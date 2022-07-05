每日星座運勢／獅子與人合作易衝突 有利獨立作業

2022-07-05

牡羊座

短評：車到山前必有路，別自己嚇自己。

【整體運★★☆☆☆】

戀情出乎意料地遭人潑冷水，要保持平和而積極的心態，不受外界干擾便會嘗到甜蜜的味道；進財遭遇空前的困難，不要著急，車到山前自必有路；手忙腳亂的時候更要注意細節，這樣會幫你節省不少時間。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者想戀愛，表現你的活力會讓你很有魅力，桃花將會漸漸多起來！

【事業運★★★☆☆】

需要加班的機率較高，讓你的心情浮躁，要特別注意調整好心態，盡快把手上的工作完成。

【財富運★★☆☆☆】

開銷較大，注意節制。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：10:00-11:00am 蜜瓜黃

開運方位：正北方向

金牛座

短評：不妨把派對當成結識朋友的好機會。

【整體運★★★★☆】

單身者今天會有不錯的異性緣，可在宴會或聚會上大方表現自我；搖擺不定會使你失去更多的投資契機，其實今天是個不錯的進場時機喔！耐住性子，你的進步會比他人來得更明顯。

【愛情運★★★★★】

戀愛中的人，情感濃烈，彼此都離不開對方，即使需要在其他方面做一點犧牲也樂意。

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，是個忙碌的一天。事情接二連三的來，應付起來有些吃力。

【財富運★★★☆☆】

容易把錢花在朋友身上，但感覺很值得。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：6:00-8:00pm 琉璃銀

開運方位：東南方向

雙子座

短評：運勢普通，注意自己的言行。

【整體運★★★☆☆】

今天有點衝動，很容易與對方發生爭執，如果沒有特別的事情不妨單獨行動，保持距離會更好。工作上宜交友，出門在外可遇到不錯的客戶。生活方面，請客、吃飯反而有助於增運！

【愛情運★★☆☆☆】

情緒變化也太大了吧！跟你相處好像在洗三溫暖，與其突然的生悶氣，不如把話說清楚！

【事業運★★★☆☆】

承受壓力的能力不足，大量繁雜的事務會讓你耗費過多心力，感到浮躁不安。

【財富運★★★☆☆】

花錢隨興，四處散財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：8

吉時吉色：1:00-2:00pm 珊瑚橙

開運方位：正北方向

巨蟹座

短評：今天溝通力的表現顯得尤為重要。

【整體運★★☆☆☆】

事業運欠佳，容易犯粗心的毛病，對於文字、數據的處理應特別小心。向朋友傾訴工作中的不愉快，會得到他們的安慰與鼓勵，讓你自信不少。愛情發展順利，你小小的付出都會讓對方得到滿足。

【愛情運★★★☆☆】

單身者多到熱鬧的場所，可增加桃花運；已婚者多安排與另一半約會，增加甜蜜度。

【事業運★☆☆☆☆】

遇到好事莫得意忘形，遇到困難別氣餒，保持積極的心態可扭轉局勢。

【財富運★★☆☆☆】

花錢慾望強烈，注意控制！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00am 深海藍

開運方位：西南方向

獅子座

短評：創意頗多，貴人助力強。

【整體運★★★★★】

靈感豐富，複雜繁瑣的工作做起來如魚得水。朋友會帶給你證券市場的新資訊，很有價值呢！約會前先將指甲修剪整齊，小地方的清潔要做好。去美容院換個新髮型，給人不同的新感覺，效果會很好。

【愛情運★★★★★】

面對愛情有喜歡說空話的傾向，要小心無法兌現時伴侶發火。

【事業運★★★★☆】

今日是個辛苦耕耘的日子，忙碌難免。有利獨立作業，默默耕耘，與人合作易起衝突。

【財富運★★★★☆】

為賺錢而忙碌的一天，正財、偏財皆不錯。業務、洽商者容易遇到人品頗優的富商。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：3

吉時吉色：7:00-8:00pm 脆梅青

開運方位：東南方向

處女座

短評：應避免和對手直接硬拚。

【整體運★★★☆☆】

對愛情有著強烈的渴望，牢記欲速則不達，好時機還需耐心等待。沉浸在過去的成功之中，面對現實的重重阻力擺在面前時，卻不敢付出行動。工作中會出現強勁的競爭對手，與之硬拚要小心難以成功。

【愛情運★★★☆☆】

有伴侶的人對愛情、婚姻有了新的認識，對另一半也更顯體貼；單身者與外地異性有緣。

【事業運★★★☆☆】

運勢一般，工作上尋求捷徑固然好，但千萬別投機，小心弄巧成拙！

【財富運★★☆☆☆】

購物應透過正規管道，勿貪圖便宜，小心花大錢買回無用的商品。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 咖啡棕

