每日星座運勢／巨蟹完成任務除負擔 可做短期投資

2022-07-08

牡羊座

短評：自我調適，保持良好心態。

【整體運★★☆☆☆】

與普通異性關係能保持在很恰當的位置，與戀人的關係也很穩定。下班前會有突如其來的事情需要臨時處理，造成心情煩躁，平和對待便能順利完成。與久未聯繫的朋友通上電話，勾起許多往日的回憶，讓你很開心。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會與心儀的對象相遇，可在聊天的過程中瞭解對方；已婚者進感情進展平順。

【事業運★★☆☆☆】

在工作上易受挫折，內心的不平靜讓你覺得周圍的人事物都是針對你。

【財富運★★☆☆☆】

財運不如意，不宜買賣。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：0

吉時吉色：11:00-12:00am 夕陽橙

開運方位：東南方向

金牛座

短評：好運離你稍遠。

【整體運★★★☆☆】

多花心思製造一些浪漫氣氛，和戀人的相處能增添幾分濃情蜜意；做事一板一眼，遇到問題很難變通，對事情的發展極不利；和財富總是存在一步之遙，就連買彩券也會因一個號碼的差別，而與獎金擦肩而過。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者感情生活平順，只是少了些許情趣，你不妨主動製造一些浪漫的情境。

【事業運★★☆☆☆】

在工作會議中發表言論時要特別注意措辭，太激憤易得罪人，甚至出現火爆場面，影響工作可就得不償失。

【財富運★★★☆☆】

情緒不穩，暫停投資行動，因為勉強為之，判斷錯誤的機會很高。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00pm 咖啡棕

開運方位：西北方向

雙子座

短評：積極調整心態，才能遠離煩躁。

【整體運★★☆☆☆】

情緒有些煩悶的樣子，把這種心境帶到工作中的話，只會讓工作停滯不前；KTV會是此日你的最佳去處，發洩一下，心情會好很多哦；人際溝通上，做一個好的傾聽者遠比夸夸其談的人顯得更有修養。

【愛情運★★★☆☆】

已婚者無心經營感情，渴望外出尋找新鮮與刺激，請多為對方著想，另一半需要你的關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運很背，腦袋空空的，要注意輕重緩急拿捏不清而誤了大事。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，有合夥生財的機會，宜出力不出資。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：7:00-8:00am 珊瑚橙

開運方位：正東方向

巨蟹座

短評：易有好運氣的日子。

【整體運★★★★☆】

單身者可約身邊的朋友去吃喝玩樂，有機會在朋友的引見下結識不錯的異性；認真完成手頭上的任務，可消除你日後工作的負擔；投資方面可以關注一些熱門題材，進行短線操作，容易獲取盈利。

【愛情運★★★★☆】

愛情運頗順，單身者有機會與溫柔體貼的異性結緣，戀愛指數頗高。

【事業運★★★☆☆】

在待人接物上要再收斂、圓融一些！幸好你最近的直覺挺準的，能迅速找出有利於你的人事物，因此更應懂得把握機會，善加利用。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可做短期投資。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：9:00-10:00am 雪花銀

開運方位：正東方向

獅子座

短評：不斷努力就會有好的成就。

【整體運★★★☆☆】

在投資上，過於自大會忽略一些細小的地方，也可能因此而壞了大事，多聽他人意見為好；工作中將點燃競爭意識，與同事在競賽中互相激勵，共同成長；想要專心學習一些特殊領域的才能或自己感興趣的東西。

【愛情運★★★☆☆】

對未來感到迷茫時，不妨問問另一半，對方的意見會讓你得到全新的見解。

【事業運★★★★★】

今日的事業運好得不得了，有許多的機會讓你發揮運用呢！而且容易得到異性朋友同事從中協助。

【財富運★☆☆☆☆】

虛榮心較重，過於追求名牌，易大手筆支出，把錢財敗光。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：8:00-10:00am 檸檬綠

開運方位：西北方向

處女座

短評：與伴侶結合能讓精神愉悅。

【整體運★★★★★】

今天性慾會比較強烈，身體狀態也挺不錯，激情的床上運動會讓你和伴侶得到身心的滿足；高昂的情緒讓你面對工作的各種挑戰時，均能保持積極的心態；財運的旺盛讓你在投資上不再顯得綁手綁腳，局勢一片光明。

【愛情運★★★★★】

豐富多元化的一天。單身者有機會趕很多場的約會，戀愛中人也能開開心心的玩一天。

【事業運★★★☆☆】

應注意不要為了感情問題而在工作上分心，凡事宜親力親為。

【財富運★★★★★】

賺錢不費力。業務工作者只要先前根基穩定，今日則可水到渠成；股票族今日可以獲利了結。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：10:00-12:00am 深海藍

