每日星座運勢／金牛交往應謹言慎行 開車注意安全

2022-07-02

牡羊座

短評：顯得迷糊又健忘的一天。

【整體運★★★☆☆】

沒有心事，喜歡享受獨處的快樂時光，但也容易把比較重要的事情忘記。早上應好好想想今天是什麼重要的日子，有什麼重要的事情要做，以免錯過。下午運勢強盛，多與老朋友聯繫，有機會獲得不錯的賺錢管道。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間聚少離多，分隔兩地的伴侶不妨多打電話或發E-mail表達愛意，感情會更加濃厚。

【事業運★★☆☆☆】

遇到麻煩別一個人冥思苦想，多與朋友交流，集思廣益，可望解決問題。

【財富運★★★★☆】

大財沒有，小財會有一點，讓你歡喜讓你憂。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：1

吉時吉色：11:00-12:00am 大理石灰

開運方位：正南方向

金牛座

短評：平安是福，開車外出注意安全。

【整體運★★★☆☆】

與情人在一起開車時更要注意集中精神，神經興奮過度易發生意外。今天比較健忘，家人交待要購買的東西，最好做一份備忘錄。傍晚運勢上升，參加聚會單身者有機會結識不少新的異性朋友。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易遇到自己的夢中情人，但有「愛在心頭口難開」的窘境。別緊張，大膽表白吧。

【事業運★★☆☆☆】

事業運不太好，處事別太莽撞，小心白忙一場；與人交往應謹言慎行。

【財富運★★★☆☆】

財運普通，急功近利之心不可有。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：6

吉時吉色：3:00-5:00pm 杜鵑粉

開運方位：正東方向

雙子座

短評：用你的心做出選擇。

【整體運★★★☆☆】

多出來的桃花極易讓你陷入感情的困境，今天是擺脫困境的好時機，不妨果斷一點，對不喜歡的桃花說NO；今天在生活中不太想與人交流，小心這樣易被人誤解為傲慢，用微笑來代替你所有的話語；財運較弱，不宜投資。

【愛情運★★★☆☆】

單身者心情開朗，會想辦法為自己找尋新的出路，不會為自己有沒有伴侶而煩惱、執著。

【事業運★★★☆☆】

會充分展現出領導者的風範，成為大家矚目的焦點。不過，別太草率下決斷。

【財富運★★☆☆☆】

過度的貪心會使辛苦賺得的財富消耗殆盡。

【開運小秘方】

貴人星座：射手座

幸運數字：4

吉時吉色：5:00-6:00am 玳瑁棕

開運方位：正南方向

巨蟹座

短評：沒事少湊熱鬧。

【整體運★★★☆☆】

內心平靜，易有感而發。有利陪伴家人、親友，或是四處走走看看。也可宅在家看看書、寫寫字，塗鴉一番，在寧靜中易獲得靈感。有進財機會，還有機會遇到心儀的對象。

【愛情運★★★☆☆】

情侶可多安排幾次約會，氣氛融洽而且甜蜜；單身者少去招惹桃花，以免遇到難纏的對象。

【事業運★★★☆☆】

幹勁十足，大部分的事情都按照你既定的計劃順利完成，感覺很有成就感。

【財富運★★★★☆】

人緣佳者，容易有意外財，收到禮物，或是遇到錢財困難時，獲得援助。

【開運小秘方】

貴人星座：雙魚座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-2:00pm 蘑菇灰

開運方位：正西方向

獅子座

短評：拓展人脈的好時機。

【整體運★★★★☆】

多張開耳朵聽聽別人的談話，值得認識的人就主動向前攀談；人脈有著擴張的機會，好的合作對象可靠自己爭取；與伴侶相處時「以柔克剛，以退為進」的策略，能及時掐滅對方燃起的火苗。

【愛情運★★★★☆】

單身者容易得到異性關注，有機會戀愛；已婚者心情平和，容易感受到家庭的溫暖。

【事業運★★★★☆】

心情愉快，良好的心態讓你在遇到困難時也能克服，收穫豐厚。

【財富運★★★★☆】

賺錢慾望強烈，對投資感興趣，資金周轉頻繁。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：0

吉時吉色：2:00-3:00pm 橄欖綠

開運方位：正北方向

處女座

短評：新潮的服飾讓你大出風頭。

【整體運★★★☆☆】

特別的打扮會有讓人賞心悅目的感覺，眾人的視線有意無意地停留在你身上。善於捕捉愛慕的眼光，就能為自己創造一段美好良緣。可以借助網路了解最為時尚潮流的新資訊，讓自身的包裝更有品味，更符合獨特的個性。

【愛情運★★★★☆】

應酬較頻繁，無暇照顧另一半，對方內心有些不舒服。雖然很累，但也別忘了給對方一個擁抱哦。

【事業運★★★☆☆】

心情很不錯，正是充電的好時機，有時間不妨到書店看看，會有不錯的收穫喔！

【財富運★★★☆☆】

在投資上，要看好市場再抉擇，這樣才會得到保障。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：3

吉時吉色：5:00-6:00am 芒果黃

開運方位：東南方向

天秤座

短評：對待他人還是寬容些較好。

【整體運★★★★☆】

音樂愛好者有機會參加一場大型演唱會，壞情緒得到充分的釋放；戀愛者今天易遇上伴侶曾經交往過的戀人，不要揭伴侶的傷疤哦，以免讓彼此難堪；今天財運不錯，炒股者預感較強，能及時在局面不穩時火速殺出，避免損失。