開運方位：正北方向

天秤座

短評：用心尋找，就會發現很多機會。

【整體運★★★★☆】

今天的桃花還是很不錯的，可是你會比較執著，只專注一個對象，而忽略了其他異性傳送的秋波；一味提供朋友經濟援助，不見得是幫他，反而還會為自己帶來不必要的麻煩；把工作看得輕鬆些，你會發現更多的機會。

【愛情運★★★★☆】

已婚者與另一半能促膝談心，雙方的內心都容易心滿意足；單身者的被動桃花旺盛。

【事業運★★★★☆】

工作進行得比較順利，不會遇到大的麻煩，

【財富運★★★☆☆】

今日你做著發財夢，對於投資抱持著一種暴富的心理，很希望走捷徑，要小心損財唷！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：5

吉時吉色：6:00-8:00pm 桐花白

開運方位：東北方向

天蠍座

短評：欠缺行動力，小心坐吃山空。

【整體運★★☆☆☆】

喜歡的人已經出現，卻難有進一步的發展機會，自己也不願吐露真情，因而只能獨自苦惱；逛街的興致大增，大包小包拎回家，錢包會因此瘦一大圈；合作夥伴非常出色，不用你幫忙便能將事情做得完美，但他的出色又會給你造成不小的壓力哦！

【愛情運★★☆☆☆】

情緒波動較大，在與另一半相處時，別生悶氣，心裡有話應挑明了說！

【事業運★★☆☆☆】

其實你只要對自己多些信心，相信今天的這些事務你都能做得很好的。

【財富運★★☆☆☆】

不利於投資、不利於金錢遊戲，安分守己日子會好過一點！

【開運小秘方】

貴人星座：天蠍座

幸運數字：3

吉時吉色：6:00-8:00am 淺海藍

開運方位：西南方向

射手座

短評：偶爾也要自己掌握主導權。

【整體運★★★☆☆】

小心翼翼守護自己的愛情，這樣的你反而無法得到對方的肯定，還是拿出一點個性才好。今天有機會得到一筆意外之財，財政壓力得以暫時減輕。工作中易感覺自己被大材小用，繼而產生才能無處施展的苦悶。

【愛情運★★★☆☆】

多與另一半互動，安排一些事情共同完成，可增進彼此的感情。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，有點悶悶不樂的感覺，這會讓你想要偷懶不想做事；聽聽音樂，走動一下可能會好一些！

【財富運★★★☆☆】

別做白日夢，要麼就努力多賺一點，不然就節儉一點囉！

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：3

吉時吉色：4:00-6:00pm 翡翠綠

開運方位：西南方向

摩羯座

短評：適時的改變也是一種情調。

【整體運★★★★☆】

平時大剌剌的你突然對他特別溫柔，會讓他受寵若驚；工作中你的固執己見會成為絆腳石，同事也容易因此發火；經濟許可的朋友可以去戶外活動，跑過幾圈你會覺得通體舒暢。

【愛情運★★★★☆】

恭喜你，你的表白正是他所期待的。加油啊！

【事業運★★★☆☆】

今日腦袋瓜似乎空空的，不太容易專心，會不經意地恍神；被上司逮到，不免是一番責備喔！

【財富運★★★☆☆】

花錢慾望強烈，容易把錢花在吃喝玩樂的享受上。別忘了把該繳的帳單繳清唷。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-9:00am 睡蓮紫

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：注意自己的言行。

【整體運★☆☆☆☆】

今天有點衝動，很容易與對方發生爭端，如果沒有特別的事情，今天適宜單獨行動，有點距離也是好事。財運方面表現不佳，出門在外錢財需注意妥善保管，以免丟失。玩玩遊戲可調劑一下緊張的生活節奏。

【愛情運★★☆☆☆】

已婚者要學會分享對方的心情，以一顆柔軟的心溫暖另一半；單身者會有異性在身邊默默關心。

【事業運★☆☆☆☆】

事業運不佳，情緒波動大，可能被一隻蚊子叮一口就會讓你心情不爽！而且今日的依賴心比較重，可別成為同事的拖油瓶了。

【財富運★☆☆☆☆】

偏財運弱，還是抱著娛樂的心態走進賭場吧！

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-6:00am 瑪瑙黑

開運方位：正東方向

雙魚座

短評：回顧和總結是必不可少的環節。

【整體運★★★☆☆】

學習上急需總結與回顧，若一昧往前衝，可會顧此失彼喲；情人可能會只顧自身發展而忘記攜手共同進步，有些形單影隻；今日財運一路看漲，抓住機會高拋低進，準能讓你笑逐顏開。

【愛情運★★☆☆☆】

別再鑽牛角尖囉！需要為芝麻綠豆的小事情來動怒嗎？

【事業運★★★☆☆】

運勢普通，抽些時間去散散心，除去一身的疲憊，調整好心情以便更好地投入工作。

【財富運★★★★☆】

在投資上與異性合作易有收獲。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：6

吉時吉色：5:00-6:00pm 水鑽藍

開運方位：正東方向

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