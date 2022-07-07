每日星座運勢／雙魚提出建設性意見 易受上司肯定
2022-07-07
牡羊座
短評：不要老把壞的一面擺在眼前。
【整體運★★★☆☆】
今天喜歡拿另一半跟別人做比較，傷到對方自尊的機率高，應多留意自己的態度與行為表現。財運欠佳，不宜擅自主張進行投資。求職者易從網路上和報紙上獲得很好的工作機會。
【愛情運★★☆☆☆】
小別勝新婚！保持距離，以策安全，今日還是別黏得太緊比較妥當。
【事業運★★★★☆】
運勢上升，自信心也會增強，熱情積極地投入到工作當中，會令人刮目相看！
【財富運★★☆☆☆】
外力干擾多，恐有為錢擔憂的傾向；放輕鬆點，凡事都急不得喔！
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：8:00-10:00am 桐花白
開運方位：西北方向
金牛座
短評：為異性花錢的機會多，錢財流失但內心歡喜。
【整體運★★★☆☆】
今天工作較順利，保證進度的同時，還可免除不必要的麻煩。愛情運佳，能很快融入到異性朋友圈中，易與活潑開朗、有表演才華的異性擦出愛情火花，只要對方有要求，會不惜傾囊相助，哪怕只是博得一笑。
【愛情運★★★★☆】
容易看到伴侶可愛的一面，在活潑的氣氛中感情升溫；單身者多到熱鬧的場所，可有桃花際遇。
【事業運★★★☆☆】
工作上有想法應及時與上司、同事溝通，但要注意自己的態度，別太急躁。
【財富運★★☆☆☆】
對錢財的判斷不準，易出錯。不適合與人有大筆資金來往，易蒙受損失。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：8:00-10:00pm 水晶紫
開運方位：正南方向
雙子座
短評：多外出走走，是讓今天幸運的重點。
【整體運★★★★☆】
感情方面發展迅速，單身的你今天特別有自信而魅力大增。家人關懷倍增，讓自己的內心充滿溫暖，做起事來衝勁十足，能提前完成工作。財運上多留意身邊的小事，能從中挖掘出很不錯的機會。
【愛情運★★★★☆】
非常注重穿著打扮，容易讓另一半感到賞心悅目，感情升溫。
【事業運★★★★☆】
看似驚險萬分的任務，到了你的手裡卻會變成一樁好事，凡事都較為順利圓滿。
【財富運★★★★☆】
多與朋友聯絡，會有意外商機。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：5
吉時吉色：9:00-10:00pm 蘭花紫
開運方位：正東方向
巨蟹座
短評：端正理財態度。
【整體運★★★☆☆】
詳盡瞭解競爭對手的策略，制定一整套行之有效的工作計劃，使得你在工作中進步很快；溫柔的體貼與關愛，讓情人之間充滿濃濃愛意；良好的理財心態與專業的理財方法是你今天需要惡補的知識。
【愛情運★★★★☆】
戀愛中的人應注意處理好兩性關係，小心第三者插手；單身者易在聚會中有艷遇。
【事業運★★★★☆】
運勢旺盛，口頭表達能力轉強，特別有利於業務洽談，會因為獲得信任而使談判進展順利。
【財富運★★★☆☆】
出門少帶現金，小心破財。
【開運小秘方】
貴人星座：天蠍座
幸運數字：9
吉時吉色：7:00-8:00pm 櫻桃紅
開運方位：東南方向
獅子座
短評：差強人意的一天，待人處事應冷靜。
【整體運★★☆☆☆】
今天適合參加團體活動，有機會碰到心儀的對象，並留下好印象。投資上先好好自我評估一番，毫無準備的介入只會讓你失望而歸。工作上一切順利，下班後給自己買點小禮物，犒勞一下自己吧。
【愛情運★★★☆☆】
單身者易在「我愛的人不愛我，我不愛的人卻來糾纏我」的痛苦中掙扎，應理性對待才好。
【事業運★★★☆☆】
若能將自己的心扉敞開，將能確保你的人緣不會下滑。
【財富運★☆☆☆☆】
思緒紛亂，不宜接觸財務的一天。跟錢有關的事務還是交由值得信賴的人來處理為好。
【開運小秘方】
貴人星座：巨蟹座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 艷棗紅
開運方位：正南方向
處女座
短評：打起精神，才有力量去戰鬥。
【整體運★★★★☆】
今天的工作狀態確實不佳，精神有點渙散，可要打起精神來哦！父母的囉嗦似乎也越來越多了；別煩了，不是真正關心的話，誰會在意你呢？單身男性易遇到讓自己心跳加快的異性，「郎」有情但未必「妾」也有意。
【愛情運★★★☆☆】
渴望戀愛，也渴望被關心的一天。戀愛中人快快使出最厲害的撒嬌功夫吧！
【事業運★★☆☆☆】
今日事業運不太好，工作上雜事特別多，有亂糟糟的感覺，宜平心靜氣地面對。
【財富運★★★★★】
金錢回收的時刻，守財力特別強，即便花錢買東西，都容易買到物超所值得的好東西。今日也適合索債喔！
