每日星座運勢／雙子擺闊只會添煩惱 今天不宜外出

2022-07-03

牡羊座

短評：與其試圖改變，還不如保持現狀。

【整體運★★★★☆】

今天的耐力不錯，處理事情時只要別半途而廢，平時感到棘手的事也能順利完成；投資運會受市場時局的衝擊，因此靜觀其變比較有利；你會發現身邊有特別關注你的異性，這種被暗戀的滋味讓你暗暗竊喜。

【愛情運★★★★☆】

單身者如果還沒有心儀的對象，又很想談戀愛的話，不妨請親友幫忙介紹喔！

【事業運★★★★☆】

心情愉快，與人互動也非常有耐心。樂觀的心態加上配合度高，讓事情開展非常順利。

【財富運★★★☆☆】

自己對於理財方法可以娓娓道來，但真要做起來卻缺少勇氣和動力。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：6

吉時吉色：10:00-11:00pm 琥珀橙

開運方位：正東方向

金牛座

短評：享樂的一天。

【整體運★★★★☆】

今日你很有自信，散發出一種獨特的魅力，對異性特別有吸引力，單身者參加聚會可望獲得愛情；休閒娛樂方面的花費將占據你大部分的開支；從事服務行業的人要注意對待顧客的態度，不要把私人的情緒帶到工作中。

【愛情運★★★★★】

異性緣旺旺日，大多是別人主動來接近你。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難，不可礙於顏面而不願尋求幫助，最後延緩了解決時機更糟糕唷！

【財富運★★★☆☆】

不利小額現金交易、快速買賣業。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：0

吉時吉色：4:00-6:00pm 玳瑁棕

開運方位：西南方向

雙子座

短評：熱鬧的一天。

【整體運★★★☆☆】

說話很有幽默感，與異性在一起時能表現出大方自然，單身者不妨多與異性攀談，易給對方留下好的印象；今天不宜外出，擁擠的交通，人與人的摩擦，極易讓你感到疲憊；有破財的跡象，擺闊只會徒添自己的煩惱。

【愛情運★★★★☆】

閒暇之時不妨陪另一半去逛逛街，添置些新物品，會很愉快；單身者適合與好友一同出遊。

【事業運★★☆☆☆】

會遇到一些麻煩，會讓你覺得心煩意亂，應調整心態，正確處理才好。

【財富運★★★☆☆】

宜穩紮穩打的開發正財。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：9

吉時吉色：5:00-7:00pm 金桔綠

開運方位：東南方向

巨蟹座

短評：各方面的收穫讓你的心得到滿足。

【整體運★★★★☆】

感情方面易收到意想不到的表白，小心因興奮過頭而使自己失去判斷力；事業上對於所接任務有新的並能提高工作效率的處理方式，讓自己充滿成就感；自身財運雖沒增加，但加薪或提高福利風聲的傳出可讓你激動了吧。

【愛情運★★★★☆】

戀愛中的人在約會時，話題總脫離不了工作，而且對方總能給你一些寶貴的意見唷！

【事業運★★★★☆】

運勢較旺，有機會從親友口中獲得可靠商機，只要敢於行動就有不錯的收穫。

【財富運★★★☆☆】

不利投機，小心發生偷雞不著蝕把米的窘境。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：8

吉時吉色：2:00-4:00pm 朝霞紅

開運方位：西北方向

獅子座

短評：辭舊迎新。

【整體運★★★★☆】

全家人宜聚在一起吃頓飯，更不能忘了為健康、生活、運勢祈福；今天的偏財運還是不錯的，閒得無聊時可和家人朋友打打麻將，旺旺手氣；同居的情侶窩在家裡看看電視，也能在平淡中體會到與以往不一樣的家的味道。

【愛情運★★★★☆】

適合約會，在彼此的溝通、交流中感情進展快速，戀愛中人不妨多安排相處的時間。

【事業運★★★☆☆】

思慮周全、處事謹慎，不易犯錯誤，但行動力不足，卻容易讓你失去一些好機會。

【財富運★★★★☆】

偏財運雖不錯，但不可過分投機。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：6

吉時吉色：9:00-11:00pm 乳酪白

開運方位：西北方向

處女座

短評：收穫頗多的一天。

【整體運★★★☆☆】

今天有什麼想法可以跟另一半交流，會獲得對方的支持；單身者有機會與能言善道的異性結緣。出門辦事較順利，有機會接觸到新鮮事物，例如：結識有名的人物、應邀參觀展覽等。

【愛情運★★★☆☆】

熱戀中的人可以徜徉在甜蜜的戀情之中，與伴侶共同享受羅曼蒂克的約會時光。

【事業運★★★☆☆】

心情愉快，願意聽取家人、親友的意見，讓你有不少新的領悟，對事業有助益。

【財富運★★☆☆☆】

財運稍弱，想投機取巧而得財比較困難。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：2

吉時吉色：4:00-6:00am 水鑽藍

開運方位：正西方向

天秤座

短評：晚上會有意料之外的事情發生。

【整體運★★★☆☆】

先前的計劃有被延期的狀況，以應對突發狀況。與人合夥進行投資的事情還需慎重考慮後再做決定，不妨與家人商量一下，看他們有何建議。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻間的感情不太穩定，應注意溝通，以免影響工作；單身者有機會結識活潑開朗的異性。