【愛情運★★★☆☆】

別給另一半太大的壓力，管得太多反而容易起衝突。給彼此自由發揮的空間，氣氛會更和諧。

【事業運★★★★☆】

機會頗多的一天，別擔心做不好，相信自己的能力，把握機會就會有收穫。

【財富運★★★★☆】

由於外力的介入，在理財策略上需要保守謹慎一些，主要精力放在守成上面。

【開運小秘方】

貴人星座：處女座

幸運數字：4

吉時吉色：3:00-4:00pm 蜜瓜黃

開運方位：正南方向

天蠍座

短評：桃花運相當好的日子。

【整體運★★★★★】

一個不經意的邂逅就能成就一段良緣。好好精心打扮一番，即使沒有什麼事，也可以到處轉轉，不可放過愛情。朋友的Party當然要參加，你的幽默活潑能帶動氣氛，也讓你成為聚焦點，對於異性投來異樣的電波要善解風情才好哦。

【愛情運★★★★★】

愛情運還不錯啦，向外活動容易發生特殊的機遇喔！

【事業運★★★★☆】

需要提高自己隨機應變的能力，否則當有表現機會降臨在你身上時，很容易錯過。

【財富運★★★☆☆】

財運不強，錢財有節餘就拿去儲蓄、買保險吧。

【開運小秘方】

貴人星座：金牛座

幸運數字：2

吉時吉色：2:00-3:00pm 杜鵑粉

開運方位：西南方向

射手座

短評：財務糾紛多，多留意金錢往來。

【整體運★★★☆☆】

今天精神狀態不佳，是休息的日子，不宜用腦過度。對金錢的敏銳度較弱，交易時多留意帳單、數據等，小心因疏忽而惹來錢財糾紛。愛情運平穩，有伴侶的人聚少離多，彼此思念，以往的誤會也因此消融。

【愛情運★★★☆☆】

夫妻之間或多或少總會出現一些問題，應正視問題，運用技巧來解決，而不是避而不談。

【事業運★★★☆☆】

遇到困難時別愁眉苦臉，也別只顧著埋頭苦幹，多運用人際關係會更容易解決。

【財富運★☆☆☆☆】

誤判情勢、受騙上當的機率頗高，一時的興起可能換來無謂的損失或讓自己背負龐大的債務。

【開運小秘方】

貴人星座：獅子座

幸運數字：3

吉時吉色：3:00-4:00pm 艷棗紅

開運方位：東南方向

摩羯座

短評：善於營造氣氛，能帶動大家的情緒。

【整體運★★★☆☆】

今天參加聚會，你幽默風趣的話語吸引著眾人的目光，在你的周圍總是洋溢著歡聲笑語。財運一般，應給大腦充充電，補充一下知識營養，而不是急於投資。有閒錢的話不妨做些公益，會有好運降臨。

【愛情運★★★☆☆】

單身者有機會邂逅心儀的對象。別緊張，只要真心真意，對方自然會感受到你的誠意！

【事業運★★★★☆】

成功帶來的成就感，讓你心情飛揚，一旦閒下來反而讓你覺得有些無所適從！

【財富運★★★☆☆】

進財與事業有關，勇於開拓是關鍵。

【開運小秘方】

貴人星座：雙子座

幸運數字：0

吉時吉色：8:00-10:00am 芥末黃

開運方位：東南方向

水瓶座

短評：總運良好，有機會遇到貴人。

【整體運★★★★☆】

健康指數較低，在外出差的人應多注意預防。愛情際遇較好，要想結出愛情的果實還需付出一定的行動，勇氣是關鍵。會遇到與你嚼舌的人，雖然有點難纏，但對方給出的建議還頗為中肯。

【愛情運★★★★☆】

戀愛機會不多，可將重心放在興趣嗜好及自我實現上，享受充實的單身日。

【事業運★★★★☆】

容易獲得肯定，信心與行動力增強，幹勁十足，易創造佳績。

【財富運★★★☆☆】

處理財務問題多汲取他人的經驗和意見。

【開運小秘方】

貴人星座：天秤座

幸運數字：4

吉時吉色：1:00-3:00pm 檸檬綠

開運方位：東南方向

雙魚座

短評：有點懶散的一天，各方面運勢差強人意。

【整體運★★★☆☆】

情緒欠佳，因此思緒也跟著遲鈍起來，一副懶洋洋的樣子，喜歡一個人獨處。對平時熟悉的事情最好也要思前想後，按部就班則難以應對突發狀況。多與家人相處，會讓你感受到親情的溫暖，排解心中的鬱悶情緒。

【愛情運★★☆☆☆】

單身者戀愛的慾望強烈，即使是很普通的一次約會也能讓你找到樂趣與刺激。

【事業運★★☆☆☆】

自我意識強烈，顯得固執，容易感受到周圍人的冷眼，虛心一些才能扭轉局勢。

【財富運★★★☆☆】

經濟上有各種細小瑣碎的支出，帳單上記的密密麻麻。

【開運小秘方】

貴人星座：水瓶座

幸運數字：1

吉時吉色：9:00-11:00am 竹葉青

開運方位：東南方向

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