【開運小秘方】
貴人星座：射手座
幸運數字：9
吉時吉色：9:00-10:00am 碧空藍
開運方位：西南方向
天秤座
短評：情緒變化無常，判斷力下降。
【整體運★★☆☆☆】
情緒雖然低落，但因愛情宮受火、木雙星影響，運勢會得到一定的平衡，差點踏入地雷區的婚姻又悄悄步入正軌；投資猶豫不決，容易受他人意見的左右，會因此失去出手的好時機；今天會聽到些閒言碎語，情緒也會因此而跌落。
【愛情運★★★☆☆】
已婚者不必事事都為另一半想好，給對方一些主動權；單身者易在娛樂場所結識異性朋友。
【事業運★★☆☆☆】
運勢低迷，做事應講究方法，一昧蠻幹既不能提高效率，還會影響心情唷！
【財富運★☆☆☆☆】
投機炒股要特別注意把握大趨勢，見勢不妙時須及時停損認賠，勿盲目跟進。
【開運小秘方】
貴人星座：獅子座
幸運數字：3
吉時吉色：9:00-11:00am 秋葵綠
開運方位：東南方向
天蠍座
短評：待人要學會主動。
【整體運★★★☆☆】
今天的感情細胞特別敏感，深藏暗戀狀態的人發現心儀對象和其他異性愉快相處，讓你很不開心；與有生意往來的人聯繫，有助於你財運的上升；外出工作的人，今天極易得到他人的幫助。
【愛情運★★☆☆☆】
容易生氣的一天，挺容易吃醋的，收起妒忌心會讓你更有魅力。
【事業運★★★★☆】
在工作上雖然會遇到一些困難，但你能發揮聰明才智、善用人際關係，多能逢凶化吉。
【財富運★★★☆☆】
出手大方，花費不小。
【開運小秘方】
貴人星座：牡羊座
幸運數字：1
吉時吉色：7:00-8:00pm 辣椒紅
開運方位：正北方向
射手座
短評：你的善解人意受到眾人的歡迎。
【整體運★★★★★】
工作上除了完成自己的任務外，你還會幫助其他的同事解決困難，讓你獲得了好人緣。在感情上，你設身處地為對方著想，為對方排憂解難，你們的感情有望快速升溫。追求錢財較為順心，有機會獲得額外的小財。
【愛情運★★★★★】
戀情急速加溫的一天，鼓起勇氣大膽的示愛吧！單身者今日容易發現理想情人。
【事業運★★★★☆】
今日辛苦難免，工作上應憑實力取勝；倘若過度貪心，亂用小計謀，恐會引來負面力量。
【財富運★★★★☆】
財運雖然不錯，但不一定會有立即的收穫，好運偏向金錢的敏銳度夠強，適合構思賺錢的方式。
【開運小秘方】
貴人星座：雙魚座
幸運數字：5
吉時吉色：6:00-8:00pm 脆梅青
開運方位：西北方向
摩羯座
短評：成功重在溝通。
【整體運★☆☆☆☆】
愛情需要用點心，為對方唱首歌或燒道菜，都是維護你們感情的好辦法；資金上的周轉不是很順利，不懂得靈活運用人脈很可能會讓你失去一筆大生意；煩亂的心緒影響到你學習、工作的正常發揮。
【愛情運★★☆☆☆】
單身者有機會與異性接觸，但難以展開新戀情，貿然表白被拒機率高。
【事業運★☆☆☆☆】
今天事業運很不好，彷彿颳風下雨般的不平靜，所以今日的心理建設非常重要喔！
【財富運★☆☆☆☆】
財氣混亂狀，容易為了金錢而擔憂，特別要注意莽撞之下做出衝動的決定。
【開運小秘方】
貴人星座：摩羯座
幸運數字：6
吉時吉色：5:00-6:00pm 珠貝白
開運方位：正北方向
水瓶座
短評：心靈需要淨化。
【整體運★★☆☆☆】
情緒較差，容易為點小事就生氣，戀人漏接了你的電話，你也會埋怨對方；工作中，周圍同事的走動，都會讓你分心，空閒之時，不妨聽首節奏舒緩的音樂，讓你的心平靜下來；財運一般，資金並無大的進出。
【愛情運★★☆☆☆】
美滿婚姻需要兩個人共同經營，應努力創造生活情趣，別讓感情生活死氣沉沉！
【事業運★★☆☆☆】
獨自處理事務的能力其實很強，只是你責任心不夠，又有些喜歡偷懶，於是在工作時很容易依賴他人。
【財富運★★★☆☆】
工作上是非紛擾多，想安逸的賺錢恐難如意。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：0
吉時吉色：4:00-6:00am 遠洋藍
開運方位：西南方向
雙魚座
短評：心情愉悅的一天。
【整體運★★★★☆】
愛心人士今天會遇到可愛的小動物，有強烈的領養念頭，渴望從中找到樂趣；有晨跑習慣的單身者今天會邂逅心儀的異性，戀情就在那回眸一笑中產生；工作中的你顯得太專注，因而忽視同事間的問候，小心會讓人覺得你很自命清高！
【愛情運★★★☆☆】
活躍的一天，穿得美美、帥帥的再出門，今天的你特別容易引人注目、成為亮點。
【事業運★★★★☆】
思路清晰，溝通能力良好；開會討論時你的優勢凸顯，提出的建設性意見易受到上司肯定。
【財富運★★★☆☆】
金錢進進出出的一天，保持平常心，得失心不要太重，以免為錢傷神。
【開運小秘方】
貴人星座：雙子座
幸運數字：9
吉時吉色：2:00-4:00pm 夕陽橙
開運方位：正北方向
【延伸閱讀】
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言