開運方位：西南方向

天秤座

短評：優點在對方眼裡大放異彩，把握機會哦！

【整體運★★★☆☆】

添幾盆綠色植物對財運有所幫助，有聚財功效。不必刻意表現，優點自然能被發現，少了別人當參謀，戀情反而進展更快。工作、學習均有獲得新知的機會，花點心思就會有進步！

【愛情運★★★★☆】

單身者容易在舞會上遇到心儀的對象，要好好抓住機會喔；戀愛中的人感情甜蜜。

【事業運★★★☆☆】

重複著同樣的工作讓你有厭煩感，不妨涉足新的工作領域，能激發你的創造力！

【財富運★★☆☆☆】

不得安寧的一天，特別容易胡思亂想，只要不做任何舉動損失就會少一點！

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-5:00pm 苔蘚綠

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：精神振奮，有喜事降臨。

【整體運★★★★☆】

心情舒暢的一天，工作順心如意，特別是管理者，工作易獲得下屬的支持、配合。生意人因朋友介紹而獲得大筆訂單的機率高。愛情平順，單身者在工作中易與合作夥伴擦出愛情火花。

【愛情運★★★☆☆】

閒聊的時間少一點，給對方更多清閒的空間，不要過度干預對方，以免對方會不耐煩！

【事業運★★★★☆】

廣交朋友，是今天職場運勢提升的最大助力。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可小額投資。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-9:00pm 玫瑰紅

開運方位：正北方向

射手座

短評：勿受他人影響。

【整體運★★☆☆☆】

即使他心有所屬也不代表自己毫無機會，拿出勇氣，阻礙其實只是自己給自己設的路障。理財易有自欺欺人的愚蠢表現，幸而有貴人從旁指點，方才避免損失。腦海裡有一連串的計劃，卻會因找不到合適的合作夥伴而擱淺。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者感到孤單時，就多向外活動；戀愛中的人多找些愉快的事情一起做，可增進感情。

【事業運★★☆☆☆】

應放慢腳步，多與他人互動，可以讓你看到自己的不足。

【財富運★★★☆☆】

不適合投機取財，還是本分點做事，賺取薪水吧。

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-9:00am 鉑金灰

開運方位：正南方向

摩羯座

短評：把握機遇。

【整體運★★★★☆】

工作上要有勇於創新的氣魄，全新的領域既是機遇又是挑戰。投資局面明朗化，取捨得當關係著成敗，不宜過於謹慎，但也不宜孤注一擲。看看投資指南方面的書籍，將有助於你妥善做出適當的選擇。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛運平平日，有點外力的小干擾，不妨讓對方自由一天吧！

【事業運★★★★☆】

在職場中擁有相當好的人緣，關鍵時刻總能獲得貴人幫助，讓你工作順心。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，可買樂透碰碰運氣。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：8

吉時吉色：7:00-8:00pm 石榴紅

開運方位：正西方向

水瓶座

短評：心動不如行動。

【整體運★★★☆☆】

今天向心儀對象表白的成功機率很高，需好好把握。過去的那套理財方法，用在今天會顯得老套，不如嘗試新的方法，效果會更佳。工作熱情高漲，說到做到，辦事效率頗高。

【愛情運★★★★☆】

戀人之間約會增多，感情進展快速；單身者與溫柔體貼型的異性特別有緣！

【事業運★★★★☆】

在工作期間，有時會變得異常忙碌，但只要你卯足全力，就能夠挺過去，隨之而來的將是成就感。

【財富運★★☆☆☆】

金錢上有點小狀況，尤其是業務、主管級人物，容易產生業績、營運壓力。心情鬱悶之時，不宜處理財務問題。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：1

吉時吉色：3:00-4:00pm 芙蓉晶粉

開運方位：正北方向

雙魚座

短評：需端正工作的態度。

【整體運★☆☆☆☆】

單身者想獲取愛情的時機尚未成熟，擦亮眼睛，才能找到最好的歸宿；今天是學習理財知識的好時機，對日後的投資將大有幫助；把工作當成一種任務去完成，產品的品質將大打折扣。

【愛情運★☆☆☆☆】

一遇到感情問題就容易情緒化，在跟伴侶相處互動時要特別注意，切忌言語過激，出口傷人。

【事業運★☆☆☆☆】

今日事業運不穩定，時好時壞，往往壞事比好事多一點，最怕的是自己意氣用事，輕重緩急拿捏不清喔！

【財富運★★☆☆☆】

提防他人的煽動而投資錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00pm 苔蘚綠

開運方位：東南方向

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