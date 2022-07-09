每日星座運勢／天蠍與人互動長見識 展人脈得商機

2022-07-09

牡羊座

短評：想要什麼就主動表達。

【整體運★★★★☆】

穩固深切的愛情需以沒有障礙的溝通作為基礎，想要什麼就直接向伴侶說出來為好；今天宜進行積極性投資，可以「可承擔風險比重＝100－目前年齡」比重作為資金分配參考；精力旺盛，不妨與朋友進行刺激性娛樂活動。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場約會。戀愛中人彼此相處愉快，開開心心。

【事業運★★★☆☆】

似乎只顧自己，有忽略他人感受的傾向，別忘了自己的允諾，再忙碌也要信守承諾唷！

【財富運★★★★☆】

有充裕的存款想放手一搏。若條件許可，可放寬投資步伐，大碼投資。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 薰衣草紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：當斷就斷，思前顧後有時反而是種拖累。

【整體運★★★☆☆】

感情上的事讓你沒辦法專心工作，一有思考的空間就想到那上面去；該決斷時顯得猶豫不決會讓你損失了大好的投資機會；在網上聊天時會有意想不到的事情發生。

【愛情運★★★☆☆】

異性緣很不錯。單身者在赴約時除了帶著禮物外，別忘了帶上你的真誠與微笑。

【事業運★★★☆☆】

適合放慢前進的腳步，稍做休息。不妨找時間將工作生活的環境整頓一番，有助轉換心情！

【財富運★★☆☆☆】

情緒不佳，恐有不理性的消費行為或做出錯誤的抉擇！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：8:00-10:00am 杜鵑粉

開運方位：東南方向

雙子座

短評：被愛包圍。

【整體運★★★★☆】

今天戀人顯得特別溫柔體貼，若能及時給予對方回報，將有機會享受到對方為你提供的更多服務；小的物品看似不起眼，但購買量多，開支也不少；積極配合老師的指導，學習狀況將能得到突破。

【愛情運★★★★★】

愛情是很私密的事，要小心那些喜歡對你的愛情指手畫腳的異性朋友。

【事業運★★★★☆】

情緒高昂，對什麼事情都表現積極、活躍，為身邊的人排憂解難，很受人歡迎。

【財富運★★★☆☆】

有免費的午餐，但小心日後要付出多出幾倍的代價。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-9:00am 遠洋藍

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：做事缺少計劃性，收效甚微。

【整體運★★★☆☆】

感情生活非常穩定，彼此有了更進一步的了解，給對方做一頓豐盛的晚餐，讓愛情加速升溫。財運較好，賺了錢別只顧往自己腰包裡放，請朋友吃個飯，聯絡一下感情。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，正好會有意中人出現，但需要多花一些時間觀察，以免遇人不淑喔！

【事業運★★★☆☆】

事情會如你所想的走入佳境，對於自己的決策要敢於肯定，盡全力去做就能有收穫。

【財富運★★★☆☆】

開支較大，不重視小財，結果滴水成河而有漏財危機。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：2

吉時吉色：1:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：正北方向

獅子座

短評：投資有道就大膽行事吧。

【整體運★★★☆☆】

得遇貴人提點，使原本不甚明朗的投資前景清晰化，不妨多向對方討教一些辨別小道消息的小技巧；單身者會得到異性體貼的關照，幸福之花在心中悄然綻放；成天忙於事業的人，是時候做個短暫停留規劃下一步計劃了。

【愛情運★★★☆☆】

正是與另一半好好約會增進感情的時候，別把另一半冷落了，用你的愛溫暖他吧。

【事業運★★★☆☆】

行動力十足，有利於新計劃的執行，如果能放開心胸接受不同意見，成功機會更大。

【財富運★★★★☆】

小有偏財運，會有小財自動送上門。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：9:00-10:00pm 香檳金

開運方位：正北方向

處女座

短評：專業性活動為投資帶來好兆頭。

【整體運★★★★☆】

參加一些公開儀式，像是產品發表會、合作簽約儀式等等，會讓你獲得不少財經方面的內部消息哦；愛情有動起來的跡象，淡雅的裝扮會吸引心儀者的眼光；學生努力學習，也能做到溫故而知新。

【愛情運★★★★☆】

單身者可望有不錯的發現和意外驚喜；戀愛中的人容易能得到對方的肯定與關愛。

【事業運★★★☆☆】

平靜的一天，沒有什麼繁雜瑣事困擾，可專心做自己想做的事情，會有不錯的收穫。

【財富運★★★★☆】

不但正財收入豐厚，而且還會有偏財。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-3:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

