業運★★★☆☆】

會忙著私事，忙碌的同時多少會讓你有點疲憊，要多注意身體。

【財富運★★★☆☆】

錢財進出頻繁，不過錢財花在自己身上居多。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

巨蟹座

短評：守得雲開見月明。

【整體運★★★☆☆】

你正在追求的對象會被你的真誠所打動，可要乘勝追擊了；學習上太過鬆懈可不是一件好事，很容易就被別人超越；獨自去咖啡廳坐坐吧，一個人也可以過得很愜意。

【愛情運★★★★☆】

夫妻間的感情不應受到外界的干擾，好好珍惜兩人的感情；戀愛中的人感情甜蜜！

【事業運★★☆☆☆】

與父母間容易有生疏感，多是因為工作繁忙或在外發展，較少有機會與父母相聚，情感交流減少。

【財富運★★★☆☆】

與其絞盡腦汁搞投資，不如勤奮賺錢，細心節流！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：2

吉時吉色：5:00-7:00am 石榴紅

開運方位：東南方向

獅子座

短評：愛情運較為突顯的一天。

【整體運★★★☆☆】

單身者可以約好友出去散散步，愛情運增強不少，心情也舒暢許多。財運良好，強求反而容易失敗，順其自然就好。求職者應做好充分準備，盲目而為只會浪費時間，錯過好機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者懂得忙裡偷閒，陪另一半的時間增多，感情升溫；單身者適合主動向心儀的對象表白。

【事業運★★☆☆☆】

人際關係較緊張，容易與人發生衝突，應心平氣和地處理問題，以免關係惡化！

【財富運★★★☆☆】

資金調度頻繁，開銷極大。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00am 琥珀橙

開運方位：東南方向

處女座

短評：平靜地感受生活。

【整體運★★★☆☆】

女孩子想借助美容和化妝把自己變得美美的，這樣的你反而令身邊的異性不敢接近哦！把理財當作投資，這樣的逆向思考會令你斬獲頗豐；別把自己當成全能選手，今天還是裝裝傻的好，會有意外的收穫。

【愛情運★★★☆☆】

渾身散發著獨特魅力，吸引異性眼光。單身者有不錯的邂逅；戀愛中的人小心對方吃醋。

【事業運★★★☆☆】

多一些圓融會讓你與他人相處更加順利，說話別硬梆梆，多說點大家喜歡聽的話吧！

【財富運★★★★☆】

適合替人管帳、理財，進財穩定。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 硃砂紅

開運方位：正東方向

天秤座

短評：易與人產生意見不合。

【整體運★★★★☆】

已婚者易在孩子的教育問題上發生意見分歧，別太早替孩子下結論，應多了解孩子的想法；今天大財難遇，小財有所得，小額股票投資形勢可觀；今天消化系統易出現問題，要特別注意飲食衛生。

【愛情運★★★☆☆】

應尊重另一半的朋友，別說他們的不是，以免惹對方不高興，讓你吃苦果！

【事業運★★★★☆】

生活較愉快，工作事情進展較順利，沒有太大的壓力。很適合走親訪友，聯絡感情。

【財富運★★★★☆】

在錢財上，若能向人求助，大多能如願以償。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：4

吉時吉色：7:00-8:00am 香吉士黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：開朗的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天的異性緣特別好，跟異性很聊得來，也易受到異性的歡迎；心態很輕鬆，能夠放下學習和工作，盡情享受美好的生活；不要隨便誇下海口，否則易受人慫恿而要破財請客。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會參加聚會，可結識不少異性朋友，想戀愛的人不要錯過這樣的好機會唷！

【事業運★★★☆☆】

正為某件事高興著，卻無緣無故被人潑冷水。不必生氣，別拿他人的錯誤懲罰自己。

【財富運★★☆☆☆】

求財會有阻礙，得小心謹慎的處理問題才好。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00am 蘋果綠

開運方位：正南方向

射手座

短評：凡事總會有好壞之分，必要時應堅定立場。

【整體運★★★☆☆】

多留意人際關係，模糊的表達方式容易讓人誤解，進而降低信任度，堅定自己的立場才會贏得他人的尊重。雙人愛情際遇較穩定，能夠理智地看待兩人之間的問題，衝突自然能大大減少。

【愛情運★★★★☆】

容易陷入悲傷的回憶中，情緒容易低落。閒暇之時不妨聽音樂，與朋友聊天，心情會好些。

【事業運★★★☆☆】

很有優越感的一天，同事、朋友紛紛前來請教你，聽取你的建議，讓你高興不已。

【財富運★★★☆☆】

心能平靜者，方能有不錯的進財。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：8:00-9:00am 水晶紫

開運方位：正北方向

摩羯座

短評：能快樂享受生活，很愜意的一天。

【整體運★★★★☆】

今天能表現出活潑開朗的一面，雖然會遇到一些麻煩事，但並不影響你的好心情。愛情方面，已婚者經過戀愛時的約會場所，勾起許多美好的回憶。生意人有機會談成一筆交易，對日後的發展很有助益。

【愛情運★★★★☆】

容易看到另一半身上的優點，甘願為對方付出，適時給予讚賞，這讓對方很感動喔！

【事業運★★★☆☆】

運勢平順，適合與朋友相聚，有機會從朋友口中獲得有力資訊。

【財富運★★★★☆】

留意市場動態，把握商機。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 薔薇粉

開運方位：西南方向

水瓶座

短評：多關心另一半。

【整體運★★★☆☆】

愛情上有著愛自己勝過愛別人的傾向，多付出點關心給對方吧；積極參加活動，各種場合都有你出線的機會，會給你的事業帶來新的契機；金錢上為了朋友的生日或禮尚往來而使支出增加，量力而為就好。

【愛情運★★★☆☆】

單身者對異性的好奇開始升溫，有擦出火花的機緣。但若有似無的邂逅會讓你心煩意亂。

【事業運★★★★☆】

運用人脈可以多認識一些好朋友，朋友的關心讓你心情愉快，一切都能穩定發展如你所願。

【財富運★★☆☆☆】

遇上成本較大的生意時，宜多加考慮，謹慎出資。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00pm 苔蘚綠

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：時間充裕，適合整理思緒的一天。

【整體運★★★★☆】

今天可以放下學習與工作，靜下心來感受生活，思考的時間增多，也會有不一樣的感受與體悟，讓你看清了一些事態。晚上有機會結識各種職業的新朋友，其中不乏優秀的異性朋友，單身者多留意，有機會發展一段戀情。

【愛情運★★★★☆】

伴侶顯得更浪漫感性，會製造生活情趣，相對地，對方也希望你有所回應，而非對牛彈琴！

【事業運★★★☆☆】

許多事情都需要你親自處理，有些忙不過來，注意調整思緒，別讓繁雜事務影響了心情。

【財富運★★★★☆】

財運極佳，不用為金錢擔心。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-7:00am 秋葵綠

開運方位：東南方向

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