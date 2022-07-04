每日星座運勢／處女工作大膽有主見 表現贏得賞識

2022-07-04

牡羊座

短評：衝動不是天使，是魔鬼。

【整體運★★★★☆】

今天很難控制自己的情緒，易衝動得罪他人，今天還是沉默較好，安分會讓你獲得更多的尊重；愛情要求甚高，對方的一個小舉動都能讓你胡思亂想，愛他就相信他，以免錯失良緣；今天的工作雖然有點麻煩，但是卻能學到寶貴的經驗。

【愛情運★★★★☆】

已婚者很能了解另一半的心思，你的關心與體貼讓對方大為感動，感情升溫快速。

【事業運★★★☆☆】

工作順利，易獲得貴人助力。有想法或是遇到難題，可以多尋求上司及同事的幫助，多能如願。

【財富運★★★★☆】

資金周轉靈活的話，不妨嘗試長線投資。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：1

吉時吉色：7:00-8:00am 水晶紫

開運方位：正東方向

金牛座

短評：很多事情會有轉機。

【整體運★★★☆☆】

戀愛中的人情感交流頻繁，加深了彼此的了解。理財不夠積極，會錯失良機。工作上顯得有些手忙腳亂，時而出現的小狀況更是讓你難得清閒，不過幸好自己能懂得分散注意力，壓力因此減輕不少。

【愛情運★★★☆☆】

感情較平淡，不妨花點心思送個小禮物或下廚準備愛心晚餐，可讓感情生活更豐富。

【事業運★★★★☆】

心情開朗，工作較為順利，多向合作夥伴表現你的善意，必會合作非常愉快。

【財富運★★☆☆☆】

財運不穩定，得失經常在一念之間出現大轉變，且大多是由好變壞，特別容易選擇或判斷錯誤。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：1:00-2:00pm 香吉士黃

開運方位：西北方向

雙子座

短評：小心與你走得過近的人。

【整體運★★☆☆☆】

愛情機緣不斷，極易在公眾場合遇到好桃花，但要提防爛桃花！理財缺乏經驗，加上財運不濟，今天的意外支出頗多。工作際遇頗好，但切忌因眼前所取得的成績而放棄其他機會，小心因小失大。

【愛情運★★★☆☆】

單身者想戀愛就得打起精神來，對自己沒信心很難獲得異性的好感唷！

【事業運★★★☆☆】

其實你只要放鬆心態，任何事務都能輕鬆、順利的完成。

【財富運★☆☆☆☆】

易散財的一天，在進行錢財交易時應多留一個心眼，小心被熟人利用、佔便宜。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：7:00-8:00pm 玉米黃

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：「嘗試錯誤」也很有必要。

【整體運★☆☆☆☆】

與另一半兩地相隔，會有種思念到痛的感覺，不妨打個電話給對方，既解相思之苦，還能讓對方感受到你濃濃的愛意。財運低潮期，還是在家看看報紙吧！

【愛情運★★☆☆☆】

戀愛中人易遇到感情阻力，來自雙方父母的壓力最為明顯，應多與長輩溝通。

【事業運★★☆☆☆】

事業運略差，腦筋有些不靈光，反應會遲鈍點，把腦袋瓜放空一點，不要鑽牛角尖。

【財富運★☆☆☆☆】

切莫硬著頭皮亂投資。宜耐心等待新行情，有所準備才更能把握好機運。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：8

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：正西方向

獅子座

短評：思念猶如煎熬。

【整體運★★★☆☆】

見不到戀人感覺特別思念，不妨打通電話給對方，把你的思念告訴他，你們的心將拉得更近；由於思念之情的環繞，讓你無心工作，需要調節一下心情；財運不錯，對他人施予幫助，獲得物質回報的機率很高。

【愛情運★★★☆☆】

能看到對方身上的優點，並投以欣賞的目光，令對方很高興，你也會很有滿足感。

【事業運★☆☆☆☆】

會有突如其來的任務，且充滿變數，需要靜心處理，切勿操之過急。

【財富運★★★★☆】

財運不錯，投資上有小筆進帳。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：4

吉時吉色：2:00-4:00pm 香吉士黃

開運方位：東南方向

處女座

短評：工作中宜大膽、有主見。

【整體運★★★★☆】

今天有機會接觸企業高層主管，不要畏畏縮縮的，大膽有主見的表現反而會贏得對方的賞識。單身者有機緣認識事業有成的異性，很容易被對方吸引；戀愛中的人一起參加戶外活動，有助於增進彼此的感情。

【愛情運★★★★☆】

嗯，很不錯的一天，保持天真無邪的笑容，會讓戀愛更順利！

【事業運★★★☆☆】

事業運普通，適合循序漸進的聽命行事，一分耕耘才有一分收穫。

【財富運★★★★☆】

金錢上呈現進進出出的情況，所幸得財會順心點，例如：有金錢入帳，然後又拿去繳帳單、貸款。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：7