【事業運★★★☆☆】

運勢向好的一面發展，凡事平順進行，可適當做些規劃方面的事情。

【財富運★★★☆☆】

與其和同行競爭，不如攜手合作，謀得共贏。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：7

吉時吉色：5:00-7:00pm 蘑菇灰

開運方位：正東方向

天蠍座

短評：發揮善解人意的一面，諸事順意的一天。

【整體運★★★★★】

有伴侶的人有機會在伴侶面前施展魅力，不妨好好打扮一番，與對方來一次甜蜜約會，會讓雙方都感到驚喜。人際關係和諧，與人為善，易贏得老少朋友的喜愛，還有機會獲得特別關照。

【愛情運★★★★☆】

好好想想你是不是答應了對方什麼要求？既已承諾就要盡量兌現，對方很期待喔！

【事業運★★★★☆】

發揮風趣幽默的一面，能很快活絡氣氛，有利拓展人脈。

【財富運★★★★★】

事業上有增資擴充的慾念，順利的財運對於增資有正面幫助。金錢上的貴人多來自長輩。

【開運小秘方】

貴人星座：摩羯座

幸運數字：5

吉時吉色：7:00-8:00pm 硃砂紅

開運方位：西北方向

射手座

短評：害人之心不可有，防人之心不可無。

【整體運★★★☆☆】

今天有些犯小人，一些賺錢的投資項目會惹人眼紅，有被人暗中動手腳的危險；桃花運不錯，今天有機會與心儀的對象進一步發展；把棉被拿出去曬曬吧，聞著陽光的味道會促成你的好睡眠。

【愛情運★★★★☆】

與情人發生爭執時，別太固執，退一步海闊天空；單身者暫無感情困擾，享受獨處時光！

【事業運★★★☆☆】

心情輕鬆愉快，可以利用休息時間，思考往後的目標與重心！

【財富運★★☆☆☆】

省小錢、花大錢的日子。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：7

吉時吉色：9:00-11:00pm 竹葉青

開運方位：正東方向

摩羯座

短評：運勢出現小高潮。

【整體運★★★★★】

個人魅力在不知不覺間散發出來，在朋友的介紹下，有人主動敲你的愛情之門；聚財的能力大大增強，錢生錢，金生金；今天你自己的運勢不但能得到提升，你還能成為其他人的大貴人，有機會去成全一些事或人。

【愛情運★★★★☆】

桃花運強強滾的日子，今天的你特別容易引來異性的目光，是個光芒四射的日子唷！

【事業運★★★★★】

今日頗適合與人競爭，努力的表現自己，運用條理分明的說話方式來表達自己的見解，就很容易受到他人的認同。

【財富運★★★★★】

有機會因為有權勢的朋友幫助而獲得不錯的額外賺錢機會。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：0

吉時吉色：1:00-2:00pm 桐花白

開運方位：西北方向

水瓶座

短評：尊重他人也是尊重自己。

【整體運★★★☆☆】

當著眾人面前責罵自己的配偶，會讓他顏面盡失，對你也產生怨恨，感情易出現危機；應酬時不宜喝太多酒，容易失態並因此降低在他人心目中的好感程度；今天上班的朋友可得到一份豐厚的補助。

【愛情運★☆☆☆☆】

夫妻感情有不和的傾向，外界干擾很多，在心浮氣躁之下，不宜處理感情問題。

【事業運★★★★☆】

外界助力很強，喜歡與人群接觸者，特別容易在與人互動中感受到快樂。

【財富運★★★☆☆】

較惜財，能腳踏實地的做好理財規劃。

【開運小秘方】

貴人星座：牡羊座

幸運數字：5

吉時吉色：1:00-2:00pm 乳酪白

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：記得把自己的嘴看緊。

【整體運★★★★☆】

今天盡量少說話，少出餿主意，謹防在一不小心中遭人嫉恨；與人商務洽談，最好選擇比較舒適的場所，輕鬆交流就能達成協議；周圍正有人在密切關注你哦，坦坦蕩蕩、表裡如一更能讓異性心動。

【愛情運★★★★☆】

魅力天成，對異性有極大的吸引力。不過，千萬別單純追求外貌，或太過自我、喜新厭舊。

【事業運★★★★☆】

開心愉快，有許多閒暇的時間盡情享受美好的時光，身心放鬆。

【財富運★★★☆☆】

得到意外之財，不可過於炫耀，以免招來非議和意外。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：1

吉時吉色：6:00-8:00pm 睡蓮紫

開運方位：正西方向

【延伸閱讀】

【神奇】畫出你命中另一半的臉孔？

誰在偷偷暗戀你？占卜揭曉他是誰

【更多命理資訊，都在科技紫微網 】