天秤座

短評：別錯過來自異性的助力。

【整體運★★★☆☆】

心情愉快，很有感染力，容易受到長輩照顧，諸事頗順。戀情甜蜜，約會易有滿足感，主動營造浪漫氣氛會有驚喜；單身者桃花運強，有機會結識有緣人。不宜投機，應把心思放在工作上，付出勞動才易有收穫。

【愛情運★★★★☆】

適合談情說愛，與異性聊天、吃喝玩樂會很開心。但是，不適合談婚論嫁。

【事業運★★★☆☆】

很懂得珍惜他人的關心與幫助，有助於運勢往好的方向發展。

【財富運★★☆☆☆】

性急者處事過於激進，往往因急功近利而導致全盤皆輸。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：9:00-10:00am 燻鮭紅

開運方位：東南方向

天蠍座

短評：拓展人脈，尋找商機的日子。

【整體運★★★★★】

今天多與人互動，參加社團活動，會有好運降臨。不僅增長見識，還能結識不少新朋友，獲得不錯的投資機會。單身者在朋友的撮合下，與形象良好、口才出眾的異性結緣，感情可望進一步發展。

【愛情運★★★★☆】

單身者多參加社團活動，容易感受到異性投來的強烈電波；已婚者感情甜蜜。

【事業運★★★★☆】

行動力十足，有利於新計劃的迅速推行，如果你還能放開心胸接受不同意見，成功的機率將會更大。

【財富運★★★★★】

財運很不錯，有機會得到貴人援助，遇到財務困難可向好友、同學求助。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 淺海藍

開運方位：正北方向

射手座

短評：比較幸運的一天。

【整體運★★★★☆】

今天你很善解人意，也很樂於對他人施以幫助，令你的人氣迅速上升；晚上可約情人到健身房活動筋骨；財運頗旺，學生族可望透過他人的介紹獲得一份兼職，上班族則可望獲得外快。

【愛情運★★★☆☆】

適合獨處，享受一個人的快樂生活，即使一個人在街上閒逛，也會感覺很愜意。

【事業運★★★★☆】

能以輕鬆的態度面對突如其來的變故，讓原本複雜的事情變得簡單了許多。

【財富運★★★★★】

哇！這麼棒的財運真令人羨慕，正財大於偏財，是個一分耕耘三分收穫的一天。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：11:00-12:00pm 夕陽橙

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：對生活充滿自信，春風滿面的一天。

【整體運★★★★☆】

已婚者與另一半彼此卸下心防促膝長談，把生活中的小摩擦化解，感覺又回到了熱戀前。好好在家過兩人的世界，不宜外出玩金錢遊戲，賠了夫人又折兵的時候才心疼可就不值了。

【愛情運★★★★☆】

單身者渴望戀愛，不如改變一下造型、買件新衣服，好好打扮一下可提升愛情指數唷！

【事業運★★★★☆】

你容易成為他人訴苦的對象，你的熱心也讓對方感動，你自己也很有滿足感。

【財富運★★★☆☆】

錢財方面，應腳踏實地，切勿太急進，穩中求勝才能確保成果。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：8

吉時吉色：4:00-6:00pm 鈦晶金

開運方位：正東方向

水瓶座

短評：你的愛情有點像苦咖啡。

【整體運★★★☆☆】

想要退出又好像陷得更深，其實你們的感情從未轉淡，約個時間說清楚就是最好的解決辦法；財運平平，今天還是把投資的衝勁收斂收斂的好哦！努力想要有所作為，卻總被他人的想法所左右，感覺有些無奈。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會與讓你心動的異性結緣，但你缺少安全感而遲遲不肯表露自己的情感。

【事業運★★☆☆☆】

流言蜚語不絕於耳，表面上不在意，但內心卻很難受，向親友傾訴，尋求支持方可克服。

【財富運★★★☆☆】

想留住更多的財富可裝裝窮、藏藏私房錢，最怕錢財露白，一旦讓人知道你有錢，易引來借錢者！

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00pm 琥珀橙

開運方位：正西方向

雙魚座

短評：運勢此消彼長，身心容易失去平衡。

【整體運★★★☆☆】

桃花零落，愛情際遇欠佳，缺少機會。財運佳，朋友家人在財力上對你幫助不小，投資時多注意行情的變化，今天便有望成為你的投資幸運日。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情中需要的是軟言細語，別老是用命令的語氣和另一半說話。

【事業運★★★☆☆】

心情還不錯，有時間不妨多陪陪家人，或是多與朋友聯繫，會讓你心情愉快！

【財富運★★★★☆】

用積極的行動和富於冒險的精神來賺取錢財，得財將很順利。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-3:00pm 墨玉綠

開運方位：西北方向

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