吉時吉色：7:00-8:00am 檸檬綠

開運方位：正東方向

天秤座

短評：需控制自己的情緒。

【整體運★★★☆☆】

戀人對你有些冷淡，在抱怨之前先審視一下自己的言行舉止；強烈的購買慾望迫使你在商場有一場血拼，難免要讓自己的小金庫縮水；工作順風順水，不妨把前期壓制的案子拿出來處理，辦成的機率很高哦。

【愛情運★★☆☆☆】

愛情運常有起伏，有伴侶者要多留意與另一半的相處細節，多關心對方的心情。

【事業運★★★★☆】

工作得心應手，不論是日常事務抑或工作會議，都可以多提創意提案，易被採納。

【財富運★★☆☆☆】

要小心，今天你在投資上的失敗大多是剛愎自用造成的。

【開運小秘方】

貴人星座：巨蟹座

幸運數字：4

吉時吉色：11:00-12:00am 碧空藍

開運方位：西北方向

天蠍座

短評：內心較充實，心情愉快。

【整體運★★★★☆】

今天會碰到志趣相投的異性，有機會共同探討人生，惺惺相惜的感覺讓彼此都能體會到甜蜜浪漫的滋味。工作時與同事配合有默契，能出色完成各項工作任務。財運一般，可多關注財經方面的新聞，有助於提升自己的判斷力。

【愛情運★★★★☆】

已有心上人的單身者，請同事協助撮合你的戀情吧！戀愛中人，今日可得到情人的關心與助力。

【事業運★★★★☆】

事業運還不錯，自己積極一點，就能得到同事間接的協助。

【財富運★★★☆☆】

進財狀況不穩定，又有散財的跡象，趁今日把該繳的帳單繳一繳吧！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：4

吉時吉色：6:00-7:00am 青金石藍

開運方位：西北方向

射手座

短評：是與朋友冰釋前嫌的好時機。

【整體運★★★☆☆】

朋友間發生誤會時，表現真誠的一面尋求和解，可重拾他對你的信賴；不要被別人的財經消息牽著鼻子走，這樣只會讓自己損失更慘重；雙人感情濃情蜜意，都有安定下來的想法。

【愛情運★★★★☆】

單身者有機會體驗到異國戀；戀愛中的人容易在親朋好友的強烈要求下結婚。

【事業運★★★☆☆】

心緒較煩亂，對於一成不變的工作和環境感到厭煩，做什麼事都顯得不順心，需謹慎細心。

【財富運★★★☆☆】

花費較大，錢財可交給貼心人管理。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：9

吉時吉色：1:00-2:00pm 象牙白

開運方位：東北方向

摩羯座

短評：投資前應理性評估。

【整體運★★☆☆☆】

容易為愛傷感的一天，對舊戀情難以釋懷，與親友聊聊天會得到安慰。家庭主婦需特別留意上門拜訪的陌生人，容易引狼入室，遭遇騙子。依賴心增強，易因缺少積極性而喪失提升自我的機會。

【愛情運★★★☆☆】

另一半與異性交往較頻繁，讓你醋意大發。你可別小題大作，誤會另一半喔！

【事業運★★★☆☆】

今天是考驗你體力的時候，工作中需要體力勞動的機會將增加。

【財富運★☆☆☆☆】

金錢問題多多，賺錢辛苦了點，而且金錢支出多，較容易為錢煩惱喔。特別要注意倘若一意孤行的話恐會破財喔！

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-9:00am 脆梅青

開運方位：正北方向

水瓶座

短評：情緒不太穩定，易有瘋狂的舉動。

【整體運★★☆☆☆】

特別容易激動的一天，最好不要參與多人討論，以免引起爭端，難以收場。與好朋友在金錢往來上也應情、錢分明，以免引起不必要的麻煩。有伴侶的人在另一半面前易發脾氣，但多能獲得對方的體諒。

【愛情運★★★☆☆】

戀愛中的人愛情甜蜜幸福，進入平穩階段，可多與對方討論結婚事宜！

【事業運★★★☆☆】

各項事務都整理得井井有條，不過下午容易心神不寧，可別在緊要關頭出錯唷！

【財富運★★☆☆☆】

財務狀況需要多留意，小心出現財務危機！

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-10:00pm 水晶紫

開運方位：東北方向

雙魚座

短評：自己動手，豐衣足食。

【整體運★★★★★】

自己的客戶就應該自己去拜訪，親自出馬的成績會比派遣其他人更值得期待；精神與體能狀態極佳，把目光聚集在有挑戰性的投資項目上，獲利會更大；在他回家的路上等著，給他驚喜吧！

【愛情運★★★★☆】

多用智慧、體貼來關心他，扮演體貼的關懷者、順從者、傾聽者，他會感動不已喔！想談戀愛的人，可以請朋友居中撮合。

【事業運★★★★☆】

今日事業運還不錯，特別有利於動口的行業，例如：講師、業務等領域的人，多運用合理的懷疑、推理、假設，能使工作效率提升。

【財富運★★★★☆】

偏財運極佳的一天，特別容易有中獎的機會！趁著絕佳的好運氣來小試手氣吧。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 艷棗紅

開運方位：西南方向

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